Llega a Disney+ ‘Dragon Ball Super’, la secuela del anime que definió la infancia de los 90: “La continuación de la serie y la animación son épicas”

Son Goku, con su icónico uniforme de artes marciales rojo y cinto negro, saluda con un signo de paz a la audiencia durante un evento en el Torneo Mundial de Artes Marciales. (Captura de pantalla de Dragon Ball (1986))

Pocas series de anime han alcanzado el impacto de Dragon Ball. La obra creada por el escritor y dibujante Akira Toriyama, primero como manga en 1984 y dos años después adaptada a la televisión en versión anime, no solo conquistó Japón, sino que lo hizo con todo el globo terráqueo dejando huella a varias generaciones. Para muchos espectadores que crecieron en los años 90 -y principios de los 2000-, las aventuras de Goku, Vegeta y compañía forman parte inseparable de su infancia. Ahora, Disney+ recupera esa nostalgia con el estreno de una de sus secuelas, Dragon Ball Super, disponible en la plataforma desde el 31 de mayo.

La ficción de 131 capítulos se estrenó originalmente en julio de 2015 como una “mediecuela” de Dragon Ball Z, la segunda gran serie de la franquicia japonesa. Por si fuera poco para los seguidores de este universo, años después llegaron también dos películas relacionadas con esta etapa de la saga: Dragon Ball Super: Broly (2018) y Dragon Ball Super: Super Hero (2022), ambas convertidas en éxitos de taquilla entre los aficionados al anime.

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Finalmente la película que ya es un éxito en Japón llegará a los cines de América Latina el 18 de agosto

La serie retoma la historia tras los acontecimientos de Bubú y comienza revisitando los hechos narrados en la película Dragon Ball Z: La batalla de los dioses. En esta nueva etapa aparece Beerus, el temido Dios de la Destrucción, que llega a la Tierra buscando a un guerrero legendario capaz de enfrentarse a él. Si no encuentra un rival digno, el planeta corre peligro de desaparecer. A partir de ese momento, Goku inicia una nueva carrera por alcanzar un nivel de poder desconocido hasta entonces.

Todo el anime que llega a Disney+

El entusiasmo alrededor de la serie sigue muy presente entre los seguidores del anime. En IMDb, uno de los usuarios define Dragon Ball Super como su “anime favorito de todos los los tiempos” y destaca que “la continuación de la serie y la animación son épicas”. Esa mezcla de nostalgia y renovación es precisamente uno de los elementos que explican el éxito de la producción.

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Dragon Ball Super: Super Hero

Este estreno no llegará a la plataforma solo. A través de su cuenta oficial en X, Disney+ España ha anunciado varias incorporaciones destacadas a su catálogo. Además de Dragon Ball Super este 31 de mayo y de la película Dragon Ball Super: Super Hero el 19 de junio, la plataforma también sumará las dos primeras temporadas de Jujutsu Kaisen, Dorohedoro y My Hero Academia, reforzando así su estrategia para atraer a los aficionados a la animación japonesa.

Por si fuera poco, el estreno de la medicuela a streaming llega en un momento en el que la franquicia prepara nuevos proyectos. Uno de los más esperados es Dragon Ball Super: Beerus, remake que volverá a narrar el famoso arco del Dios de la Destrucción con mejoras técnicas y una animación renovada. Este está previsto para este otoño de 2026 y contará con la historia y el diseño de personajes originales de Akira Toriyama.

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