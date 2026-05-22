Salsa tartufata, la receta original italiana y cómo usarla en la cocina

Es innegable que la trufa es una de las grandes tendencias del mundo gastronómico, una moda que ha acercado este sabor a muchos que antes ignoraban sus encantos. Sin embargo, esto también ha provocado que el uso de este exclusivo ingrediente se desvirtúe, sustituyéndose en muchas ocasiones por sucedáneos y salsas artificiales.
Hoy aprenderemos a preparar en casa la archiconocida salsa tartufata, un clásico de la cocina italiana que transmite todo el sabor de este apreciado hongo. Conocida también como salsa Périgueux o salsa Perigourdine, en honor a la región francesa donde abunda la trufa negra, es ideal para acompañar a todo tipo de platos, desde pizzas y pastas hasta carnes o risottos.
No hay que confundir la salsa tartufata con otras salsas como la mayonesa de trufa, que se consume en frío. En este caso, la salsa se prepara con un sofrito de aceite de oliva o mantequilla y ajo fresco, también champiñones y un toque de nata para conseguir un resultado más cremoso. Por supuesto, la protagonista es la trufa fresca, así que lo ideal será invertir en ella y encontrarla en su mejor versión.
Receta de salsa tartufata
La salsa tartufata es una crema de trufa negra y champiñones, enriquecida con ajo, aceite de oliva y, a veces, un toque de nata. El secreto está en el equilibrio de sabores: los champiñones potencian el aroma de la trufa sin restarle protagonismo y la nata suaviza el conjunto con un toque lácteo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 100 g de champiñones frescos
- 10 g de trufa negra (fresca o en conserva)
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra o mantequilla
- 2 cucharadas de nata para cocinar (opcional)
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 1 cucharada de perejil fresco (opcional)
Cómo hacer salsa tartufata, paso a paso
- Limpia los champiñones con un paño húmedo y pícalos muy finos.
- Pela y pica el ajo en trozos pequeños.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio y añade el ajo. Sofríe hasta que empiece a dorarse.
- Incorpora los champiñones. Remueve con frecuencia hasta que hayan soltado su jugo y estén dorados (unos 5 minutos).
- Añade la trufa negra rallada o picada fina a la sartén. Mezcla bien para que suelte todo su aroma.
- Si deseas una salsa más cremosa, añade la nata y remueve durante 2 minutos.
- Ajusta de sal y pimienta. Si lo prefieres, agrega el perejil picado para un toque fresco.
- Tritura la mezcla con batidora hasta obtener una textura homogénea, según tu gusto. Si la salsa queda muy espesa, añade un chorrito de caldo suave o agua.
- Sirve inmediatamente o conserva en un tarro de cristal bien cerrado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones (ideal para pasta o acompañamiento de carnes).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 80 kcal aprox.
- Grasas: 6 g
- Proteínas: 2 g
- Carbohidratos: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa tartufata en un tarro de cristal hermético en la nevera un máximo de 5 días. También puedes congelarla en porciones pequeñas para otras ocasiones.
