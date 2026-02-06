Máxima de Holanda comienza su formación militar y marca la diferencia frente a otras reinas europeas

La reina Máxima de los Países Bajos se ha convertido en reservista del Ejército. (Instagram @minvandefensie)

La reina Máxima de los Países Bajos se ha decidido a dar un paso sorprendente: a sus 54 años, se ha alistado como reservista en el ejército neerlandés. Inspirada, quizá, por su hija Amalia, la reina ha cambiado los vestidos de gala por el uniforme de camuflaje y ha comenzado su entrenamiento esta semana en Breda.

Inspirada, seguramente, por su hija Amalia, la argentina se ha puesto manos a la obra en Breda, demostrando que la edad no es un impedimento cuando se trata de servir a al país de uno. Si bien ha entrado casi al límite, lo ha hecho con su característica determinación y una actitud ejemplar que no pasa desapercibida. Desde la Casa Real ha afirmado que “se registró porque, al igual que otros reservistas, quiere contribuir a la seguridad de los Países Bajos”.

Las reacciones no han tardado en llegar, también desde el gobierno. El Secretario de Estado de Defensa, Gijs Tuinman, no ha dudado en darle la bienvenida en sus redes sociales, con un guiño de complicidad: “Otra solicitud de la Casa de Orange”. Con esta frase, Tuinman no solo hacía un comentario divertido, sino que recordaba que ya hay tres miembros de la familia real en las Fuerzas Armadas: Máxima, su hija Amalia y, por supuesto, el rey Guillermo Alejandro.

¿Por qué es tan importante la presencia de la reina en la reserva? Los reservistas juegan un papel crucial en el Ejército neerlandés. Pueden ser desplegados junto a soldados profesionales durante emergencias, como inundaciones o incendios, y si la situación lo requiere, incluso asumir funciones militares de pleno derecho. Con los recientes movimientos internacionales y la creciente tensión en Europa, los Países Bajos están reforzando su Ejército y planean aumentar su plantilla en 100.000 personas. Máxima, por su parte, cumple con su papel de liderazgo y da ejemplo a la sociedad.

Las imágenes y vídeos compartidos por la Casa Real muestran a Máxima totalmente entregada. Se la ha visto escalando, aprendiendo a disparar y practicando técnicas de inmersión con una actitud admirable. Los seguidores no han tardado en reaccionar en redes, alabando su fuerza, simpatía y determinación, y destacando que su ejemplo motiva a muchos a involucrarse.

Una reina extranjera entregada a su país de acogida

Hace apenas unos días, Máxima celebraba con orgullo los avances de su hija Amalia, futura heredera. El 23 de enero, Amalia finalizó su formación básica y ascendió al rango de cabo tras cuatro meses de entrenamiento, consolidando un tándem madre e hija que cada vez gana más protagonismo en el Ejército neerlandés. La ‘graduación’ de Amalia ya había tenido un efecto llamada, y se espera que la participación de Máxima genere un nuevo impulso en las solicitudes de reserva.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Entre vestidos de gala y uniformes de camuflaje, la reina Máxima demuestra que se puede brillar en todos los terrenos. Su compromiso con la seguridad del país, sumándose al ejemplo que ofrece a su hija y a la sociedad. Mientras otras reinas europeas continúan con sus compromisos más tradicionales, ella se aventura en un terreno poco habitual, separándose de la rutina monárquica habitual y mostrando un lado más cercano y humano, pero también lleno de coraje y disciplina.