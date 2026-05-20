Qué está pasando en Puy du Fou: animales muertos, entierros ilegales en el recinto y tres trabajadores despedidos

Puy du Fou, parque temático en Toledo.

Puy du Fou, el parque temático situado en Toledo que narra la historia de España, ha comunicado este miércoles el despido de tres empleados de su equipo de animales tras detectar en una investigación interna irregularidades en la gestión de animales fallecidos, entre ellas el “enterramiento de animales dentro del recinto del parque” entre 2021 y julio de 2025, algo que, según la empresa, se habría producido “al margen de los procedimientos y la ética del parque”.

La decisión llega tras una investigación interna abierta después de que extrabajadores del parque denunciaran en elDiario.es la existencia de un supuesto “cementerio de animales” dentro de las instalaciones durante al menos cuatro años. Según recogió el medio a principios de mayo, los responsables de los departamentos de animales y caballería habrían obligado a los trabajadores a enterrar parte de la fauna fallecida en un área dentro del perímetro del recinto.

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Las denuncias también apuntaban a supuestas anomalías en los registros de nacimientos y muertes, así como al suministro de pienso en mal estado. Todo ello, según los testimonios, habría sido informado por una exempleada al máximo responsable del parque. Tras estas revelaciones, Puy du Fou inició una investigación interna para “esclarecer los hechos y, en su caso, depurar las responsabilidades correspondientes”, según trasladó a elDiario.es.

Las denuncias de extrabajadores llevaron al parque a revisar su sistema de gestión de animales. (Puy du Fou)

Ahora, unas semanas más tarde, Puy du Fou España ha confirmado el despido de tres empleados de su equipo de animales en el parque de Toledo tras detectar irregularidades en la retirada y gestión de animales fallecidos, que habrían sido enterrados dentro del recinto. Durante la investigación interna, los trabajadores fueron suspendidos cautelarmente y, finalmente, la empresa ha extinguido la relación laboral con ellos. Además, la compañía ha anunciado su compromiso de reforzar los sistemas de control, supervisión y buenas prácticas en materia de bienestar animal.

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Un protocolo de gestión de animales

La empresa ha explicado que, en caso de fallecimiento de animales, interviene la empresa SecAnim, responsable de la retirada y gestión de los cadáveres. Una vez confirmado el fallecimiento, los restos se trasladan a un contenedor específicamente designado para esta función y, en el caso de animales con identificación individual, se comunica la baja a la administración correspondiente.

Sin embargo, la investigación interna apunta a que algunos responsables del equipo de animales “han llevado a cabo irregularidades aisladas relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas para la retirada y gestión de cadáveres de animales fallecidos”.

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En este sentido, se ha constatado que “en determinados casos, se procedió al enterramiento de animales dentro del recinto del parque”, incluyendo animales que todavía no estaban dados de alta ante la administración, bien porque estaban dentro del plazo legal previsto para su identificación y registro o porque no requerían identificación individual.

Uno de los espectáculos con animales en Puy du Fou.

Qué sucedía, según los extrabajadores

Según las declaraciones de extrabajadores recogidas por elDiario.es, se habrían producido enterramientos de animales fallecidos y restos biológicos dentro del propio recinto, en una zona situada en lo alto de una colina, cerca de la entrada del personal. Según algunos testimonios, cuando se les ordenaba enterrar un animal, los trabajadores acudían caminando con el cadáver hasta el lugar sin utilizar medidas de protección durante estas tareas.

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Los extrabajadores señalan también posibles irregularidades en el registro y control de los animales, afirmando que “no se hacía un censo de los animales hasta que tenían una cierta edad para evitar reconocer si había alguna pérdida”. De esta forma, según declararon al medio, el sistema de identificación podía manipularse, con prácticas como retrasar la colocación del crotal o incluso “cambiarlos y poner el de un muerto a un recién nacido”, para que ante la ley fuera el mismo.

Más allá de la gestión de los cadáveres, los testimonios recogidos por elDiario.es apuntan a un trato inadecuado hacia algunos animales, con posibles lesiones, golpes y signos de maltrato, además de casos en los que habrían sido dejados sin atención hasta su muerte. Los exempleados también denuncian el suministro de pienso en mal estado y situaciones de abandono en la atención veterinaria.

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Uno de los escenarios en el parque temático de Toledo. (Puy du Fou)

Puy du Fou condena las prácticas “irregulares”

Puy du Fou ha condenado “rotundamente las prácticas individuales irregulares detectadas en relación con la retirada y gestión de determinados animales fallecidos, así como el tono y las expresiones contenidas en algunos de los mensajes difundidos”, que considera contrarias a la normativa vigente y “totalmente incompatibles con los valores, principios y estándares de cuidado y bienestar animal del parque”.

La empresa añade que su compromiso “con el bienestar animal es absoluto” y asegura que sigue reforzando controles, supervisión y formación “para prevenir cualquier incidente y proteger siempre a los animales a nuestro cargo”.

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Asimismo, indica que las irregularidades se habrían producido hasta julio de 2025 y que la investigación no ha revelado que se hayan producido en fechas posteriores. También señala que en el último trimestre del pasado año se recibieron comunicaciones anónimas sobre estos hechos, pero que las inspecciones de la Policía Local no encontraron indicios de irregularidades.

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