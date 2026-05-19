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La jueza cree que Jonathan Andic mató a su padre “premeditadamente” por su “obsesión con el dinero”

El hijo del fundador de Mango ha pagado una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional tras ser acusado de homicidio

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La jueza cree que Jonathan Andic mató a su padre “premeditadamente” por su “obsesión con el dinero”.
La jueza cree que Jonathan Andic mató a su padre “premeditadamente” por su “obsesión con el dinero”.

La jueza encargada del caso de Isak Andic considera que existen indicios de que su hijo, Jonathan Andic, habría participado de forma “premeditada” en la muerte del su padre, presuntamente motivado por su “obsesión con el dinero” y por el temor a que el empresario modificara su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

En el auto judicial en el que decreta prisión provisional eludible bajo una fianza de un millón de euros, la magistrada sostiene que hay elementos que apuntan a una “participación activa y premeditada” de Jonathan Andic en la muerte del fundador de Mango, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un desnivel de más de 100 metros durante una excursión en la zona de las Coves del Salnitre.

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Además, subraya que Jonathan Andic tenía una supuesta “obsesión con el dinero” y que ejercía una “manipulación emocional” sobre su padre para lograr sus objetivos económicos. Según la investigación, el posible móvil del crimen estaría relacionado con las tensiones familiares y con la posibilidad de que Isak Andic quisiera cambiar el reparto de su herencia.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su padre, Isak Andic. Lo que inicialmente se consideró una muerte accidental durante una excursión en Montserrat ha dado un giro completo tras la reapertura del caso y la aparición de nuevas pruebas.

El empresario iba a realizar un cambio en su testamento

La magistrada de Martorell (Barcelona) subraya que Jonathan Andic ejercía una supuesta “manipulación emocional” sobre su padre y que el análisis de mensajes de WhatsApp apuntaría a una relación más tensa de la reconocida por el investigado. En concreto, el auto recoge que Jonathan habría pedido a su padre una herencia en vida, algo que el empresario “se vio obligado a aceptar”.

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Además, señala que a mediados de 2024 Isak Andic habría comunicado su intención de modificar el testamento para crear una fundación de ayuda a “personas necesitadas”, lo que habría provocado un empeoramiento de la relación entre ambos. Según la jueza, el empresario incluso habría aceptado la excursión con su hijo como un intento de reconciliación y para hablar en privado sobre su situación familiar.

El auto añade que Jonathan Andic habría acudido al lugar donde se produjo la caída en varias ocasiones previas. Aunque inicialmente negó esa reiteración, la geolocalización de su vehículo lo sitúa en la zona los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024.

Asimismo, la unidad de montaña de los Mossos d’Esquadra realizó hasta diez simulaciones en el terreno y concluyó que la huella hallada en el lugar de la caída no puede explicarse por un resbalón accidental. Según los agentes, la marca requiere movimientos repetidos y presión “deliberada” sobre el suelo, lo que refuerza la hipótesis de una acción intencionada.

Jonathan Andic entrando al juzgado tras ser detenido. (Europa Press)
Jonathan Andic entrando al juzgado tras ser detenido. (Europa Press)

Contradicciones en el relato del investigado

La jueza enumera también diversas contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic ante los Mossos y en sede judicial. En su primera versión, del 14 de diciembre de 2024, afirmó que caminaba unos cuatro o cinco metros por delante de su padre, que este se detuvo a hacer fotografías y que escuchó un desprendimiento de piedras antes de ver caer a su padre.

Sin embargo, en una segunda declaración modificó algunos detalles sobre el uso del teléfono por parte de su padre, señalando que solo lo utilizó al inicio del recorrido. El análisis del dispositivo del empresario confirma que únicamente fue usado al comienzo de la ruta.

La magistrada también destaca diferencias entre la llamada al 112 y las posteriores declaraciones a los Mossos. En un primer momento, Jonathan Andic dijo que creía que su padre había caído por un barranco, pero después matizó su versión tras ser atendido por los servicios de emergencia.

El informe forense añade que la caída de Isak Andic se produjo “como si se hubiera deslizado por un tobogán, con los pies por delante”, con lesiones concentradas en el lado derecho del cuerpo y sin heridas en las manos, lo que descarta un resbalón o caída frontal accidental.

Por último, la jueza señala como indicio relevante que Jonathan Andic cambió de teléfono móvil en marzo de 2025 y eliminó el contenido del anterior. Según su versión, el dispositivo habría sido robado durante un viaje a Quito (Ecuador), coincidiendo con la reapertura de la investigación judicial.

Elaborado con información de Efe

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