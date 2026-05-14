Nuevo varapalo judicial para Marius Borg Høiby: la justicia vuelve a rechazar su petición de libertad

Imagen de archivo de Marius Borg Høiby. EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT[NORWAY OUT]

La situación judicial de Marius Borg Høiby continúa complicándose. El hijo mayor de la princesa heredera noruega ha sufrido un nuevo revés en los tribunales después de que el Tribunal de Apelación de Borgarting rechazara el tercer recurso presentado por su defensa para abandonar la prisión preventiva y cumplir arresto bajo vigilancia electrónica.

De esta manera, el joven de 29 años permanecerá en la cárcel de Oslo, al menos, hasta que se conozca la resolución judicial prevista para el próximo 15 de junio. La decisión confirma así el criterio adoptado anteriormente por el Tribunal de Distrito de Oslo, que ya había denegado su petición alegando un “riesgo significativo de reincidencia”.

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Según varios medios noruegos, Marius Borg Høiby esperaba poder pasar este tiempo en Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos de Noruega, bajo estrictas medidas de control y con una pulsera electrónica. Una opción que, al parecer, contaba incluso con el respaldo de Haakon de Noruega y Mette-Marit de Noruega.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

Durante su comparecencia judicial, el hijo de la princesa heredera explicó que la estancia en prisión está siendo especialmente dura a nivel psicológico. Según trascendió, aseguró sufrir problemas de sueño, pérdida de apetito y un fuerte desgaste emocional derivado de la situación que atraviesa.

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Su abogado, René Ibsen, defendió ante el tribunal que un régimen de arresto domiciliario con control telemático le proporcionaría un entorno “mucho más estable” mientras espera el juicio. Sin embargo, los magistrados no compartieron esta visión y mantuvieron su negativa.

Marius Borg Hoiby, en una imagen ed archivo, acudiendo a una reunión con su abogado en Oslo después de haber sido acusado de nuevos delitos. 19 de enero 2026. (NTB/Heiko Junge/vía REUTERS)

El principal motivo que ha llevado nuevamente al tribunal a rechazar la petición de Marius Borg Høiby es el temor a que pueda producirse un contacto no autorizado con presuntas víctimas vinculadas al caso. Una valoración que tanto el tribunal de primera instancia como el de apelación consideran todavía vigente.

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Su dura reacción tras la primera negativa judicial

La resolución llega además después de que el joven reaccionara públicamente con dureza a la primera negativa de la Justicia. Entonces, criticó abiertamente las condiciones de su detención y aseguró sentirse profundamente afectado por el aislamiento, la presión mediática y la falta de contacto con el exterior.

“Esto es tan absurdo e irracional que no existen palabras en mi vocabulario para expresar mi frustración”, llegó a afirmar tras conocer aquella primera decisión judicial. Además, uno de los argumentos empleados por la defensa se ha centrado en la salud de su madre, la princesa Mette-Marit, quien padece una fibrosis pulmonar. El acusado ha hecho referencia a esta circunstancia: “Tengo un familiar cercano con una enfermedad que dificulta las visitas a la prisión. Se debe a la mala calidad del aire, al moho y a que es un edificio antiguo”, expuso Høiby, quien ha reconocido al juez que hablaba de su madre cuando le fue preguntado explícitamente al respecto.

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Marius Borg Høiby y la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega comparten un momento durante una recepción, aplaudiendo entre otros asistentes en un ambiente festivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, el caso sigue generando una enorme atención mediática en Noruega, donde cada nuevo movimiento relacionado con el entorno de la familia real es seguido con enorme expectación. El proceso judicial de Marius Borg Høiby continúa así sumando capítulos en uno de los momentos más delicados para el entorno de la Casa Real noruega.