Juanjo Jímenez, mecánico: “Si tu coche parece más una barca que un coche”, quizá los amortiguadores necesiten un cambio urgente

Si un coche se balancea excesivamente, lo más probable es que se deba a un deterioro de los amortiguadores, una pieza fundamental del sistema de suspensión de cualquier automóvil

Juanjo Jímenez, mecánico: "Si tu
Juanjo Jímenez, mecánico: “Si tu coche se balancea, hay un problema con el amortiguador y el aceite” (Montaje Infobae)

A lo largo de los años, muchos conductores se acostumbran al balanceo de sus vehículos en curvas o al atravesar baches sin advertir que ese movimiento puede estar delatando un problema importante. Según el mecánico y divulgador en redes sociales Juanjo Jiménez (@jcautomotivetop), si un coche parece “más una barca que un coche”, lo más probable es que se deba al deterioro de los amortiguadores, una de las piezas más cruciales del sistema de suspensión. Lejos de ser un simple detalle de confort, esta situación puede influir en la seguridad vial y el comportamiento del automóvil sobre el asfalto.

Prestar atención al estado de la suspensión no es demasiado común, lo cual puede ser problemático porque, como explica el mecánico, los amortiguadores “pierden eficacia” con el paso del tiempo y el desgaste de los kilómetros. Esto, según el mecánico, sucede porque “el aceite que llevan en su interior puede degradarse y el efecto de retención lo hace bastante menos” desembocando en que, “con el paso del tiempo, el amortiguador va a ir trabajando menos y el coche va a depender mucho más de otra parte, que es el muelle, que es el que determina la altura del coche”.

¿Qué ocurre cuando la suspensión deja de trabajar bien?

El sistema de suspensión, compuesto por amortiguadores y muelles, une el chasis con las ruedas. Este mecanismo evita que la carrocería oscile de forma excesiva al superar baches o tomar curvas. El objetivo es mantener la estabilidad del vehículo, minimizar los rebotes y permitir que las ruedas permanezcan pegadas al suelo. En situaciones donde los amortiguadores están desgastados, la distancia de frenado se incrementa, la estabilidad disminuye y los neumáticos comienzan a desgastarse de manera irregular y acelerada.

Sistema de suspensión de un
Sistema de suspensión de un coche (Pixnio)

“Muchas veces también las valvulitas que tenemos en el interior del amortiguador, pues no van a trabajar correctamente y va a pasar lo que os digo. Hasta tal punto que en algunos casos - que suele pasar mucho - los amortiguadores traseros empiezan a tirar el líquido, el lubricante que hay en su interior”. Jiménez señala que el deterioro no siempre es visible a simple vista, aunque a veces hay fugas notorias. El paso siguiente puede ser aún más evidente: “En algún momento, incluso se pueden llegar a agarrar y podemos oír golpes que se transmiten al interior del vehículo”. Esos sonidos quieren decir que el problema ya es grave.

El desconocimiento sobre estas piezas provoca que muchos conductores se desentiendan por completo y mantengan amortiguadores en mal estado por más tiempo del que sería recomendable. “Antiguamente se solía decir que cada cuarenta mil kilómetros o cinco años. En la actualidad, prácticamente nadie los sustituye”, comenta Jiménez. Entonces, ¿Cuándo conviene realmente sustituir los amortiguadores? El mecánico ofrece un dato concreto: “Cada cien mil kilómetros u ocho años de vida, que sepáis que los amortiguadores de vuestro coche están ya para sustituir”.

Unos amortiguadores en mal estado elevan los riesgos al volante, afectan al control del vehículo e inciden directamente en el presupuesto de mantenimiento, ya que una suspensión deficiente puede dañar otras piezas asociadas. Queda claro, entonces, que aunque este tipo de revisiones suele estar fuera de la rutina básica de muchos conductores, es importante no descuidar el estado de la suspensión para preservar la seguridad y evitar sobresaltos ante posibles fallos mecánicos: en carretera, cualquier error puede ser letal.

