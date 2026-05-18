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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ el 18 al 22 de mayo: Las oscuras intenciones de Dámaso ponen en peligro al bebé de Adriana

La serie diaria de TVE vivirá una semana clave marcada por la revelación del gran secreto de José Luis, el peligro que rodea al bebé de Adriana y el inesperado cambio de planes de Dámaso que podría cambiarlo todo

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'Valle Salvaje': Leonor pregunta a Rosalía si reconoce a María. (RTVE)
'Valle Salvaje': Leonor pregunta a Rosalía si reconoce a María. (RTVE)

Valle Salvaje entra en una de sus semanas más intensas. Del 18 al 22 de mayo, los secretos comenzarán a salir poco a poco a la luz y varias relaciones quedarán completamente dinamitadas. La tensión crecerá especialmente alrededor del bebé de Adriana, mientras Rosalía hará todo lo posible por acercarse a su hija aprovechando una ausencia de Rafael.

Además, Braulio seguirá investigando las mentiras de José Luis, Enriqueta moverá ficha contra la familia y Petra empezará a cuestionarse hasta dónde está dispuesta a llegar.

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Lunes 18 de mayo – Capítulo 417

La semana arrancará con Braulio cada vez más decidido a descubrir qué oculta realmente José Luis. Convencido de que su tío lleva tiempo manipulando las cuentas familiares, intentará sonsacar información a Atanasio para confirmar todas sus sospechas.

'Valle Salvaje': Amadeo no acepta las disculpas de su hijo. (RTVE)
'Valle Salvaje': Amadeo no acepta las disculpas de su hijo. (RTVE)

Cada pista lo acercará más a una verdad que podría provocar un auténtico terremoto dentro de la familia. Y cuanto más investiga, mayor será también el riesgo de enfrentarse directamente a José Luis.

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Mientras tanto, Rosalía seguirá firme en su propósito de no abandonar el lugar sin reencontrarse con María. La joven promete a su hermana que no piensa rendirse y hará lo que sea necesario para volver a estar cerca de la niña.

Por otro lado, la tensión aumentará también para Bárbara y Luisa. La persona que descubrió su secreto volverá a sorprenderlas en un momento especialmente delicado, justo cuando ambas debatían cómo evitar que todo salga a la luz.

Martes 19 de mayo – Capítulo 418

Después de reunir pruebas definitivas, Braulio enseñará finalmente a su madre las evidencias de que José Luis les ha estado engañando desde el principio. La revelación caerá como un jarro de agua fría y dejará a la familia completamente tocada.

En paralelo, Pedrito acompañará a Leonor en un momento especialmente emotivo relacionado con María. Sin embargo, Rafael tomará una decisión inesperada que podría cambiar para siempre el destino de Rosalía y de la pequeña.

'Valle Salvaje': Braulio encuentra la prueba de que José Luis ha mentido. (RTVE)
'Valle Salvaje': Braulio encuentra la prueba de que José Luis ha mentido. (RTVE)

Además, uno de los grandes misterios de la temporada empezará a resolverse. Por fin se descubrirá quién está realmente detrás de Pura y Petra. Lo que todavía no estará claro serán sus verdaderas intenciones y hasta dónde son capaces de llegar.

Miércoles 20 de mayo – Capítulo 419

Las cosas se complicarán todavía más para Adriana. Pura y Petra recibirán nuevas instrucciones relacionadas con el futuro del bebé, unas órdenes que convertirán la situación en algo mucho más peligroso e inquietante.

Mientras tanto, Rosalía conseguirá despertar la simpatía de Martín, que acabará uniéndose a la celebración organizada en la casa pequeña. Un pequeño respiro dentro de un ambiente cada vez más cargado de tensión.

'Valle Salvaje': Leonor espera para conocer a María. (RTVE)
'Valle Salvaje': Leonor espera para conocer a María. (RTVE)

Por otro lado, Enriqueta continuará moviendo los hilos a su favor. La joven manipulará a Alejo mientras culpa a Domingo de todo lo ocurrido en su vida. Sus palabras sembrarán nuevas dudas entre quienes la rodean.

Jueves 21 de mayo – Capítulo 420

Petra empezará a derrumbarse emocionalmente. Las dudas y el miedo harán que ya no tenga tan claro seguir adelante con el plan relacionado con el hijo de Adriana.

En palacio, la situación dará un giro inesperado cuando Enriqueta descubra a Leonor y Rosalía compartiendo un momento muy comprometedor junto a María. Una escena que podría traer consecuencias importantes para todos.

Además, Hernando comunicará a José Luis una noticia devastadora: uno de los grandes secretos familiares ya ha salido a la luz. El escándalo amenaza con destruir definitivamente la estabilidad de los Gálvez de Aguirre.

'Valle Salvaje': Luisa reconoce el bebedizo de Matilde. (RTVE)
'Valle Salvaje': Luisa reconoce el bebedizo de Matilde. (RTVE)

Viernes 22 de mayo – Capítulo 421

La semana terminará con Rosalía aprovechando una ausencia de Rafael para pasar tiempo junto a su hija. La joven intentará recuperar parte del vínculo perdido con María en uno de los momentos más emotivos de estos últimos capítulos.

Pero el gran golpe llegará de la mano de Dámaso. El personaje comunicará a las parteras un inesperado cambio de planes relacionado con el bebé de Adriana, una decisión que podría alterar completamente el rumbo de la historia y poner en peligro a varios personajes.

'Valle Salvaje': Dámaso da órdenes a las parteras. (RTVE)
'Valle Salvaje': Dámaso da órdenes a las parteras. (RTVE)

Mientras tanto, Braulio estallará contra su madre y le reprochará haber permanecido callada durante tanto tiempo frente a las mentiras de José Luis. Por si fuera poco, Enriqueta dará un paso definitivo y se enfrentará cara a cara con José Luis, provocando un conflicto que amenaza con tener consecuencias irreversibles para todos los habitantes de Valle Salvaje.

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