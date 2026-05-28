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El rey Felipe repite la tradición que le acerca a su padre, Juan Carlos I: preside la Corrida de la Prensa en Las Ventas y se encuentra con la infanta Elena

El monarca, sin la reina Letizia, ha repetido una escena similar a la del emérito en La Maestranza

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El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)
El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)

El rey Felipe VI ha presidido este jueves la Corrida de la Prensa en Las Ventas, una cita ya fija en fechas cercanas a San Isidro que en esta ocasión ha vuelto a situarle en una escena asociada también a Juan Carlos I, presente en abril en La Maestranza de Sevilla, y que ha incluido además un nuevo encuentro con la infanta Elena en torno a una afición que ambos comparten.

La corrida ha comenzado a las siete de la tarde del 29 de mayo en la plaza madrileña, con el regreso de Roca Rey a Madrid tras el percance sufrido el 23 de abril en la pierna derecha en la Plaza de la Maestranza. A su llegada al coso, Felipe VI ha sido recibido por las principales autoridades madrileñas. El monarca ha saludado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de otras personalidades presentes.

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Ya en el interior de la plaza, el rey ha estado acompañado por el ganadero Victorino Martín y por María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa. La presencia del jefe del Estado en la Corrida de la Prensa ha vuelto a convertir la tarde en un punto de reunión institucional y social, más allá del propio espíritu taurino. Se trata de un tipo de evento al que suele acudir poco y sin la reina Letizia, aparentemente antitaurina, que lleva sin acudir desde 2009.

El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)
El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)

El rey Felipe VI en los toros

La principal novedad de la tarde ha llegado cuando Felipe VI ha dejado a un lado el palco presidencial. En vez de seguir la corrida desde ese espacio, ha optado por situarse en el tendido número 9, rodeado de aficionados. Desde ese lugar ha saludado también a varios trabajadores de la plaza que se encontraban en el burladero. El gesto ha alterado el protocolo habitual de una cita que cada año reúne a representantes políticos, figuras vinculadas al mundo taurino y nombres conocidos en los tendidos.

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El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)
El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)

La corrida tenía además un foco añadido por la reaparición en Madrid de Roca Rey, cuya vuelta a los ruedos se seguía de cerca tras la cogida en Sevilla durante la Feria de Abril, una expectación alimentada también por su relación con Tana Rivera. La evolución favorable de su recuperación ya le había permitido reaparecer recientemente en Jerez de la Frontera junto a Morante de la Puebla, herido también en la Feria de Sevilla.

El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)
El rey Felipe VI en la Corrida de la Prensa en Las Ventas (EFE)

El rey Felipe con la infanta Elena

Felipe VI no ha sido el único miembro de la familia real presente en la plaza. Entre los asistentes ha estado también la infanta Elena, habitual en este tipo de festejos y presente por tercera vez en Las Ventas durante la feria de este año. La coincidencia de ambos hermanos en la plaza ha dejado un nuevo reencuentro a distancia en torno a una afición compartida.

Para la ocasión, la hija mayor de los reyes eméritos, eligió un conjunto de estilo primaveral, compuesto por jeans rectos en tono oscuro, blazer de lino beige y camisa estampada. Completó el atuendo con un bolso de mano tipo bugatti con bandolera regulable de la firma El Potro y zapatos slingbacks de Chanel con puntera en contraste.

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