Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ el 18 al 22 de mayo: Las oscuras intenciones de Dámaso ponen en peligro al bebé de Adriana

'Valle Salvaje': Leonor pregunta a Rosalía si reconoce a María. (RTVE)

Valle Salvaje entra en una de sus semanas más intensas. Del 18 al 22 de mayo, los secretos comenzarán a salir poco a poco a la luz y varias relaciones quedarán completamente dinamitadas. La tensión crecerá especialmente alrededor del bebé de Adriana, mientras Rosalía hará todo lo posible por acercarse a su hija aprovechando una ausencia de Rafael.

Además, Braulio seguirá investigando las mentiras de José Luis, Enriqueta moverá ficha contra la familia y Petra empezará a cuestionarse hasta dónde está dispuesta a llegar.

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Lunes 18 de mayo – Capítulo 417

La semana arrancará con Braulio cada vez más decidido a descubrir qué oculta realmente José Luis. Convencido de que su tío lleva tiempo manipulando las cuentas familiares, intentará sonsacar información a Atanasio para confirmar todas sus sospechas.

'Valle Salvaje': Amadeo no acepta las disculpas de su hijo. (RTVE)

Cada pista lo acercará más a una verdad que podría provocar un auténtico terremoto dentro de la familia. Y cuanto más investiga, mayor será también el riesgo de enfrentarse directamente a José Luis.

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Mientras tanto, Rosalía seguirá firme en su propósito de no abandonar el lugar sin reencontrarse con María. La joven promete a su hermana que no piensa rendirse y hará lo que sea necesario para volver a estar cerca de la niña.

Por otro lado, la tensión aumentará también para Bárbara y Luisa. La persona que descubrió su secreto volverá a sorprenderlas en un momento especialmente delicado, justo cuando ambas debatían cómo evitar que todo salga a la luz.

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Martes 19 de mayo – Capítulo 418

Después de reunir pruebas definitivas, Braulio enseñará finalmente a su madre las evidencias de que José Luis les ha estado engañando desde el principio. La revelación caerá como un jarro de agua fría y dejará a la familia completamente tocada.

En paralelo, Pedrito acompañará a Leonor en un momento especialmente emotivo relacionado con María. Sin embargo, Rafael tomará una decisión inesperada que podría cambiar para siempre el destino de Rosalía y de la pequeña.

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'Valle Salvaje': Braulio encuentra la prueba de que José Luis ha mentido. (RTVE)

Además, uno de los grandes misterios de la temporada empezará a resolverse. Por fin se descubrirá quién está realmente detrás de Pura y Petra. Lo que todavía no estará claro serán sus verdaderas intenciones y hasta dónde son capaces de llegar.

Miércoles 20 de mayo – Capítulo 419

Las cosas se complicarán todavía más para Adriana. Pura y Petra recibirán nuevas instrucciones relacionadas con el futuro del bebé, unas órdenes que convertirán la situación en algo mucho más peligroso e inquietante.

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Mientras tanto, Rosalía conseguirá despertar la simpatía de Martín, que acabará uniéndose a la celebración organizada en la casa pequeña. Un pequeño respiro dentro de un ambiente cada vez más cargado de tensión.

'Valle Salvaje': Leonor espera para conocer a María. (RTVE)

Por otro lado, Enriqueta continuará moviendo los hilos a su favor. La joven manipulará a Alejo mientras culpa a Domingo de todo lo ocurrido en su vida. Sus palabras sembrarán nuevas dudas entre quienes la rodean.

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Jueves 21 de mayo – Capítulo 420

Petra empezará a derrumbarse emocionalmente. Las dudas y el miedo harán que ya no tenga tan claro seguir adelante con el plan relacionado con el hijo de Adriana.

En palacio, la situación dará un giro inesperado cuando Enriqueta descubra a Leonor y Rosalía compartiendo un momento muy comprometedor junto a María. Una escena que podría traer consecuencias importantes para todos.

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Además, Hernando comunicará a José Luis una noticia devastadora: uno de los grandes secretos familiares ya ha salido a la luz. El escándalo amenaza con destruir definitivamente la estabilidad de los Gálvez de Aguirre.

'Valle Salvaje': Luisa reconoce el bebedizo de Matilde. (RTVE)

Viernes 22 de mayo – Capítulo 421

La semana terminará con Rosalía aprovechando una ausencia de Rafael para pasar tiempo junto a su hija. La joven intentará recuperar parte del vínculo perdido con María en uno de los momentos más emotivos de estos últimos capítulos.

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Pero el gran golpe llegará de la mano de Dámaso. El personaje comunicará a las parteras un inesperado cambio de planes relacionado con el bebé de Adriana, una decisión que podría alterar completamente el rumbo de la historia y poner en peligro a varios personajes.

'Valle Salvaje': Dámaso da órdenes a las parteras. (RTVE)

Mientras tanto, Braulio estallará contra su madre y le reprochará haber permanecido callada durante tanto tiempo frente a las mentiras de José Luis. Por si fuera poco, Enriqueta dará un paso definitivo y se enfrentará cara a cara con José Luis, provocando un conflicto que amenaza con tener consecuencias irreversibles para todos los habitantes de Valle Salvaje.