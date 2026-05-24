España

Miles de personas se manifiestan en Madrid al grito de “la vivienda nos cuesta la vida”: “Trabajamos la mayoría de los días para el casero”

El recorrido ha empezado en Atocha y se ha desplazado hasta la calle Sevilla para pronunciarse contra la “crisis de vivienda sin precedentes”

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Miles de personas se manifiestan este domingo en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad. (EFE/ J.J. Guillén)
Miles de personas se manifiestan este domingo en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad. (EFE/ J.J. Guillén)

Una vez más, los madrileños han salido a las calles para protestar contra la “crisis de vivienda sin precedentes” que vive la ciudad. Bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios’, a las 12 de la mañana, miles de manifestantes organizados por el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid se han desplazado de Atocha hasta Sevilla: “La lucha sirve, con la desobediencia civil y la organización conseguimos acabar con el negocio de la vivienda que nos asfixia”, expresaba la organización en su cuenta de X.

Todos los asistentes tienen historias parecidas que reflejan un problema que sufre todo el país, pero especialmente las grandes ciudades. Concha vive en Chamberí y destaca que el problema de la vivienda en Madrid va mucho más allá del precio del alquiler: “El plan Reside, que ha puesto Almeida, hace que para poner pisos turísticos vacíen edificios completos, pues allí vivía mucha gente de toda la vida en edificios que eran de alquiler de arriba a abajo, y ahora están sacando a los vecinos tradicionales de todo el edificio”, afirma.

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En las zonas de Ponzano y Olavide, donde ella vive, asegura que es inevitable ver “todo lleno de turistas, y los vecinos están cada día más marginados”. Algo que se puede ver también con los pequeños locales y las tiendas: “Nos están robando el barrio”. El problema, insiste, no es solo de los jóvenes; “también hay mucha gente mayor que lleva toda la vida viviendo de alquiler y ahora les van desplazando”.

Miles de personas se manifiestan este domingo en Madrid por la vivienda. (EFE/ J.J. Guillén)
Miles de personas se manifiestan este domingo en Madrid por la vivienda. (EFE/ J.J. Guillén)

Apenas un mes después de que el Congreso de los Diputados derogase el Real Decreto-ley 8/2026 —que permitía extender dos años los contratos de alquiler que finalizaran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, y fijaba un tope del 2 % para las actualizaciones anuales de la renta—, los ciudadanos vuelven a salir a las calles para luchar contra “los contratos basura y los abusos de los caseros” que hacen que la vivienda sea “una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de nuestras vidas”.

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Según lo publicado en el BOE, el decreto fue rechazado por el PP, Vox, Junts, UPN y CC y la abstención de PNV “en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán”. Esta medida afectará a unos 2,7 millones de inquilinos, la mayoría concentrados entre Madrid, Cataluña y Andalucía.

La capital ha visto cómo sus alquileres subían un 50% en solo cinco años. Ahora, con un coste medio de 1.500 euros al mes, muchos inquilinos deben destinar más del 70% de su salario para pagar el alquiler. “Trabajamos la mayoría de los días para el casero”, expresa el sindicato. Aun así, la organización subraya que “la solución pasa por apoyarnos entre vecinas y vecinos y defender nuestras casas”.

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