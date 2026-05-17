Continúa la investigación del crimen en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante) a la espera de las autopsias

30/06/2025 Coche de la Guardia Civil SOCIEDAD GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil continúa con la investigación del crimen cometido en una vivienda del cuartel del instituto armado en el municipio alicantino de Dolores. El sábado se encontraron los cuerpos sin vida de un agente de 55 años, a su esposa, de 51, y su hijo en común, de 24. Este domingo, se mantiene la espera de que se practiquen las autopsias para esclarecer las circunstancias del suceso, que podía tratase de un caso de violencia de género.

El resultado de los exámenes forenses de los cuerpos debería confirmar la principal línea de la investigación que apunta a que el agente, que llevaba destinado en el puesto desde 1996, asesinó a la mujer en una habitación y al hijo en otra estancia antes de utilizar la pistola para quitarse la vida de un disparo en un pasillo, según detalla la Agencia EFE.

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El guardia civil que podría haber asesinado a las dos posibles víctimas carecía de denuncias previas por maltrato tanto hacia la mujer como con respecto a otras parejas anteriores. Lo explicaba el sábado a delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras visitar el puesto de la Guardia Civil del municipio.

Bernabé, en declaraciones a la prensa, explicaba que la Guardia Civil está en pleno proceso de investigación tras una primera inspección y apuntaba que puesto que había una relación conyugal se está “en la línea de un posible asesinato por violencia de género”. El lunes se harán las autopsias de los tres cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Alicante y que se espera que, entonces, se pueda contar con más datos que aclaren lo ocurrido, añadía

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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*Con información elaborada por EFE.