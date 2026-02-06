España

Máxima de Holanda comienza su formación militar y marca la diferencia frente a otras reinas europeas

A sus 54 años, la reina de los Países Bajos se pone el uniforme de camuflaje inspirada por su hija Amalia y demuestra que la edad no es un obstáculo para ella

Guardar
La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)

La reina Máxima de los Países Bajos se ha decidido a dar un paso sorprendente: a sus 54 años, se ha alistado como reservista en el ejército neerlandés. Inspirada, quizá, por su hija Amalia, la reina ha cambiado los vestidos de gala por el uniforme de camuflaje y ha comenzado su entrenamiento esta semana en Breda.

Inspirada, seguramente, por su hija Amalia, la argentina se ha puesto manos a la obra en Breda, demostrando que la edad no es un impedimento cuando se trata de servir a al país de uno. Si bien ha entrado casi al límite, lo ha hecho con su característica determinación y una actitud ejemplar que no pasa desapercibida. Desde la Casa Real ha afirmado que “se registró porque, al igual que otros reservistas, quiere contribuir a la seguridad de los Países Bajos”.

Las reacciones no han tardado en llegar, también desde el gobierno. El Secretario de Estado de Defensa, Gijs Tuinman, no ha dudado en darle la bienvenida en sus redes sociales, con un guiño de complicidad: “Otra solicitud de la Casa de Orange”. Con esta frase, Tuinman no solo hacía un comentario divertido, sino que recordaba que ya hay tres miembros de la familia real en las Fuerzas Armadas: Máxima, su hija Amalia y, por supuesto, el rey Guillermo Alejandro.

La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)

¿Por qué es tan importante la presencia de la reina en la reserva? Los reservistas juegan un papel crucial en el Ejército neerlandés. Pueden ser desplegados junto a soldados profesionales durante emergencias, como inundaciones o incendios, y si la situación lo requiere, incluso asumir funciones militares de pleno derecho. Con los recientes movimientos internacionales y la creciente tensión en Europa, los Países Bajos están reforzando su Ejército y planean aumentar su plantilla en 100.000 personas. Máxima, por su parte, cumple con su papel de liderazgo y da ejemplo a la sociedad.

La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)

Las imágenes y vídeos compartidos por la Casa Real muestran a Máxima totalmente entregada. Se la ha visto escalando, aprendiendo a disparar y practicando técnicas de inmersión con una actitud admirable. Los seguidores no han tardado en reaccionar en redes, alabando su fuerza, simpatía y determinación, y destacando que su ejemplo motiva a muchos a involucrarse.

La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)
La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)
La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)
La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)

Una reina extranjera entregada a su país de acogida

Hace apenas unos días, Máxima celebraba con orgullo los avances de su hija Amalia, futura heredera. El 23 de enero, Amalia finalizó su formación básica y ascendió al rango de cabo tras cuatro meses de entrenamiento, consolidando un tándem madre e hija que cada vez gana más protagonismo en el Ejército neerlandés. La ‘graduación’ de Amalia ya había tenido un efecto llamada, y se espera que la participación de Máxima genere un nuevo impulso en las solicitudes de reserva.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Entre vestidos de gala y uniformes de camuflaje, la reina Máxima demuestra que se puede brillar en todos los terrenos. Su compromiso con la seguridad del país, sumándose al ejemplo que ofrece a su hija y a la sociedad. Mientras otras reinas europeas continúan con sus compromisos más tradicionales, ella se aventura en un terreno poco habitual, separándose de la rutina monárquica habitual y mostrando un lado más cercano y humano, pero también lleno de coraje y disciplina.

Temas Relacionados

Máxima de HolandaRealezaGente EspañasCasas RealesFamosos EspañaEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Miles de personas permanecen desalojadas en Extremadura y Andalucía

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, por lo que han sido desalojadas cerca de 400 familias

Última hora de la borrasca

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

La previsión ha sido adelantada por José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, quien ha concretado que el proceso de recuperación se evaluará “semana a semana”

Rodalies prevé la recuperación de

Científicos españoles confirman que los betabloqueantes no sirven después de un infarto: “Millones de pacientes en todo el mundo siguen tomándolos sin pruebas de que les beneficien”

Millones de personas en todo el mundo que han sufrido un infarto toman un fármaco que no tiene beneficios, confirma un nuevo estudio del CNIC

Científicos españoles confirman que los

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Así es María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño en ‘Supervivientes’: de su traumática experiencia como reportera en Rusia a su vida en Galicia

La presentadora gallega asume la copresentación del reality de Telecinco tras una sólida trayectoria en reporterismo y programas de aventura

Así es María Lamela, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager