La Guardia Civil investiga a una persona en Almería por la venta online ilegal de alfombras de piel de león

La Guardia Civil investiga a una persona por vender a través de internet dos alfombras de piel auténtica de león, así como la tenencia de piezas de especies protegidas. (Guardia Civil)

Los agentes de la Guardia Civil han investigado a una persona en Almería (Andalucía) por la venta en línea de forma ilegal de dos alfombras realizadas con piel auténtica de león (Panthera leo). La investigación, que ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del Cuerpo Armado y se enmarca en la operación Simbawake, comenzó en el mes de enero gracias a la colaboración ciudadana.

Según alertaron, las alfombras se ofrecían en una plataforma de venta online por un valor de 2.500 euros cada una. Los artículos incluían la piel completa y la cabeza de dos ejemplares: un macho y una hembra.

Esta especie se encuentra incluida en el Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), un acuerdo internacional que vela por que el movimiento transfronterizo internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace a las especies de fauna y flora o se convierta en objeto de explotación no sostenible por el tráfico y el comercio internacional.

La Guardia Civil investiga a una persona por la venta online ilegal de dos alfombras con piel auténtica de león. (Guardia Civil)

El león, además, está catalogado como “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que la especie ha experimentado una seria disminución de su población y área de distribución por la pérdida de hábitat, la matanza indiscriminada o la caza furtiva, entre otros.

Tras realizarse diversas gestiones, los agentes de la Guardia Civil intervinieron los ejemplares y el análisis pericial confirmó que, efectivamente, se trataba de pieles originales de león.

Taburetes con patas de elefante o cabezas de mamíferos

Además de las alfombras, en una vivienda se localizó una extensa colección de piezas de especies protegidas sin la documentación legal correspondiente. Los agentes hallaron, por ejemplo, colmillos de marfil y taburetes fabricados con patas de elefante africano. La caza furtiva de estos animales para obtener marfil es una de las principales causas de mortalidad y declive poblacional a las que se enfrenta la especie.

La persona investigada en Almería tenía una extensa colección de piezas de especies protegidas. (Guardia Civil)

Los agentes también encontraron ejemplares completos y cabezas de diversos mamíferos: puma, leopardo, antílope negro, oso negro, cebra, hienas y simios. Algunas de estas están catalogadas como amenazadas o vulnerables por la UICN, como es el caso del leopardo (Panthera pardus). Se estima que el valor de las piezas encontradas e intervenidas podría superar los 14.000 euros.

Por el hallazgo de la colección y la venta online ilegal de las dos alfombras de piel auténtica de león, la persona investigada se enfrenta a un presunto delito contra la flora y la fauna. Las diligencias, junto con los efectos intervenidos en la operación Simbawake, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil, además, recuerda que “el Convenio CITES vela para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia, exigiendo permisos específicos para su licita tenencia y comercio”. Este acuerdo internacional, por tanto, extiende su protección a los animales y plantas, vivos o muertos, sus partes, derivados o productos que los contengan: pieles, marfiles, caparazones, instrumentos musicales, semillas, extractos para perfumería... elaborados a partir de especímenes de especies incluidas en el Convenio.