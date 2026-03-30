Cerdos enfermos, cadáveres y riesgo de enfermedades: denuncian a una granja de Teruel por presuntos delitos de maltrato animal

Uno de los cerdos de la granja de Castellote (Teruel) que ha sido denunciada por la asociación ARDE. (ARDE)

La asociación animalista ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) ha denunciado ante la Fiscalía a una granja de engorde de cerdos ubicada en el municipio de Castellote (Teruel) por presuntos delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa.

Según señalan, una investigación realizada entre octubre de 2025 y febrero de 2026 les ha permitido observar que, en las instalaciones, los cerdos vivos convivían con cadáveres en avanzado estado de descomposición. Además, algunos de los animales se encontraban gravemente enfermos y mostraban heridas de canibalismo. En la granja también han fotografiado una gran presencia de moscas, larvas y también ratas.

La granja de Castellote, según señalan desde ARDE, es propiedad de Ganados La Yruela S.C., con la que Infobae ha intentado ponerse en contacto, sin éxito. La explotación ganadera consta de dos naves con capacidad para aproximadamente 1.500 cerdos destinados al engorde para la obtención de carne.

El colectivo animalista destaca haber documentado una relación comercial constante y exclusiva entre la granja de Castellote y la empresa Frigoríficos Costa Brava S.L., matadero situado en Riudellots de la Selva (Girona) dependiente del holding empresarial Grup Cañigueral, que opera comercialmente bajo la marca Costa Brava Mediterranean Foods S.L.U. Esta empresa vende sus productos a supermercados de toda España y exporta a más de 60 países.

Desde ARDE señalan que dicha relación comercial se ha mantenido “desde 2022 hasta la actualidad”. Preguntados por esta cuestión, desde Costa Brava Mediterranean Foods han asegurado a Infobae que “dicha explotación nunca ha sido propiedad de nuestra organización y, actualmente, no provee de animales a nuestro grupo”. Además, afirman que “los últimos suministros por parte de dicha granja se recibieron durante el último trimestre de 2025″.

Uno de los cerdos de la granja de Castellote (Teruel) que ha sido denunciada por la asociación ARDE. (ARDE)

De igual manera, Costa Brava Mediterranean Foods explica que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas” en los suministros que recibieron por parte de la granja de Ganados La Yruela: “Los Servicios Sanitarios Oficiales propios de las instalaciones inspeccionan todos los animales antes del sacrificio y la canal del propio animal una vez sacrificado, mediante inspecciones que incluyen la verificación de los requisitos de bienestar animal de acuerdo con las normas de la reglamentación comunitaria europea”.

Heridas, malnutrición y canibalismo

“Las imágenes muestran cerdos viviendo junto a cadáveres en avanzado estado de descomposición, en putrefacción, rodeados de moscas, de larvas, dentro de las instalaciones”, ha señalado Julia Elizalde, portavoz de ARDE. “Es un verdadero infierno”.

En las instalaciones de Castellote, el colectivo ha documentado “animales que están enfermos, que tienen cojeras graves, con hernias, con bultos de gran tamaño en el abdomen que suponen que se les han desgarrado internamente los órganos”. Otros, según explican, tienen abscesos que supuran pus, malnutrición y heridas agravadas por el canibalismo. “Hay muchos que son incapaces de moverse, que están agonizando”.

ARDE ha encargado un informe pericial veterinario sobre los riesgos para el bienestar animal y para la salud pública del estado de estos cerdos. Laura Barreda, veterinaria colegiada, ha señalado que “son animales que no están recibiendo los cuidados necesarios” y que “las imágenes analizadas muestran violaciones sistemáticas, reiteradas y graves de la normativa de bienestar y sanidad animal en la producción de cerdos”.

Dicho informe señala que estas deficiencias “representan un riesgo grave para la salud pública” por la proliferación de bacterias, virus y parásitos transmisibles al ser humano, como la gripe porcina, la leptospirosis, la salmonella o el E. coli.

Uno de los cerdos de la granja de Castellote (Teruel) que ha sido denunciada por la asociación ARDE. (ARDE)

Junto a esto, la asociación ARDE también asegura haber documentado prácticas de maltrato intencionado por parte de un operario, que golpea repetidamente a varios cerdos con patadas para trasladarlos de un recinto a otro. Esto, según el informe, repercute en “evidentes signos de miedo, dolor y angustia, pudiéndose ver a los animales pisando a los más enfermos, empujándose, incluso practicando canibalismo, de forma espontánea o en heridas ya abiertas”.

Estos hechos, según describe la asociación animalista, podrían ser incompatibles con la normativa europea y española, en particular la Directiva 98/58/CE de bienestar animal en cría y alojamiento, que obliga a alojar a los animales en condiciones que no les causen sufrimiento innecesario y requiere inspección diaria y atención inmediata a animales enfermos y heridos. También el Reglamento CE 1069/2009 de gestión de cadáveres y bioseguridad, que obliga a la recogida y eliminación higiénica de los cadáveres y prohíbe expresamente el contacto de cadáveres en descomposición con animales vivos.

La granja había tenido el sello de bienestar animal

Según ha señalado ARDE, la granja de Castellote disponía del sello de bienestar animal Welfair, de origen catalán: “Es alarmante. El certificado se convierte en una mera herramienta de marketing”, ha expresado Elizalde. “Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal”.

Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Fiscalía que investigue un posible delito de publicidad engañosa, “al servirse de sellos para poder percibir más ingresos por la venta de carnes supuestamente de mayor calidad, cuando en la realidad no cumple los requisitos mínimos legalmente requeridos”.

Infobae ha preguntado a Welfair sobre el sello de bienestar animal de esta explotación porcina y en el organismo han explicado a este medio que dejó de estar certificado por ellos en noviembre de 2025. Además, han señalado que la granja de Castellote ha experimentado recientemente un cambio de titularidad y que el nuevo propietario había iniciado este mes de marzo el proceso de certificación a través de una entidad de certificación independiente.

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Tras conocerse el inicio de este proceso, se realizó una auditoría no anunciada por parte de auditores independientes de Welfair y la Entidad Certificadora para verificar el cumplimiento de los requisitos de bienestar animal. Esta auditoría se produjo el pasado 19 de marzo, un día después de que se diese a conocer la denuncia del colectivo ARDE. Welfair señala a Infobae que “la explotación no superó la auditoría y, en consecuencia, sigue sin estar certificada por Welfair”. El proceso para obtener el sello de bienestar animal podría volver a iniciarse “siempre y cuando se hagan las mejoras pertinentes para poder superar una futura auditoría”.

Junto a esto, Welfair ha señalado que “los animales que presentan lesiones o patologías incompatibles con los estándares sanitarios no acceden a la cadena alimentaria”: “Animales como los mostrados no llegan al consumidor, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor”. Así, la empresa encargada de esta certificación ha querido reiterar su “compromiso con la transparencia, el rigor técnico y la mejora continua del bienestar animal en el sector agroalimentario”.

Sin embargo, desde la asociación ARDE, a través de su portavoz, ponen en duda “la credibilidad de esta certificación porque no es el primer caso que se observa de este horror en una granja que tiene este sello”. Por su parte, Costa Brava Mediterranean Foods indicaba en su página web, por lo menos hasta el 19 de febrero, que “en todas nuestras granjas (tanto propias como integradas) y salas de sacrificio disponemos de la certificación Welfair Quality en Bienestar Animal y trabajan de manera responsable con los animales”, indicando que el 100% son “granjas certificadas”. Actualmente se han eliminado el porcentaje, la palabra “todas” y el paréntesis.

La empresa explica en su comunicado enviado a Infobae que “los suministros que hayan podido llegar a nuestras instalaciones procedentes de dicha explotación contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair”. “Nuestra organización mantiene un firme compromiso con el bienestar animal, y las plantas de sacrificio, despiece y fabricación del grupo se encuentran certificadas en Bienestar Animal Welfair”.

También, por lo menos hasta el 19 de febrero, la empresa afirmaba en su apartado dedicado al bienestar animal lo siguiente: “No usamos antibióticos ni hormonas de crecimiento”. La asociación ARDE, sin embargo, asegura haber documentado el suministro de antibióticos en el diario de la explotación y antibióticos presentes en la propia granja. Actualmente, esta afirmación no aparece en la página web de Costa Brava Mediterranean Foods.

Arriba, capturas sobre los compromisos en bienestar animal de Costa Brava Mediterranean Foods a 19 de febrero; abajo, capturas del 28 de marzo. (Infobae)

ARDE pide el cierre de “las granjas de los horrores”

Tras las denuncias presentadas contra la granja de Castellote, técnicos veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa (Teruel) realizaron una visita de inspección el miércoles 18 de marzo. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación señala a Infobae que en dicha revisión “no se detectaron irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario”, así como que “consta un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales”.

Según señalan, actualmente la granja cuenta con alrededor de 910 cabezas y “mantiene tres animales apartados por enfermedad, conforme a los protocolos establecidos”. Además, “se verificó que la gestión de los cadáveres se realiza de manera correcta y de acuerdo con la normativa vigente”.

Desde la asociación denunciante han pedido el cierre inmediato de las instalaciones. “Los hechos observados en esta granja no son un caso aislado”, señala Elizalde. “La violencia en la industria ganadera es sistemática porque se trata a los animales como máquinas en una fábrica, no como los seres sintientes que son”. Así, piden al Gobierno y a los supermercados “acciones urgentes para poner fin a las granjas de los horrores”.