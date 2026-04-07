Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (María José López/Europa Press)

Las elecciones andaluzas se juegan con el telón de fondo de las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León. A día de hoy, en ninguna de ellas se ha dado el mutuo ‘sí quiero’, algo preocupante en Extremadura, que disolvió la Asamblea el pasado mes de octubre y que debe llegar a un acuerdo antes del 4 de mayo. Las últimas elecciones autonómicas han puesto de relieve lo complicado que es conseguir mayorías absolutas y Juanma Moreno, que sí ostenta una mayoría del PP en esta comunidad y que tiene opciones reales de revalidarla, quiere aprovechar este “lío” para revalidar su resultado.

“Quiero recordar que en Extremadura llevamos medio año con la administración paralizada. Una parte de los votantes de Vox no entienden que les hayan votado para bloquear [...] Si se vuelven a convocar elecciones por la incapacidad de Vox, le va a penalizar en Andalucía”, ha afirmado Moreno en una entrevista para el Programa de Ana Rosa de Telecinco.

El dirigente andaluz admite que “va a estar muy ajustado”, aunque ve “probable” que su partido gane en las ocho circunscripciones. “Por 15.000 votos de un millón y medio puedo tener 57 escaños o 52”, ha apuntado. En este contexto, Moreno ha advertido a los andaluces que el 17 de mayo tendrán que elegir entre “seguir apostando por la estabilidad o meternos en el lío en el que están Extremadura, Castilla y León y Aragón”: “Espero que los andaluces sigan confiando en este proyecto tolerante y moderado”, ha añadido.

El presidente de la Junta decide celebrarlas un mes antes de lo previsto para "llegar al verano con un horizonte político despejado"

La campaña electoral empezará el 1 de mayo, pero los cuatro principales partidos que participan en la carrera ya han comenzado a fijar sus posiciones en Pascua. Vox volverá a hacer bandera de la lucha contra la inmigración, mientras que el PSOE tratará de fagocitar los votos de la izquierda poniendo el foco en la gestión de Moreno, especialmente sobre las listas de espera en la sanidad andaluza. Por su parte, la coalición Por Andalucía tratará de mostrarse como la opción alternativa a los socialistas en la izquierda.

Acusa a Vox de no ofrecer soluciones y recuerda que para gobernar “hay que desgastarse”

El PP de Moreno volverá a apostar por un discurso moderado, evitando entrar en el cuerpo a cuerpo con Vox en los asuntos donde los de Abascal se sienten cómodos, como sí han intentado Guardiola, Azcón o Mañueco. En este sentido, el barón popular ha acusado a los de Abascal de señalar a los problemas, pero no ofrecer soluciones. “Gobernar es arremangarse. Hay que desgastarse y yo no veo a Vox con esas actitudes”, ha afeado.

“Nosotros estamos a favor de una inmigración ordenada, pero es verdad también que en Andalucía es el cuarto problema. Ni la hostelería funcionaría, ni el campo funcionaría si no tuviéramos migrantes porque los españoles no queremos hacer esas labores. Ellos (Vox) no atienden a la realidad”, ha señalado.