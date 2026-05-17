Ferreras se pronuncia sobre la comparecencia de Florentino Pérez: “Como socio del Real Madrid, tenía un mensaje muy trascendente”

Antonio García Ferreras en 'laSexta Xplica' (ATRESMEDIA).

La cuenta atrás para decidir el futuro del Real Madrid ya ha comenzado. El club blanco abrió oficialmente el pasado 14 de mayo el proceso para presentar candidaturas a la presidencia y a la Junta Directiva, un movimiento que vuelve a colocar en el centro del debate la continuidad de Florentino Pérez al frente de la entidad. Aunque el empresario parte, una vez más, como gran favorito, la convocatoria ha generado una enorme repercusión por el contexto en el que se produce y por el mensaje que el propio dirigente quiso trasladar públicamente.

Tal y como comunicó él, para optar a la presidencia del club, los candidatos deben cumplir dos requisitos especialmente exigentes: contar con al menos 20 años de antigüedad como socio y presentar un aval económico de 187 millones de euros, equivalente al 15% del presupuesto de gastos de la entidad. Unas condiciones que históricamente han reducido enormemente las posibilidades de encontrar rivales reales para Florentino Pérez, presidente del club desde el año 2000 salvo el breve paréntesis entre 2006 y 2009.

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La apertura del proceso electoral ha sido ampliamente comentada en los medios deportivos y también en programas de actualidad. Uno de los que se han querido pronunciar sobre ello ha sido Antonio García Ferreras durante su intervención en laSexta Xplica. El periodista aseguró en la noche del sábado que la comparecencia pública de Florentino escondía “un mensaje muy importante, muy trascendente”.

El presidente del Real Madrid anuncia elecciones y ataca ferozmente a la prensa en una rueda de prensa que da la vuelta al mundo.

“Como socio del Real Madrid, la comparecencia tenía un mensaje muy importante, muy trascendente”, afirmó Ferreras, destacando especialmente una idea que, en su opinión, pasó desapercibida entre toda la polémica posterior. “El mensaje es de un presidente que tiene tres años más de mandato, que no tiene que convocar elecciones hasta dentro de tres años y que dice ‘yo no voy a estar aquí un minuto si la mayoría de los socios no quiere”, señaló.

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El presentador considera que esa decisión supone una demostración de firmeza por parte del dirigente madridista. “A mí me parece un gesto valiente, la verdad. Ahora, todo lo que ocurre después de ese mensaje opaca lo que dijo y lo que para mí era importantísimo”, comentó. Y es que la comparecencia de Florentino Pérez no solo sirvió para anunciar elecciones. El presidente también aprovechó para cargar contra determinados sectores mediáticos y denunciar lo que considera una campaña organizada contra su figura y contra el propio club. Un tono duro que ha provocado reacciones divididas.

Florentino Pérez defendió su modelo de gestión en una conversación televisiva con Josep Pedrerol (El Chiringuito)

“Para que quede claro, rotundamente no”

Ferreras quiso dejar claro además que desconocía por completo los planes del presidente antes de la rueda de prensa. “Me ha hecho mucha gente esa pregunta. No. Para que quede claro, rotundamente no”, respondió tajante al ser cuestionado sobre si estaba al corriente de la convocatoria. “Ni que iba a hacer esto, ni que iba a anunciar lo siguiente, ni que iba a montar ese lío con los medios de comunicación", insistió el periodista.

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Sin embargo, sí mostró ciertas reservas respecto a la estrategia utilizada por el mandatario blanco durante su intervención pública. “Creo que esa estrategia de choque con periodistas concretos, de confrontación con medios de comunicación concretos, yo creo que no es la fórmula adecuada”, señaló Ferreras, marcando distancias con el tono empleado por el presidente madridista.

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