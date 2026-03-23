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España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

Víctor Méndez, autor de ‘Paraíso’, explica cómo los líderes criminales priorizan la estabilidad y evitan la violencia pública

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España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas. (Montaje Infobae)

España se ha convertido en el centro de operaciones del narcotráfico mundial. Así lo sostiene Víctor Méndez, autor de Paraíso, por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial y director de Narcodiario. “Aquí acuden todas las organizaciones criminales de todo el mundo”, asegura, incluyendo cárteles colombianos o mexicanos, las mafias de los Balcanes o los grupos de la Mocro Maffia de Países Bajos o Bélgica. No hay un lugar que reúna tantas características idóneas para un narcotraficante como España.

Es un enclave geográfico perfecto, con África al sur, América al oeste y puerta de Europa, tiene la buena vida y comodidades que atraen a todos los turistas y, por encima de todo, una gran facilidad para mover dinero y sortear problemas judiciales. Al ser preguntado por soluciones, el periodista reconoce que terminar con esta realidad es “prácticamente imposible”. No obstante, sí que se podría “mitigar atacando el dinero”.

Casi 1.000 kilos de droga incautados en una la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia. El dispositivo culmina con la detención de 12 personas y el bloqueo de bienes con un valor de un millón de euros. (Policía Nacional)

El paraíso de los narcos, ¿protege a España?

Sin embargo, los líderes criminales priorizan la estabilidad y evitan la violencia pública. Así, mientras en otros países los ajustes de cuentas o los intercambios de disparos se han convertido en un problema real, a España “nos protege” la condición de lugar de vida y negocios de los narcos. Víctor Méndez explica que los traficantes de drogas “van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”. En el caso de la península, ganar dinero pasa por no ser un problema visible.

“La violencia no está escalando hacia otros sectores, hacia población civil, periodistas o incluso políticos. No está escalando y no parece que sea su intención”, señala Méndez. No obstante, la presencia de las mafias sigue creciendo, con lo que las cuerdas están cada vez más tensas. Los líderes seguirán peleando por mantener pactos de no agresión, pero existe el riesgo de que “se les vaya de las manos”.

La falta de persecución judicial y monetaria

La falta de persecución judicial y no seguir el rastro del dinero convierte la lucha contra el narco en un callejón sin salida. Víctor Méndez destaca que las fuerzas de seguridad carecen de medios suficientes para investigar el patrimonio de los narcotraficantes y que la justicia, sin especialización en criminalidad organizada, rara vez logra imponer penas ejemplares.

La justicia en España está totalmente colapsada”, afirma Méndez. Señala ejemplos como el de Marcial Dorado, conocido por su fotografía con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que, con condenas de por medio, mantuvo durante décadas su patrimonio intacto. “Para reducir este atractivo, sería necesario atacar directamente los beneficios económicos del narcotráfico, persiguiendo el blanqueo de capitales y mejorando la eficacia judicial”, sostiene el periodista.

Jonas Falk, conocido como el “Pablo Escobar sueco”, ejemplifica el perfil del narcotraficante que aprovechó las debilidades del sistema español. Tras enriquecerse con el tráfico de cocaína en Europa, se instaló en Barcelona para blanquear sus beneficios, invirtiendo en inmuebles y negocios como la discoteca Pachá en Barcelona y un restaurante en Mallorca. Aunque fue detenido y juzgado por blanqueo, resultó absuelto en España, mientras su familia sigue disfrutando de su mansión en Sitges, según explica Víctor Méndez.

Cooperación internacional entre mafias

En la actualidad, el crimen organizado en Europa funciona a través de una cooperación internacional muy estructurada y eficaz. Méndez comenta que las grandes organizaciones han dejado atrás las rivalidades y ahora coordinan operaciones conjuntas, compartiendo rutas y recursos para maximizar sus beneficios. Las decisiones importantes se gestionan a distancia, sin necesidad de encuentros presenciales, que se limitan a momentos concretos con el papel esencial de los brokers o intermediarios.

Esta dinámica permite que los capos permanezcan protegidos mientras el negocio sigue creciendo. América Latina, África y Europa están conectados en una red criminal estable, donde la logística y la comunicación juegan un papel fundamental. Dubái se ha convertido en otro lugar de residencia ideal para narcotraficantes, donde rara vez sufren extradiciones o reciben condenas.

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