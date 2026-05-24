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Zapatero habría liquidado una hipoteca de 500.000 euros en 11 meses con una transferencia única desde la cuenta de su mujer

El expresidente del Gobierno, imputado por tráfico de influencias, y su núcleo familiar habría sido el más beneficiado económicamente del rescate a la aerolínea Plus Ultra, según un informe al que ha tenido acceso Infobae

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Sonsoles Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada al Debate de Investidura de 2008. (Europa Press)
Sonsoles Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada al Debate de Investidura de 2008. (Europa Press)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vincula en su informe, al que ha tenido acceso Infobae, a José Luis Rodríguez Zapatero con el pago anticipado de una hipoteca de 500.000 euros, liquidada mediante una transferencia única de 498.000 euros realizada en enero de 2025 desde una cuenta de María Sonsoles Espinosa, la esposa del expresidente. Según la información extraída de un informe al que ha accedido Infobae, la adquisición de una vivienda unifamiliar en Madrid se produjo el 26 de febrero de 2024, por un importe de 580.000 euros.

Entre abril de 2021 y diciembre de 2025, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas de Zapatero, habrían recibido transferencias que, en conjunto, suman 447.095,31 euros y proceden de una cuenta asociada a la empresa WhaTheFav, según consta en informes de inteligencia financiera. En ambos casos, como autorizado en las cuentas figura José Luis Rodríguez Zapatero. El patrimonio inmobiliario del expresidente y su esposa ha experimentado un crecimiento notable en los últimos ocho años, con la adquisición de tres chalets en distintas ubicaciones, incluyendo un inmueble en Lanzarote valorado en un millón de euros y otro de tres plantas en uno de los distritos más caros de Madrid, con 400 metros cuadrados.

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Zapatero junto a su mujer Sonsoles Espinosa (Europa Press)
Zapatero junto a su mujer Sonsoles Espinosa (Europa Press)

Según recoge el informe consultado por Infobae, el préstamo hipotecario por valor de 500.000 euros fue concedido por Banco Santander con un plazo de 20 años, pero se canceló en solo 11 meses mediante la transferencia de 498.000 euros, ordenada por María Sonsoles Espinosa desde una cuenta secundaria de CaixaBank, nutrida previamente por otra cuenta compartida. Esta operación, considerada inusual por su rapidez, coincide temporalmente con presuntas entradas de fondos que la UDEF relaciona con el cobro de comisiones ilegales y servicios de asesoría ficticios.

Las transferencias a las hijas de Zapatero, en el centro de la investigación policial

La UDEF apunta a José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto líder de una red de tráfico de influencias, asociando al expresidente y a su entorno con la percepción de mordidas por valor de dos millones de euros a través de un entramado de sociedades, incluida la denominada finance Boutique, diseñada presuntamente para ocultar el origen de las comisiones.

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Oficina de What The Fav en Madrid, agencia de comunicación de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

El empresario Julio Martínez Martínez figura como responsable de este entramado, en el que se canalizaron al menos 490.780 euros entre marzo de 2021 y junio de 2025 mediante servicios de asesoría atribuidos como ficticios. Del texto consultado, se desprende que la influencia de Zapatero en determinados organismos públicos habría contribuido al rescate de Plus Ultra, aerolínea a la que el Gobierno destinó una ayuda pública de 53 millones de euros en dos pagos diferenciados.

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

El juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, vincula el cobro de estos fondos a la intermediación del expresidente, especialmente en favor de la compañía aérea, ratificando esta tesis con mensajes y comunicaciones intervenidas por la Policía Nacional que reflejan reuniones de Zapatero con los exministros José Luis Ábalos y José Luis Escrivá. Del mismo modo, el informe citado por Infobae señala que las transferencias recibidas por las hijas de Zapatero desde la cuenta asociada a Whathefav habrían servido para desviar fondos procedentes de comisiones ilegales a cuentas personales. En ambas cuentas aparece el expresidente como autorizado.

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