Pastel de berenjena y calabaza gratinado: una receta al horno sencilla y llena de sabor

El pastel de berenjena y calabaza gratinado es una receta sencilla que une ingredientes básicos para dar lugar a un plato completo, sabroso y saciante. Su preparación es fácil, pero el resultado es muy vistoso, con un interior tierno y cremoso y una capa superior dorada y crujiente gracias al gratinado, que aporta un extra de sabor y textura.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
- Tiempo total: 50 minutos
Ingredientes
- 1 berenjena grande
- 1 calabaza pequeña
- 150 g de queso rallado para gratinar (emmental, mozzarella o mezcla especial para gratinar)
- 150 ml de nata líquida para cocinar
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra molida
- ½ cucharadita de tomillo fresco o seco
- 1 diente de ajo (opcional)
- Un poco de perejil fresco (opcional, para decorar)
Cómo hacer gratinado de berenjena y calabaza, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC (calor arriba y abajo).
- Lava la berenjena y la calabaza. Corta ambos en rodajas finas, de unos 0,5 cm de grosor. Si la calabaza es muy dura, pélala antes.
- Espolvorea sal sobre las rodajas de berenjena y déjalas reposar 10 minutos. Esto ayuda a quitar el amargor. Después, sécalas con papel.
- Unta una fuente de horno con el aceite de oliva. Si quieres, frota el ajo partido para aromatizar la base.
- Coloca las rodajas de berenjena y calabaza alternadas, solapadas y en círculos como en la foto, hasta rellenar toda la fuente.
- Salpimenta las hortalizas y añade el tomillo repartido por encima.
- Vierte la nata líquida por encima, procurando que se reparta bien.
- Cubre generosamente con el queso rallado. Elige una mezcla que funda bien.
- Hornea durante 25 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
- Saca del horno y deja reposar 5 minutos antes de servir. Puedes decorar con perejil fresco.
Consejos técnicos:
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- Corta las hortalizas del mismo grosor para una cocción uniforme.
- Si la berenjena está muy amarga, remójala más tiempo en sal.
- Usa siempre un queso que funda y gratine bien para un resultado cremoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta permite preparar aproximadamente cuatro raciones abundantes, por lo que resulta perfecta para una comida familiar o para compartir. Aun así, la cantidad final puede variar en función del tamaño de las porciones que se sirvan.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210 kcal
- Proteínas: 7 g
- Grasas: 14 g
- Hidratos de carbono: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar el gratinado en la nevera, bien tapado, hasta 3 días. Para recalentarlo, usa el horno o microondas. Evita congelar, ya que la textura de las verduras puede cambiar y perder parte de su cremosidad y consistencia original tras la descongelación. Lo más recomendable es guardarlo en un recipiente hermético para mantener mejor el sabor y evitar que absorba olores.
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