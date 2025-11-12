Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

“¿Quieres que la batería de tu coche te dure muchos años?“ pregunta, conociendo la respuesta, el mecánico Juanjo Jiménez en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @jcautomotivetop, en el que cuenta con más de 25 mil seguidores. “Pues mira, te voy a dar un consejo”, empieza a explicar: “Cada vez que arranques el coche, vas a pulsar un botón”
Desactivar el sistema Start-Stop para no desgastar excesivamente el motor de aranque
“Una vez que arranques el motor de tu coche, te vienes y, sin pensártelo, le das a este botón”, recomienda, señalando un botón junto al cambio de marchas en el que puede verse una A dentro de un círculo sobre la palabra “OFF”: “A este de aquí. Le das y ¿qué es lo que va a pasar? Que desactivas el Start-Stop“, aclara.
“¿Por qué? Te lo explico: porque aunque el sistema Start-Stop esté preparado para estar arrancando, parando; parando y arrancando constantemente, decirte que los motores de arranque, aunque sean más robustos, al final le vamos a provocar desgaste, es decir, van a durar muchísimo menos".
“Y luego”, continúa el profesional de la mecánica, “las baterías, aunque también sean más robustas, con tecnologías AGM (Absorbent Glass Mat) o EFB (Enhanced Flooded Battery), también: si estamos todo el tiempo arrancando, parando, arrancando y parando, esas baterías inevitablemente van a durar menos”.
“No pretendo convencerte”, empieza a concluir el profesional mecánico, “pero que sepas que el sistema Start-Stop es un sistema que en su día se inventó y se puso en lo vehículos para maquillar un poco el tema de la ecología, es decir, para que fueran coches, en teoría, más verdes”.
Cómo funciona el sistema Start-Stop
El sistema Start-Stop es bastante habitual en los coches actuales y muchas personas lo tienen activado sin saber exactamente cómo funciona. Básicamente, lo que hace es apagar el motor cuando el coche se detiene por completo, como en un semáforo o en un atasco. Al pisar el freno o el embrague (según sea automático o manual), el motor se apaga y, al soltarlo, vuelve a encenderse de forma automática. No hay que hacer nada especial, funciona solo.
Este sistema ayuda a consumir menos combustible y emite menos gases contaminantes. Concretamente, puede reducir el gasto en gasolina entre un 8% y un 15%, según el modelo. En lo que respecta a la contaminación, el recorte de emisiones puede llegar a un 5%.
Eso sí, para que funcione bien necesita una batería especial, mucho más resistente y rápida que las clásicas de plomo. Hablamos de las baterías AGM, que aguantan mejor eso de tanta parada y arranque. Se recargan con rapidez en cuanto el coche está en marcha. Cambiar este tipo de baterías conviene hacerlo siempre en un taller, porque la instalación requiere herramientas y conocimientos específicos.
Tampoco es casual que el motor de arranque y el alternador de estos coches sean diferentes. El motor de arranque está reforzado para aguantar los encendidos frecuentes y el alternador trabaja de forma más eficiente, aprovechando mejor la energía del coche para recargar la batería. Además, el sistema Start-Stop incluye sensores que valoran si hay batería suficiente antes de apagar el motor. Por ejemplo, si tienes el aire acondicionado o muchas luces encendidas y la batería anda justa, el motor no se apaga.
En definitiva, el Start - Stop es una ayuda para que la batería y el consumo duren más, pero, como recalca Juanjo Jiménez, conviene conocer cómo funciona y cuándo merece la pena activarlo o no, según tus trayectos o el estado de la batería.