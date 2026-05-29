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Sale a la luz el informe forense de la hija de Anabel Pantoja tras su ingreso: señala al padre, David Rodríguez, por un “zarandeo violento”

Un año después del ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja, un nuevo documento pone el polémico caso en el foco

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El informe forense sobre el ingreso de la hija de Anabel Pantoja señala al padre, David Rodríguez, por un “zarandeo violento” (Europa Press)
El informe forense sobre el ingreso de la hija de Anabel Pantoja señala al padre, David Rodríguez, por un “zarandeo violento” (Europa Press)

Acaba de salir a la luz el informe forense sobre la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez concluye, según Canarias 7, que la menor sufrió un “zarandeo violento” y sitúa ese episodio el 9 de enero de 2025, una fecha que concentra el núcleo de la investigación judicial abierta en Canarias por las lesiones detectadas tras su ingreso hospitalario. El documento definitivo se ha emitido un año después porque algunas posibles secuelas neurológicas del síndrome del zarandeo solo podían valorarse con precisión con el paso del tiempo y a la vista de la evolución clínica de la bebé.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas han fechado las lesiones el 9 de enero de 2025 y las consideran compatibles con un “zarandeo violento” ocurrido cuando la familia fue al centro comercial Mogán Mall, antes de que la niña fuera trasladada esa misma tarde a la Clínica Roca y luego al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

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La reconstrucción temporal de los hechos convierte ese tramo del día en uno de los principales focos de interés del procedimiento. La menor permaneció ingresada varios días en el hospital, algunos de ellos en la Unidad de Medicina Intensiva Pediátrica, bajo seguimiento especializado. Un año después del inicio de las diligencias, Canarias 7 ha accedido a ese informe definitivo, elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para analizar el origen de los daños que presentó la niña en enero de 2025 y las posibles secuelas derivadas de esos hechos.

Anabel Pantoja con su hija Alma en Semana Santa (Europa Press)
Anabel Pantoja con su hija Alma en Semana Santa (Europa Press)

El ingreso de la hija de Anabel Pantoja

Según el documento publicado por el citado medio, los especialistas de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia han esperado ese plazo para emitir su veredicto final. El informe incorpora también valoraciones psicológicas realizadas al entorno más cercano de la menor. La investigación sitúa en el centro al padre de la niña. David Rodríguez explicó ante el juez instructor que intentó asistir a su hija cuando empezó a encontrarse mal dentro del vehículo en el que ambos estaban, mientras Anabel Pantoja hacía unas compras.

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En esa declaración, Rodríguez admitió que le dio una especie de cachetes al ver que la menor se sentía mal y tenía dificultades para respirar. Esa versión, según el informe difundido por Canarias 7, es uno de los elementos que llevan a los forenses a apuntar hacia él como posible autor de las lesiones investigadas.

De hecho, el momento que describió Rodríguez coincide con la franja temporal en la que los especialistas sitúan el origen de los daños. Su labor como fisioterapeuta también habría alimentado esta teoría. Es por ello que el informe recoge que este zarandeo habría sido tan violento que causó un derrame cerebral en la pequeña Alma.

David Rodríguez y Anabel Pantoja con su hija Alma (Europa Press)
David Rodríguez y Anabel Pantoja con su hija Alma (Europa Press)

El informe forense de Alma

El punto de fricción está en que el relato ofrecido por Rodríguez no coincide plenamente con las conclusiones del informe médico-forense. A partir del ingreso hospitalario de la niña, el Hospital Materno Infantil remitió un parte de lesiones al juzgado para aclarar su origen, paso que dio lugar a la apertura de diligencias judiciales en 2025. Según Canarias 7, ahora será la magistrada la que decida sobre la prórroga de la instrucción solicitada por la Fiscalía. El objetivo es continuar con las diligencias y examinar toda la documentación médica incorporada a la causa.

Al margen, la defensa de Anabel Pantoja y de su pareja ha presentado varios informes periciales alternativos que proponen otras hipótesis sobre cuándo pudieron producirse las lesiones. Uno de esos documentos sitúa los daños entre 24 y 72 horas antes de la crisis de la menor, una ventana temporal que complica fijar con certeza el contexto exacto en que ocurrieron los hechos.

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