Ben Gvir publica un vídeo reprendiendo a activistas de la flotilla esposados y arrodillados en Ashdod

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha publicado este miércoles un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla que pretendía llegar a la Franja de Gaza.

"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", ha dicho Ben Gvir en un mensaje en redes sociales junto al citado vídeo, que arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó 'Palestina libre' a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos.

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Asimismo, se puede ver ondeando una bandera y caminando entre decenas de activistas, muchos de los cuales aparecen arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, apoyada contra el suelo.

"El campamento de verano ha terminado. Cualquiera que actúe contra el Estado de Israel se encontrará con un Estado decidido", afirma Ben Gvir, quien agrega 'Am Yisrael Chai' --el pueblo de Israel vive--, mientras que se puede escuchar en algunos tramos el sonido de 'Hatikvah', el himno de Israel, de fondo entre los activistas.

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Por otra parte, la ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, ha publicado otro vídeo de su visita al lugar, antes de defender que "así es como hay que actuar ante los partidarios del terrorismo que intentaban romper el bloqueo sobre Gaza".

Estas acciones llegan en medio de la catarata de condenas internacionales por la actuación de Israel, incluido el traslado de más de 400 activistas a su territorio tras el abordaje de las citadas embarcaciones. Entre ellos figuran varias decenas de españoles.

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El grupo de abogados Adalah, que a primera hora del día confirmó que los primeros activistas habían llegado ya al puerto de Ashdod, ha criticado con firmeza estas acciones y ha lamentado que se pueda ver en el vídeo publicado por Ben Gvir cómo "guardias de prisión y soldados israelíes golpean y humillan" a los activistas, "interceptados cuando intentaban romper un bloqueo ilegal a Gaza para entregar ayuda humanitaria".

"Tras la interceptación ilegal de la flotilla en aguas internacionales y el secuestro ilegal de más de 400 activistas de todo el mundo, Israel está empleando una política criminal de abuso y humillación contra los activistas que buscan denunciar los crímenes que Israel sigue cometiendo contra el pueblo palestino", ha señalado la organización a través de un comunicado.

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"Estos hechos se producen después de que Adalah documentara patrones similares de maltrato contra activistas en misiones anteriores de la flotilla, por los que Israel no rindió cuentas", ha esgrimido, antes de confirmar que sus abogados han llegado ya a las instalaciones para dar asesoría legal a los activistas, cuya liberación "inmediata e incondicional" ha vuelto a reclamar.

En este sentido, ha remarcado que "la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para proteger a los miembros de la flotilla contra esta conducta brutal e ilegal de los funcionarios israelíes".

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El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el martes la detención de los 430 participantes en la flotilla, al tiempo que afirmó que todos ellos habían sido trasladados a buques israelíes para ser trasladados al país, "donde podrán reunirse con sus representantes consulares". "Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin", sostuvo, antes de volver a vincular a la iniciativa con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria habían informado de que "todas" las embarcaciones han sido interceptadas. Además, la Global Sumud Flotilla anunció que "al menos 87 participantes se han declarado en huelga de hambre" en protesta por el "secuestro ilegal" de los activistas detenidos por las autoridades israelíes y en solidaridad por los más de 9.500 presos palestinos encarcelados en Israel.

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