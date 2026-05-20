Albares exige disculpas públicas a Israel por el vídeo de Ben Gvir con los miembros de la flotilla detenidos: “He podido ver imágenes monstruosas, inhumanas e indignas”

Capturas del vídeo publicado en redes sociales por parte de Ben Gvir (@itamarbengvir)

El Gobierno español ha elevado este miércoles el tono contra Israel después de la difusión de un vídeo del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, en el que aparece paseándose entre decenas de activistas internacionales esposados y arrodillados y burlándose de ellos tras la interceptación de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza. La escena, grabada en el puerto de Ashdod y difundida por el propio dirigente ultraderechista, ha provocado indignación en varias capitales europeas y ha terminado abriendo una nueva crisis diplomática para el Gobierno de Benjamin Netanyahu, además de otra grieta dentro del propio Ejecutivo israelí.

Desde Berlín, donde se ha reunido con su homólogo alemán, Johann Wadephul, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reaccionado con dureza a unas imágenes que Moncloa considera especialmente graves por el trato dado a los detenidos y por la presencia de ciudadanos españoles entre ellos. “He podido ver un vídeo monstruoso, inhumano, indigno, donde miembros de la flotilla eran injustamente y de manera humillante tratados por un ministro israelí y la Policía”, ha afirmado Albares, que además ha anunciado la convocatoria urgente de la encargada de negocios israelí en Madrid, Dana Erlich, para exigir explicaciones y reclamar disculpas públicas.

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El jefe de la diplomacia española ha asegurado que trasladará a la representante israelí “todo el rechazo, toda la repulsa y toda la repugnancia” del Gobierno por un trato que ha considerado “abominable e inaceptable”. Exteriores continúa tratando de precisar cuántos españoles permanecen detenidos, aunque distintas fuentes sitúan la cifra en varias decenas dentro de un operativo que ha afectado a más de 400 activistas de 44 países.

La secuencia que ha desatado la tormenta diplomática muestra a Ben Gvir caminando entre los arrestados mientras ondea una bandera israelí y suena de fondo el himno nacional. Algunos de los activistas aparecen con las manos atadas a la espalda y la cabeza pegada al suelo; otros son obligados a arrodillarse por los agentes. Junto al vídeo, el ministro israelí escribió en redes sociales: “Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel”. En otro momento de la grabación, el dirigente ultra afirma que “el campamento de verano ha terminado” y advierte de que cualquiera que actúe contra Israel “se encontrará con un Estado decidido”.

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El video de Ben Gvir burlándose de los activistas de la Flotilla

Las imágenes han dado la vuelta al mundo apenas unas horas después de que las autoridades israelíes confirmaran la detención de 430 participantes de la llamada Global Sumud Flotilla, una expedición formada por 54 embarcaciones que había partido desde el puerto turco de Marmaris con ayuda humanitaria para Gaza y con el objetivo declarado de denunciar el bloqueo naval impuesto por Israel sobre la Franja desde 2007. Según los organizadores, los barcos fueron interceptados en aguas internacionales del Mediterráneo, a unas 80 millas náuticas de Chipre, durante varios operativos desarrollados entre el lunes y el martes.

La organización israelí Adalah, que presta asistencia legal a parte de los detenidos, ha denunciado desde entonces “abusos” y “humillaciones” contra los activistas y acusa a las autoridades israelíes de aplicar una “política criminal” de maltrato. Algunos testimonios recogidos por medios internacionales sostienen que varios participantes fueron esposados con bridas, empujados al suelo y obligados a permanecer arrodillados durante horas. En una de las grabaciones difundidas se observa incluso cómo varios agentes sujetan por la cabeza a una activista después de que gritara “Palestina libre” a la llegada de Ben Gvir.

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La reacción internacional no ha tardado en llegar. Francia e Italia, cuyos ciudadanos también viajaban en la flotilla, convocaron igualmente a representantes diplomáticos israelíes para exigir explicaciones formales. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha calificado de “inadmisibles” las actuaciones del ministro israelí y ha reclamado la liberación “lo antes posible” de los ciudadanos franceses detenidos. Aunque París había mostrado previamente su desacuerdo con la iniciativa de la flotilla, Barrot ha insistido en que los participantes franceses “deben ser tratados con respeto”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha ido un paso más allá y ha denunciado unas imágenes “inaceptables” que, a su juicio, “atentan contra la dignidad de las personas”. Roma ha anunciado la convocatoria inmediata del embajador israelí y ha exigido disculpas formales al Ejecutivo de Netanyahu. “Es inadmisible que estos manifestantes, entre los que hay muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato”, ha señalado Meloni, que además ha asegurado que su Gobierno ya trabaja “al más alto nivel institucional” para lograr la liberación de los detenidos italianos.

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La presión exterior ha coincidido además con un fuerte malestar dentro del propio Gobierno israelí. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, ha cargado públicamente contra Ben Gvir y le ha acusado de perjudicar deliberadamente la imagen internacional de Israel. “Casusaste daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa actuación”, ha escrito en redes sociales antes de lanzar una frase dirigida directamente a su compañero de gabinete: “No, tú no representas a Israel”.

Incluso Netanyahu ha tratado horas después de tomar distancia con la puesta en escena de su ministro de Seguridad Nacional. El primer ministro ha defendido el derecho de Israel a impedir la llegada de “partidarios del terrorismo de Hamás” a Gaza, pero ha admitido al mismo tiempo que el trato mostrado en las imágenes “no está en línea con los valores y normas del Estado de Israel”.

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El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, participa en la marcha anual del Día de Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad)

Ben Gvir, lejos de rebajar el tono, ha respondido redoblando su discurso y asegurando que algunos miembros del Ejecutivo israelí todavía no han entendido “cómo hay que tratar a los partidarios del terrorismo”. El dirigente ultranacionalista ha defendido además que Israel ha dejado de ser “un niño al que se le pueden dar bofetadas”, en una nueva demostración de la estrategia política que lleva meses utilizando para reforzar su perfil ante el sector más duro de la derecha israelí.

No es la primera vez que el ministro convierte las flotillas humanitarias en un escenario político propio. Ya en octubre visitó otra prisión del desierto del Néguev a la que habían sido trasladados activistas detenidos en una misión similar rumbo a Gaza y defendió entonces que “quien apoye el terrorismo merece condiciones de terrorista”.

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