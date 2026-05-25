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Avance semanal de ‘La Promesa’: el duque de Carril irrumpe armado para llevarse a Vera y dos disparos sacuden el palacio

La serie de TVE vivirá una de sus semanas más intensas con secretos al descubierto, traiciones inesperadas y un final de infarto que pondrá en peligro a varios personajes

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'La Promesa': El duque del Carril realiza dos disparos. (RTVE)
'La Promesa': El duque del Carril realiza dos disparos. (RTVE)

La Promesa encara una semana decisiva marcada por las confesiones, las amenazas y un peligroso enfrentamiento que podría cambiarlo todo en el palacio de los Luján. Después de que el gran secreto de Vera haya salido finalmente a la luz, la joven tendrá que enfrentarse cara a cara a su padre, el duque de Carril, dispuesto a recuperarla a cualquier precio.

Mientras tanto, el misterio sobre la muerte de Jana continúa creciendo. Pía está cada vez más cerca de revelar toda la verdad a Curro, aunque sus nervios y la presión en palacio amenazan con impedirlo una vez más. A esto se suma la delicada situación de Leocadia, los problemas sentimentales de Martina y Jacobo y una nueva revelación que dejará completamente descolocados a varios personajes.

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La ficción diaria de TVE promete emociones fuertes en los capítulos que se emitirán del 25 al 29 de mayo, culminando con un impactante final en el que el duque de Carril irrumpirá armado en La Promesa y dos disparos resonarán en pleno palacio.

Lunes 25 de mayo: capítulo 841

'La Promesa': Vera planta cara a Leocadia y Lorenzo. (RTVE)
'La Promesa': Vera planta cara a Leocadia y Lorenzo. (RTVE)

La nueva vida de Vera como invitada en La Promesa no será precisamente sencilla. Aunque gran parte de la familia y del servicio la apoyan, especialmente Manuel y Julieta, la joven tendrá que soportar la hostilidad constante de Leocadia y Lorenzo tras descubrirse su verdadera identidad.

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Al mismo tiempo, Pía comienza a mostrar claros síntomas de agotamiento emocional después de no haber sido capaz de contarle a Curro la implicación de Leocadia en la muerte de Jana. Su actitud preocupa enormemente al servicio, especialmente a Teresa.

En paralelo, Manuel decide ceder al chantaje del duque de Carril para proteger a Vera, aunque Alonso termina interviniendo antes de entregar el dinero. La tensión entre ambos hombres escala hasta el límite y están a punto de llegar a las manos.

Martes 26 de mayo: capítulo 842

'La Promesa': Lorenzo descubre a Leocadia y Cristóbal besándose. (RTVE)
'La Promesa': Lorenzo descubre a Leocadia y Cristóbal besándose. (RTVE)

La situación explota definitivamente cuando Alonso echa al duque de Carril de La Promesa. Antes de marcharse, el aristócrata amenaza con denunciar a la familia ante la Guardia Civil por el supuesto secuestro de su hija.

Manuel intenta tranquilizar a Vera explicándole parte de la verdad sobre su padre, aunque decide ocultarle el peligro real que supone la posible denuncia. Mientras tanto, Martina empieza a asumir que su relación con Jacobo atraviesa una grave crisis.

En otro punto del palacio, Leocadia busca refugio emocional en Cristóbal y ambos terminan besándose sin imaginar que Lorenzo será testigo directo de la escena. Un descubrimiento que podría convertirse en una peligrosa arma de chantaje.

Miércoles 27 de mayo: capítulo 843

'La Promesa': Estefanía mete prisa a Carlo para conseguir el dinero. (RTVE)
'La Promesa': Estefanía mete prisa a Carlo para conseguir el dinero. (RTVE)

Pía, completamente superada por la culpa, decide escribir una carta a Curro en la que le revelará toda la verdad sobre el asesinato de Jana y la responsabilidad de Leocadia.

Mientras tanto, Alonso termina confesándole a Vera las verdaderas intenciones de su padre y ella se compromete a actuar para frenar el conflicto. Paralelamente, Samuel continúa investigando la relación entre Carlo y Estefanía, mientras esta última presiona cada vez más para conseguir dinero.

En el terreno sentimental, Martina protagoniza una fuerte discusión con Jacobo después de que él airee sus problemas de pareja. Más tarde, intenta justificarse asegurando que ayuda a Adriano únicamente “por pena”, sin darse cuenta de que él escucha la conversación.

Jueves 28 de mayo: capítulo 844

'La Promesa': Santos confiesa a Petra su gran secreto. (RTVE)
'La Promesa': Santos confiesa a Petra su gran secreto. (RTVE)

La presión sobre Leocadia aumenta cuando Lorenzo la amenaza con contar lo sucedido con Cristóbal si no actúa contra Curro y don Lisandro. La tensión entre ambos alcanza uno de sus puntos más peligrosos.

Sin embargo, una de las escenas más impactantes de la semana llegará con la confesión de Santos. El joven admite ante Petra que fue él quien provocó accidentalmente la muerte de su madre y no Ricardo, como todos creían hasta ahora.

Por otro lado, el duque de Carril regresa decidido a recuperar a Vera. Alonso se enfrenta de nuevo a él para impedir que obligue a su hija a marcharse contra su voluntad.

Viernes 29 de mayo: capítulo 845

'La Promesa': La amenaza del duque de Carril al marqués. (RTVE)
'La Promesa': La amenaza del duque de Carril al marqués. (RTVE)

El final de semana promete dejar a los espectadores completamente en shock. Vera se niega rotundamente a abandonar La Promesa junto a su padre y el duque responde lanzando una dura amenaza contra Alonso y toda la familia.

Mientras Pía consigue terminar la carta para Curro confesando que Leocadia mató a Jana, Cristóbal se la arrebata inesperadamente, poniendo en riesgo que la verdad salga finalmente a la luz.

Pero el momento más dramático llegará cuando el duque de Carril consiga colarse armado en el palacio para llevarse a Vera por la fuerza. Julieta se interpondrá en su camino y ambas jóvenes terminarán enfrentándose directamente al aristócrata en una escena cargada de tensión. Entonces, dos disparos resonarán en La Promesa, dejando en el aire qué personaje podría haber resultado herido.

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