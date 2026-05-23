Llegan al aeropuerto de Barcelona los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla

Los 18 activistas catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado a las 13 horas al aeropuerto de Barcelona en un vuelo procedente de Ankara (Turquía).

Entre los activistas están la secretaria de delegaciones de IAC y participante de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', y la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos.

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Han llegado a la capital catalana 5 días después de ser capturados en aguas internacionales por el Ejército de Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La organización explicó este viernes que entre sus miembros detenidos se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también explicó este viernes que 4 de los cerca de 40 españoles de la flotilla han necesitado atención médica.

De hecho, la vuelta de los activistas estaba prevista para el viernes pero se aplazó a este sábado porque se les sometió a pruebas médicas en Turquía, tras ser deportados por Israel.

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