España

Última hora de la reina Sonia de Noruega después de sufrir una insuficiencia cardíaca: “Se encuentra de buen ánimo”

La monarquía del país escandinavo vive unos meses críticos tras una concadenación de enfermedades entre sus miembros

Guardar
Google icon
Retrato oficial de la reina Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)
Retrato oficial de la reina Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)

La reina Sonia de Noruega atraviesa una semana especialmente delicada tras conocerse que permanecerá de baja médica después de ser diagnosticada de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. La Casa Real noruega ha confirmado que la monarca, de 89 años, deberá guardar reposo en su residencia mientras los médicos ajustan su tratamiento, aunque han querido transmitir tranquilidad al asegurar que se encuentra “de buen ánimo”: “La Reina no será ingresada en el Hospital Nacional, sino que permanecerá en su domicilio durante este periodo. La Reina se encuentra de buen ánimo", indican en el comunicado, tranquilizando a los ciudadanos.

La noticia llega en un momento sensible para la monarquía escandinava, que en los últimos meses ya había mostrado preocupación por la salud de varios de sus miembros. Hace apenas unos días también trascendió la intervención quirúrgica de la princesa Astrid, hermana del rey Harald, a causa de una insuficiencia cardíaca. A ello se suma la situación de la princesa Mette-Marit, que continúa cumpliendo con parte de su agenda oficial mientras lidia con la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

PUBLICIDAD

En el caso de la reina Sonia, el problema comenzó tras detectarse una alteración del ritmo cardíaco. El cardiólogo Dan Atar, especialista del Hospital Universitario de Oslo, explicó al medio noruego Se og Hør que “todo comenzó con una fibrilación, una alteración del ritmo cardíaco”, una situación que puede derivar posteriormente en una insuficiencia cardíaca. El experto añadió que este tipo de afecciones no siempre requieren hospitalización y que, dependiendo de la gravedad, es habitual que el tratamiento pueda seguirse desde casa mediante medicación y control médico.

Los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, en una imagen de archivo. (REUTERS)
Los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, en una imagen de archivo. (REUTERS)

Según el comunicado oficial, el objetivo principal es que pueda descansar y someterse a un reajuste farmacológico antes de retomar sus compromisos institucionales: “Debido a su baja por enfermedad, la reina no participará en la gira por los cuatro municipios del condado de Vestland. Su Majestad el Rey realizará la gira según lo previsto a bordo del buque real Norway".

PUBLICIDAD

La decisión ha obligado a cancelar varios actos previstos en su agenda oficial. Entre ellos destaca la gira institucional por distintos municipios del condado de Vestland, un viaje que finalmente realizará en solitario el rey Harald a bordo del buque real Norway. La reina ya había suspendido previamente dos compromisos públicos a comienzos de semana después de sufrir los primeros síntomas relacionados con la fibrilación cardíaca.

Los especialistas de Se og Hør consideran que el hecho de que Sonja pueda continuar el tratamiento desde casa es una señal relativamente positiva. El presidente de la Asociación Noruega de Geriatría, Håkon Ihle-Hansen, apuntó que la monarca “parece estar en bastante buen estado” y señaló que probablemente el equipo médico esté centrado ahora en ajustar correctamente la medicación.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La preocupación por la salud de la reina se intensificó después de que hace apenas unos días acudiera al funeral del empresario e inversor Stein Erik Hagen en la Catedral de Oslo. Aunque se la vio participando con normalidad en el acto, poco después comenzaron las cancelaciones oficiales que terminaron desembocando en el anuncio de su baja médica.

La salud, su mayor enemigo

La Casa Real noruega atraviesa así una etapa marcada por las cuestiones de salud de varios de sus integrantes. A pesar de ello, tanto el rey Harald como el príncipe Haakon continúan manteniendo buena parte de la actividad institucional prevista, mientras la familia intenta transmitir una imagen de normalidad.

La figura de Sonia sigue siendo una de las más queridas de la monarquía noruega. Desde hace décadas, la reina ha desempeñado un papel clave en la modernización de la institución y mantiene una elevada popularidad entre los ciudadanos. Su evolución médica será seguida de cerca durante los próximos días, aunque el mensaje oficial intenta rebajar la alarma y subrayar que el cuadro está controlado.

Temas Relacionados

Sonia de NoruegaCasa Real NoruegaCasas RealesEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordi Cruz, chef Michelin: “Esta hamburguesa ‘healthy’ se prepara con lechuga crujiente en vez de pan, mahonesa ligera de huevo cocido y poca grasa”

El contraste entre el crujiente de la lechuga y la cremosidad del aguacate, sumados a una carne sabrosa y tostada, consiguen una experiencia diferente, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación o simplemente quieren innovar

Jordi Cruz, chef Michelin: “Esta hamburguesa ‘healthy’ se prepara con lechuga crujiente en vez de pan, mahonesa ligera de huevo cocido y poca grasa”

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

La normativa considera cumplido el requisito para acceder a la ayuda estatal si el fraccionamiento está concedido y se respetan las condiciones fijadas por la Tesorería

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 25 de mayo

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 25 de mayo

Una explosión en un bar de Madrid deja siete heridos, tres de ellos graves con grandes quemaduras

El desencadenante podría estar relacionado con una reparación en una sala frigorífica donde se habría generado una “atmósfera explosiva”

Una explosión en un bar de Madrid deja siete heridos, tres de ellos graves con grandes quemaduras

El ciclismo puede mejorar la salud mental y la función cognitiva, según un estudio

Este deporte consigue reforzar las redes sociales y mejorar la salud cerebral

El ciclismo puede mejorar la salud mental y la función cognitiva, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

ECONOMÍA

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

DEPORTES

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”