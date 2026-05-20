Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 21 de mayo: Enriqueta pillará a Leonor y Rosalía en un momento muy comprometedor junto a María

'Valle Salvaje': Luisa reconoce el bebedizo de Matilde. (RTVE)

Valle Salvaje ha experimentado una de sus semanas más agitadas, coincidiendo con el periodo comprendido entre el 18 y el 22 de mayo, durante el cual se han precipitado numerosos secretos y las relaciones familiares han afrontado momentos clave. El próximo episodio, previsto para el jueves 21 de mayo, avanza en esta línea, prometiendo nuevos dilemas y rupturas decisivas para sus protagonistas.

Durante estos episodios recientes, diversos personajes han visto cómo su mundo se tambalea por revelaciones inesperadas y decisiones complejas. Entre los hechos más destacados se encuentra la investigación de Braulio sobre las cuentas familiares, la determinación de Rosalía de reencontrarse con María y el creciente clima de tensión en torno al bebé de Adriana. Un dato que marca el pulso de estos capítulos es la aparición de pruebas concluyentes sobre las mentiras de José Luis.

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La semana comenzó el lunes mostrando a Braulio decidido a destapar las manipulaciones de su tío José Luis y recurriendo a Atanasio para ratificar sus sospechas. Paralelamente, Rosalía ha insistido ante su hermana que no piensa irse sin ver a María, y ambas, Bárbara y Luisa, se han enfrentado al temor de que su secreto sea revelado por alguien que ya conoce la verdad. Al día siguiente, Braulio ha enseñado finalmente a su madre las pruebas del engaño de José Luis, generando una fuerte conmoción en la familia.

'Valle Salvaje': Leonor pregunta a Rosalía si reconoce a María. (RTVE)

La semana de ‘Valle Salvaje’

También en ese episodio, Pedrito ha apoyado a Leonor en un momento particularmente emotivo con María, mientras Rafael ha tomado una decisión inesperada que puede influir en el futuro de Rosalía y la niña. El capítulo de Valle Salvaje ha incluido un giro crucial: se ha dado un paso adelante en el misterio sobre quién manipula a Pura y Petra, aunque sus intenciones no han quedado aún totalmente aclaradas.

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Con los días la situación de Adriana ha empeorado, con nuevas instrucciones para Pura y Petra relacionadas con el destino del bebé, aumentando exponencialmente el nivel de peligro. Rosalía, en medio del creciente nerviosismo, ha logrado ganar la confianza de Martín, que se ha unido a una celebración en la casa pequeña, proporcionando un breve alivio en un entorno de alta presión. Por su parte, Enriqueta ha continuado su estrategia de manipular a Alejo y ha culpado abiertamente a Domingo de sus problemas, extendiendo la sospecha entre sus allegados.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el jueves en ‘Valle Salvaje’

El capítulo 420, programado para el jueves 21 de mayo, se centrará en la crisis emocional de Petra, marcada por la duda creciente y el temor ante la posibilidad de continuar con el plan que amenaza el futuro del hijo de Adriana. La incertidumbre conducirá a Petra a cuestionarse sus límites y a poner en duda su implicación en la trama orquestada alrededor del bebé.

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Simultáneamente, en Valle Salvaje, se producirá una revelación que podría tener consecuencias determinantes para los protagonistas. Enriqueta descubrirá a Leonor y Rosalía compartiendo un momento comprometedor con María, una situación susceptible de desencadenar nuevas disputas y fracturas dentro de la familia.

En este mismo episodio, Hernando hará saber a José Luis una noticia que lo golpeará profundamente: uno de los principales secretos familiares por fin ha sido desvelado. Este hecho plantea un nuevo panorama para los Gálvez de Aguirre, cuya estabilidad ya pendía de un hilo y ahora podría desmoronarse definitivamente.

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