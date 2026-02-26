España

Los fondos buitre también especulan con el campo: acaparan recursos clave como el agua y subvenciones públicas, denuncia Greenpeace

Un informe de la organización advierte que el olivar y el almendro atraviesan una transformación marcada por la expansión del modelo superintensivo y una PAC que favorece a los grandes capitales

Guardar
Olivar en superintensivo en Villamartín
Olivar en superintensivo en Villamartín (Cádiz) . © DATADISTA

La expansión de los fondos de inversión en el campo español ha transformado de forma radical el sector agrícola, con especial incidencia en los cultivos de olivo y almendro, según denuncia Greenpeace en un nuevo informe publicado este jueves. La organización ecologista advierte de que la llegada de fondos internacionales y grandes capitales está desplazando a la agricultura familiar y concentrando recursos clave como el agua y las subvenciones públicas, lo que genera una profunda transformación en las zonas rurales de España. También afirma que estas grandes empresas están provocando una pérdida masiva de soberanía, agrobiodiversidad y puestos de trabajo.

Las operaciones de los fondos de inversión en el campo español incluyen la compra de tierras para arrendarlas a sus anteriores propietarios, la adquisición directa de explotaciones y la compra de empresas del sector. Se tra de un proceso, según el informe, que ha encarecido de forma notable el valor de la tierra, de forma que en zonas de olivar en regadío de Sevilla, el precio de la hectárea aumentó un 24,6% entre 2020 y 2024. Según Greenpeace, en Andalucía, el 90% de las compraventas de fincas rústicas en 2024 se cerraron sin hipoteca, lo que refleja el dominio de grandes capitales con liquidez inmediata.

El modelo intensivo y superintensivo promovido por estos fondos se apoya en la mecanización y la externalización de servicios. Nuevos intermediarios, como Balam o Todolivo, asumen la gestión integral de las plantaciones, desde la mejora genética hasta la recolección, permitiendo que inversores ajenos al sector agrario operen fincas como franquicias. Este esquema ha reducido la demanda de mano de obra y ha facilitado la entrada de capitales ajenos al conocimiento agrícola, critica Greenpeace.

“Solo les interesa obtener una mayor rentabilidad”

“Lo que los fondos buitre están haciendo con la vivienda -acaparar, especular y expulsar a la gente- lo están replicando ahora en el campo: concentran tierra, agua y ayudas públicas, mientras dejan fuera a quienes lo han trabajado toda la vida. Además, este modelo se maquilla de eficiencia, pero es concentración y acaparamiento de recursos hídricos, en un contexto de emergencia climática”, señala Helena Moreno, responsable de Agricultura en Greenpeace.

También ha cuestionado que estas empresas defienden su actividad argumentando que deben atender el aumento de la demanda global de alimentos. “Si es por ellos, solo nos alimentaríamos de aceite de oliva, almendra y pistacho porque, básicamente, son los cultivos que tienen mayor rentabilidad, que es únicamente lo que les interesa”, critica.

Tractor arando en el campo.
Tractor arando en el campo. (Junta de Andalucía)

En solo una década, el número de fondos de inversión especializados en agricultura a nivel mundial ha crecido de 41, en 2015, a más de 1.000 en 2025, según una estimación provisional de la organización. En la península ibérica, la inversión en agronegocio aumentó de 800 millones de euros en 2021 a 2.200 millones en 2023. Hasta mayo de 2025, se habían formalizado operaciones por 400 millones adicionales y estaban en curso negociaciones por otros 3.000 millones.

Acceso al agua y brecha sectorial

El acceso al agua se ha consolidado como el elemento clave para la viabilidad de los nuevos modelos superintensivos impulsados por grandes grupos empresariales. En el caso del olivar, producto emblemático y de liderazgo mundial para España, este modelo superintensivo apoyado en el regadío “está profundizando la desigualdad dentro del propio sector”, según denuncia Greenpeace en su informe.

Los planes hidrológicos de cuenca han favorecido a estas explotaciones, asignando un mayor volumen de agua por hectárea y año al olivar superintensivo respecto al olivar tradicional de regadío, lo que organizaciones de pequeños y medianos agricultores consideran un trato discriminatorio. Los principales beneficiarios son las grandes empresas del agribusiness, que representan una minoría. Durante los períodos de sequía, el olivar tradicional, mayoritario, ve reducida su producción por la falta de precipitaciones o restricciones en el riego, lo que repercute en una menor cosecha y un aumento de los precios. Por el contrario, el modelo superintensivo sostiene su nivel productivo y resulta favorecido por el incremento de los precios.

“En un país de sequías recurrentes, los legisladores se han encargado de proteger el acceso al agua de esta minoría poderosa, aunque haya supuesto ir en contra de los agricultores y agricultoras tradicionales, mucho más numerosos y ligados al territorio”, ha indicado Moreno.

Imagen de un almendro. (Junta
Imagen de un almendro. (Junta de Andalucía)

“La PAC alimenta a grandes corporaciones”

El anáñisis de Greenpeace también señala que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) han pasado a concentrarse en grandes corporaciones y fondos. Solo el 0,08% de los beneficiarios recibe más de 500.000 euros cada uno, lo que representa el 10% del presupuesto total, mientras que el 60% apenas percibe menos de 5.000 euros anuales. Entre los grupos destacados figuran De Prado, que ha percibido más de un millón de euros entre 2023 y 2024, y estructuras vinculadas a Atitlán, que superan los 2,4 millones de euros en ese periodo. Vehículos centrados en el almendro, como ISFA (Iberian Smart Financial Agro) y Almondplus (Lizard Agro), han captado cerca de 850.000 y 745.000 euros respectivamente, añade la organización ecologitsa.

El informe señala que muchos de estos grandes grupos utilizan sociedades filiales para dificultar la trazabilidad y fiscalización del destino final de los fondos públicos, lo que evidencia carencias en la transparencia corporativa.

Agricultores de toda España han marchado por Madrid y Sevilla este miércoles en contra del acuerdo con Mercosur.

Qué fondos operan en España

Entre estas grandes empresas con mayor presencia en la penísula ibérica, según indica Greenpeace, figuran canadienses como Fiera Comox, PSP Investments, el fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Montada de Canadá, junto con Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), operan proyectos de gran escala, como el desarrollo de 3.000 hectáreas de olivar superintensivo en Portugal. También participan firmas como Cibus Capital (Londres), Atitlán y Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, vinculadas a sectores como el aguacate y el almendro. Además, la familia Entrecanales ha invertido más de 46 millones de euros en plantaciones de almendro en Aragón a través de Lizard Agro.

Propuestas de Greenpeace

Ante este panorama, Greenpeace reclama la exclusión de fondos de inversión y grandes holdings de las ayudas de la PAC, transparencia corporativa, la regulación del mercado de la tierra, el control de la integración vertical en la cadena de valor y un reparto justo y sostenible del agua. La organización también propone modificar los planes hidrológicos para eliminar las concesiones que benefician a los modelos superintensivos y crear bancos públicos de agua, además de revisar las concesiones históricas.

Temas Relacionados

Fondos buitreEspeculaciónMedio AmbienteAgricultoresEmpleoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La última película de Marisol se estrenó hace más de 40 años: su adiós en la industria junto a un jovencísimo Antonio Banderas

Desde entonces, su presencia pública se ha limitado a eventos familiares

La última película de Marisol

Santoral del 27 de febrero: quién fue San Gabriel de la Dolorosa patrono de la juventud católica

Su vida estuvo marcada por el dolor, la pérdida y una educación rigurosa bajo la influencia de los Hermanos Cristianos y los Padres Jesuitas

Santoral del 27 de febrero:

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

La primera jornada del foro, celebrada en Madrid, contó con la participación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. La inversión, la colaboración, la regulación y la brecha digital estuvieron en el centro del debate

Líderes globales abordan en el

Andrea Anaya, psicóloga, sobre el fenómeno de los therians: “Ni trastorno ni enfermedad mental, pero merece un análisis clínico”

La especialista apunta a que los therians pertenecen a “una generación que se siente desconectada”

Andrea Anaya, psicóloga, sobre el

Los españoles ya no comen tanto pescado: el consumo se salva gracias a las conservas de atún

La decisión sobre qué producto comprar está ligada al sabor y precio, pero un 57,7% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más si se garantizan mejores condiciones laborales de los pescadores

Los españoles ya no comen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de la CIAF

El presidente de la CIAF asegura que hay “un malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz: “No creo que sea decisivo para la investigación”

El Ministerio de Ciencia solicita destituir al gerente del CNIO por un presunto caso de acoso del gerente a la entonces secretaria general

Ayuso liquida el poder de ‘Los Pocholos’ y abre paso a ‘Los Pancetas’ en la mayor reordenación interna del PP madrileño de la legislatura

La UCO implica a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en los presuntos amaños del ‘caso Koldo’

Las derechas tumban por segunda vez el escudo social: “Suban a esa tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza”

ECONOMÍA

Líderes globales abordan en el

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

Los hoteles de la Costa del Sol estiman pérdidas de 300 millones por el parón del Ave y los efectos de las borrascas en las playas

La Justicia anula la adjudicación de la legítima a una nieta de 13 años desheredada y ordena repetir el juicio para incluir a todos los herederos

La peste porcina se ha “erradicado” de España sin que ninguna explotación se haya visto afectada, asegura Planas

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica