Si te despiertas con dolor de rodillas, cervicales o lumbares, esto es lo que debes hacer, según un experto en colchones

Una mujer se frota la espalda con expresión de dolor mientras está sentada en la cama.(Freepik)

Dormir por las noches se ha convertido para muchos en una tarea difícil de cumplir. La Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que entre el 20 y el 48% de la población adulta en España tiene problemas para iniciar o mantener el sueño, mientras que más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave.

Descansar bien no es tan sencillo. De hecho, unos 12 millones de españoles se despiertan cada mañana con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. La falta de reposo por las noches tiene sus consecuencias: muchos despiertan con una sensación de cansancio y con dolores en zonas como las lumbares, las rodillas o las cervicales.

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“Eso significa que tu cuerpo no se está recuperando mientras duermes”, advierte el experto en descanso Juan Manuel Suárez Feijóo. El empresario regenta desde hace 20 años la franquicia Nattex, especializada en la venta de artículos para el descanso. “Una cosa es acabar cansados al final del día y otra muy distinta es levantarnos más cansados que cuando nos acostamos”, considera el empresario.

Tras más de dos décadas vendiendo colchones y otros productos de cama, Suárez Feijóo asegura que, de levantarse “con dolor de rodillas, de lumbares o de cervicales, esto es exactamente lo que haría”.

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Consejos para evitar dolores después de dormir

Una mujer se despierta en su cama, expresando incomodidad en el cuello y el hombro. (Freepik)

Para Suárez Feijóo, el movimiento es vital para tratar con estos dolores. Por ello, lo primero que haría si se despertara con molestias corporales son estiramientos que ayuden a activar las articulaciones y la musculatura. Completaría el calentamiento con un paseo de mínimo 30 minutos “para activar la circulación y quitar la rigidez”.

Pero, sobre todo, “revisaría inmediatamente dónde estoy durmiendo”, asegura. “Si cada noche te acuestas bien y cada mañana te levantas roto, probablemente el problema no eres tú, es tu descanso”, asegura. Ante un escenario de dolores constantes, sería primordial renovar el equipo de descanso para crear “un espacio pensado para recuperarme de verdad”, indica.

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La renovación debe incluir, al menos, un colchón adaptado al peso y la forma de dormir y una almohada que mantenga alineadas las cervicales. “Incluso, si duermo de lado, una almohada de rodilla para descargar la tensión lumbar”, añade Suárez Feijóo.

“Pequeños cambios así pueden transformar por completo cómo te levantas cada mañana. Muchas personas creen que sus dolores vienen del trabajo, del deporte o de la edad, y la realidad es que pasan un tercio de su vida en un colchón que los destroza poco a poco. Y año tras año, eso pasa factura”, concluye.

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El descanso insuficiente y de mala calidad puede tener efectos negativos tanto en la salud física como en la salud mental. Incorporar hábitos sencillos, como mantener una rutina regular de sueño, asegurarse de que el dormitorio sea un espacio adecuado para el reposo y optar por productos que favorezcan la postura correcta, puede ayudar a mejorar la experiencia nocturna. El objetivo es lograr que el sueño proporcione al cuerpo la oportunidad de recuperarse y afrontar el día con energía.