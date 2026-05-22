España

Salsa tartufata, la receta original italiana y cómo usarla en la cocina

Esta salsa, perfecta para pastas, pizzas y carnes, se prepara con una base de setas y ajo complementadas con un toque de trufa negra y algo de nata para aportar cremosidad

Guardar
Google icon
Pasta con salsa tartufata (Magnific)
Pasta con salsa tartufata (Pexels)

Es innegable que la trufa es una de las grandes tendencias del mundo gastronómico, una moda que ha acercado este sabor a muchos que antes ignoraban sus encantos. Sin embargo, esto también ha provocado que el uso de este exclusivo ingrediente se desvirtúe, sustituyéndose en muchas ocasiones por sucedáneos y salsas artificiales.

Hoy aprenderemos a preparar en casa la archiconocida salsa tartufata, un clásico de la cocina italiana que transmite todo el sabor de este apreciado hongo. Conocida también como salsa Périgueux o salsa Perigourdine, en honor a la región francesa donde abunda la trufa negra, es ideal para acompañar a todo tipo de platos, desde pizzas y pastas hasta carnes o risottos.

PUBLICIDAD

No hay que confundir la salsa tartufata con otras salsas como la mayonesa de trufa, que se consume en frío. En este caso, la salsa se prepara con un sofrito de aceite de oliva o mantequilla y ajo fresco, también champiñones y un toque de nata para conseguir un resultado más cremoso. Por supuesto, la protagonista es la trufa fresca, así que lo ideal será invertir en ella y encontrarla en su mejor versión.

Receta de salsa tartufata

La salsa tartufata es una crema de trufa negra y champiñones, enriquecida con ajo, aceite de oliva y, a veces, un toque de nata. El secreto está en el equilibrio de sabores: los champiñones potencian el aroma de la trufa sin restarle protagonismo y la nata suaviza el conjunto con un toque lácteo.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 100 g de champiñones frescos
  • 10 g de trufa negra (fresca o en conserva)
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra o mantequilla
  • 2 cucharadas de nata para cocinar (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 1 cucharada de perejil fresco (opcional)

Cómo hacer salsa tartufata, paso a paso

  1. Limpia los champiñones con un paño húmedo y pícalos muy finos.
  2. Pela y pica el ajo en trozos pequeños.
  3. Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio y añade el ajo. Sofríe hasta que empiece a dorarse.
  4. Incorpora los champiñones. Remueve con frecuencia hasta que hayan soltado su jugo y estén dorados (unos 5 minutos).
  5. Añade la trufa negra rallada o picada fina a la sartén. Mezcla bien para que suelte todo su aroma.
  6. Si deseas una salsa más cremosa, añade la nata y remueve durante 2 minutos.
  7. Ajusta de sal y pimienta. Si lo prefieres, agrega el perejil picado para un toque fresco.
  8. Tritura la mezcla con batidora hasta obtener una textura homogénea, según tu gusto. Si la salsa queda muy espesa, añade un chorrito de caldo suave o agua.
  9. Sirve inmediatamente o conserva en un tarro de cristal bien cerrado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (ideal para pasta o acompañamiento de carnes).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 80 kcal aprox.
  • Grasas: 6 g
  • Proteínas: 2 g
  • Carbohidratos: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa tartufata en un tarro de cristal hermético en la nevera un máximo de 5 días. También puedes congelarla en porciones pequeñas para otras ocasiones.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) lidera la delegación, que incluye fuerzas de los Ejércitos y la Armada

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Precio del oro en España hoy viernes 22 de mayo: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 22 de mayo: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

‘De Viernes’ reúne por primera vez a Rocío Flores y Raquel Mosquera para recordar a Pedro Carrasco 25 años después de su muerte

La nieta y la última esposa del legendario boxeador compartirán confidencias, recuerdos inéditos y objetos nunca vistos en una de las entrevistas más emotivas de la temporada

‘De Viernes’ reúne por primera vez a Rocío Flores y Raquel Mosquera para recordar a Pedro Carrasco 25 años después de su muerte

La importancia de la compañía durante la vejez de tu mascota, según los investigadores

No es solo una cuestión de cariño, sino una estrategia respaldada por la ciencia que favorece el equilibrio emocional y físico de los animales

La importancia de la compañía durante la vejez de tu mascota, según los investigadores

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

La madre alegaba que el deterioro de la relación y el trabajo de la hija justifican el fin de la pensión, mientras el padre defendió que no existe causa legal para eliminar la obligación establecida tras el divorcio

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid