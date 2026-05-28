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Pastel de berenjena y calabaza gratinado: una receta al horno sencilla y llena de sabor

Un plato contundente y dulce con el que puedes sorprender a tus invitados

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Un primer plano de un pastel gratinado en un recipiente de cerámica marrón, con rebanadas de berenjena morada y calabaza naranja cubiertas de queso.
Un apetitoso pastel gratinado de berenjena y calabaza, cubierto con queso fundido y espolvoreado con hierbas frescas en un plato rústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de berenjena y calabaza gratinado es una receta sencilla que une ingredientes básicos para dar lugar a un plato completo, sabroso y saciante. Su preparación es fácil, pero el resultado es muy vistoso, con un interior tierno y cremoso y una capa superior dorada y crujiente gracias al gratinado, que aporta un extra de sabor y textura.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

  1. 1 berenjena grande
  2. 1 calabaza pequeña
  3. 150 g de queso rallado para gratinar (emmental, mozzarella o mezcla especial para gratinar)
  4. 150 ml de nata líquida para cocinar
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  6. 1 pizca de sal
  7. 1 pizca de pimienta negra molida
  8. ½ cucharadita de tomillo fresco o seco
  9. 1 diente de ajo (opcional)
  10. Un poco de perejil fresco (opcional, para decorar)

Cómo hacer gratinado de berenjena y calabaza, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC (calor arriba y abajo).
  2. Lava la berenjena y la calabaza. Corta ambos en rodajas finas, de unos 0,5 cm de grosor. Si la calabaza es muy dura, pélala antes.
  3. Espolvorea sal sobre las rodajas de berenjena y déjalas reposar 10 minutos. Esto ayuda a quitar el amargor. Después, sécalas con papel.
  4. Unta una fuente de horno con el aceite de oliva. Si quieres, frota el ajo partido para aromatizar la base.
  5. Coloca las rodajas de berenjena y calabaza alternadas, solapadas y en círculos como en la foto, hasta rellenar toda la fuente.
  6. Salpimenta las hortalizas y añade el tomillo repartido por encima.
  7. Vierte la nata líquida por encima, procurando que se reparta bien.
  8. Cubre generosamente con el queso rallado. Elige una mezcla que funda bien.
  9. Hornea durante 25 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
  10. Saca del horno y deja reposar 5 minutos antes de servir. Puedes decorar con perejil fresco.

Consejos técnicos:

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  • Corta las hortalizas del mismo grosor para una cocción uniforme.
  • Si la berenjena está muy amarga, remójala más tiempo en sal.
  • Usa siempre un queso que funda y gratine bien para un resultado cremoso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta permite preparar aproximadamente cuatro raciones abundantes, por lo que resulta perfecta para una comida familiar o para compartir. Aun así, la cantidad final puede variar en función del tamaño de las porciones que se sirvan.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el gratinado en la nevera, bien tapado, hasta 3 días. Para recalentarlo, usa el horno o microondas. Evita congelar, ya que la textura de las verduras puede cambiar y perder parte de su cremosidad y consistencia original tras la descongelación. Lo más recomendable es guardarlo en un recipiente hermético para mantener mejor el sabor y evitar que absorba olores.

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