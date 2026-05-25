Última hora de la reina Sonia de Noruega después de sufrir una insuficiencia cardíaca: “Se encuentra de buen ánimo”

Retrato oficial de la reina Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)

La reina Sonia de Noruega atraviesa una semana especialmente delicada tras conocerse que permanecerá de baja médica después de ser diagnosticada de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. La Casa Real noruega ha confirmado que la monarca, de 89 años, deberá guardar reposo en su residencia mientras los médicos ajustan su tratamiento, aunque han querido transmitir tranquilidad al asegurar que se encuentra “de buen ánimo”: “La Reina no será ingresada en el Hospital Nacional, sino que permanecerá en su domicilio durante este periodo. La Reina se encuentra de buen ánimo", indican en el comunicado, tranquilizando a los ciudadanos.

La noticia llega en un momento sensible para la monarquía escandinava, que en los últimos meses ya había mostrado preocupación por la salud de varios de sus miembros. Hace apenas unos días también trascendió la intervención quirúrgica de la princesa Astrid, hermana del rey Harald, a causa de una insuficiencia cardíaca. A ello se suma la situación de la princesa Mette-Marit, que continúa cumpliendo con parte de su agenda oficial mientras lidia con la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

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En el caso de la reina Sonia, el problema comenzó tras detectarse una alteración del ritmo cardíaco. El cardiólogo Dan Atar, especialista del Hospital Universitario de Oslo, explicó al medio noruego Se og Hør que “todo comenzó con una fibrilación, una alteración del ritmo cardíaco”, una situación que puede derivar posteriormente en una insuficiencia cardíaca. El experto añadió que este tipo de afecciones no siempre requieren hospitalización y que, dependiendo de la gravedad, es habitual que el tratamiento pueda seguirse desde casa mediante medicación y control médico.

Los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, en una imagen de archivo. (REUTERS)

Según el comunicado oficial, el objetivo principal es que pueda descansar y someterse a un reajuste farmacológico antes de retomar sus compromisos institucionales: “Debido a su baja por enfermedad, la reina no participará en la gira por los cuatro municipios del condado de Vestland. Su Majestad el Rey realizará la gira según lo previsto a bordo del buque real Norway".

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La decisión ha obligado a cancelar varios actos previstos en su agenda oficial. Entre ellos destaca la gira institucional por distintos municipios del condado de Vestland, un viaje que finalmente realizará en solitario el rey Harald a bordo del buque real Norway. La reina ya había suspendido previamente dos compromisos públicos a comienzos de semana después de sufrir los primeros síntomas relacionados con la fibrilación cardíaca.

Los especialistas de Se og Hør consideran que el hecho de que Sonja pueda continuar el tratamiento desde casa es una señal relativamente positiva. El presidente de la Asociación Noruega de Geriatría, Håkon Ihle-Hansen, apuntó que la monarca “parece estar en bastante buen estado” y señaló que probablemente el equipo médico esté centrado ahora en ajustar correctamente la medicación.

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Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La preocupación por la salud de la reina se intensificó después de que hace apenas unos días acudiera al funeral del empresario e inversor Stein Erik Hagen en la Catedral de Oslo. Aunque se la vio participando con normalidad en el acto, poco después comenzaron las cancelaciones oficiales que terminaron desembocando en el anuncio de su baja médica.

La salud, su mayor enemigo

La Casa Real noruega atraviesa así una etapa marcada por las cuestiones de salud de varios de sus integrantes. A pesar de ello, tanto el rey Harald como el príncipe Haakon continúan manteniendo buena parte de la actividad institucional prevista, mientras la familia intenta transmitir una imagen de normalidad.

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La figura de Sonia sigue siendo una de las más queridas de la monarquía noruega. Desde hace décadas, la reina ha desempeñado un papel clave en la modernización de la institución y mantiene una elevada popularidad entre los ciudadanos. Su evolución médica será seguida de cerca durante los próximos días, aunque el mensaje oficial intenta rebajar la alarma y subrayar que el cuadro está controlado.