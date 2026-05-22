Sanidad detecta que a 15 de 19 autonomías les falta personal para hacer los cribados de mama, pero no dice cuáles son

Imagen de una mamografía (AdobeStock)

El Ministerio de Sanidad anunció el pasado miércoles que España ampliaría los cribados de cáncer de mama, rebajando a 45 años la edad mínima de la primera mamografía e incrementando hasta los 74 el periodo de vigilancia. El objetivo es hacer frente al aumento de casos de cáncer de mama entre mujeres jóvenes (menores de 50 años), que ya suponen el 10% del total de detectados y suelen ser más agresivos.

La medida, no obstante, supondrá un esfuerzo por parte de las comunidades autónomas, que aumentan la población diana: si la población española entre 50-69 años es de 6.628.985 mujeres, según el último Censo Anual de Población del INE, con el nuevo rango etario se debería alcanzar a 10.303.935. Tienen claro que implantar el cribado en los nuevos grupos etarios en todas las regiones llevará tiempo y recursos, por lo que les ha dado a las comunidades tres años para desarrollarlo. Prevé, además, la posibilidad de aumentar a tres años el intervalo entre mamografías, para facilitar el trabajo.

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El problema es que ni con las condiciones actuales las comunidades logran llevar a cabo el programa de forma correcta: un informe de Sanidad correspondiente al año 2025 revela que solo tres de las 19 comunidades y ciudades autónomas tienen recursos suficientes para llevar a cabo los cribados de mama de forma adecuada. El estudio, sin embargo, no revela cuáles son.

Mamógrafos, radiólogos e infraestructura

El Ministerio de Sanidad pidió tanto a las comunidades como ciudades autónomas datos sobre su programa de cribado del cáncer de mama tras descubrirse los fallos en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Todas respondieron a su cuestionario, pero no a todas las preguntas. En relación a la disponibilidad de recursos para el desarrollo y gestión del programa de cribado, hubo una región que se abstuvo de dar respuestas.

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Entre las 18 que sí contestaron, se contabilizaron 296 centros que realizaban este tipo de cribados, con un total de 309 mamógrafos operativos, que realizaban más de 6.901 pruebas cada uno. Pero los recursos no están repartidos equitativamente: 10 autonomías dijeron tener las infraestructuras suficientes para desarrollar el programa de cribado, mientras que en 7 consideraban tener sus necesidades parcialmente cubiertas. En una de ellas, la infraestructura era insuficiente para alcanzar a toda la población diana.

En cuanto al número de mamografías, para 8 regiones eran suficientes para cubrir totalmente las necesidades del programa de cribado. En otras 4, alcanzaba para cubrir parcialmente a la población diana y en una, se consideraban insuficientes.

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La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

A nivel de personal, los números tampoco alcanzan. Las autonomías contaban con 512 técnicos de radiodiagnóstico (en 14 regiones) y 529 radiólogos (en 17 regiones) para hacer estas pruebas. Dos autonomías sumaron al recuento tres patólogos para el análisis de muestras de cribado. Al repartir los trabajadores, solo tres autonomías dicen tener suficiente personal para realizar la prueba de cribado de manera efectiva. Es un problema que ya detectó la Junta de Andalucía al implantar su plan de choque tras los fallos en su programa de detección precoz: anunciaron la contratación de 65 radiólogos, para después admitir que sería complicado conseguirlos.

De las 15 restantes, 10 podían cubrir parcialmente las necesidades del sistema y otras 5 consideraban sus recursos insuficientes. Las mismas cifras se repiten al revisar el personal disponible para la gestión del programa de cribado.

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Al estudiar las causas, 11 autonomías declaraban una carencia de profesionales disponibles, principalmente radiólogos y patólogos; y aunque hubiese personal, en dos autonomías debían hacerse cargo también de otras tareas, lo que dificultaba atender al completo el programa de cribado. Las demoras para la realización de pruebas complementarias eran un problema en dos regiones y otras dos denunciaban una falta de recursos humanos en todas las fases del cribado.

Galicia lidera el programa de cribado

Mapa con el porcentaje de mujeres entre 50 y 69 años que declaran haberse realizado una mamografía en los últimos dos años por comunidades autónomas. (Infobae España)

Aunque este informe de Sanidad no revele cuáles son las comunidades con mayores o menores recursos, otros estudios indican el alcance que tienen los programas de cribado en España. La Encuesta de Salud de España de 2023, elaborada por el INE, entrevistó a cerca de 6,8 millones de españolas entre 50 y 69 años, hasta ahora población objetivo en los programas de detección precoz nacionales.

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Los investigadores del instituto nacional consultaron a estas mujeres si se habían hecho alguna mamografía en el periodo recomendado, con intervalos de dos años entre exploraciones. Los resultados señalaron a Galicia como la comunidad con mayor alcance: un 83,57% de las encuestadas aseguraban haberse realizado una prueba diagnóstica en los últimos dos años. Castilla-La Mancha (79,96%), Murcia (79,60%) y Extremadura (78,54%) también superan la media nacional de seguimiento recomendado.

En contraste, las comunidades con menor cobertura de mamografías en los dos años previos a la recogida de datos han sido la Comunidad Valenciana (61,40%), Cantabria (61,70%) y Baleares (62,80%). El porcentaje de mujeres que nunca ha accedido al cribado presenta cifras elevadas en zonas concretas: en Cantabria, un 15% de las mujeres encuestadas no se había sometido nunca a la prueba; Baleares y Comunidad Valenciana acumulan un 12,69% y un 12,08% respectivamente de mujeres fuera del programa. Por su parte, Extremadura y Galicia se sitúan por debajo, con un 10,50% y un 7,24%.

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El informe del INE señala diferencias aún más marcadas en las ciudades autónomas. En Ceuta, el 21,25% de mujeres entre 50 y 69 años nunca se habría realizado una mamografía, mientras que en Melilla la cifra sube hasta el 63,34%.