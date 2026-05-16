Muere una mujer estadounidense tras caer al agua en un puerto de Tarragona: su acompañante se lanzó al mar para rescatarla

Imagen de archivo de un puerto marítimo. (Pixabay)

Una mujer estadounidense de 65 años ha fallecido este sábado después de caer a las aguas del puerto deportivo Sant Carles Marina, situado en la localidad tarraconense de La Ràpita, según han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat a Efe. El suceso ocurrió durante la madrugada y obligó a movilizar a efectivos de emergencias, cuerpos policiales y sanitarios.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 00:41 horas, después de recibir una llamada informando de la caída de una mujer al agua en el recinto portuario mientras se dirigía hacia su embarcación. La víctima caminaba acompañada por un hombre británico de 61 años, que también tenía un barco atracado en el mismo puerto deportivo.

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Por causas que todavía se investigan y que no han podido ser esclarecidas, la mujer cayó al mar. Al percatarse de lo sucedido, el hombre que la acompañaba se lanzó inmediatamente al agua para intentar auxiliarla y mantenerla a flote hasta la llegada de los equipos de rescate.

Cuando los Bombers de la Generalitat llegaron al puerto deportivo, encontraron al ciudadano británico ya fuera del agua, consciente y sin heridas aparentes, aunque presentaba síntomas evidentes de hipotermia debido al tiempo que permaneció en el mar durante el intento de rescate.

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Los efectivos de emergencias también hallaron a la mujer tendida en el muelle, cubierta con una manta térmica y siendo atendida por agentes de la Policía Local de La Ràpita, que habían sido los primeros en llegar al lugar del accidente. Posteriormente, sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Comarcal de Amposta para que recibiera atención médica especializada.

Hospital Comarcal de Amposta.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por los servicios sanitarios, la mujer falleció horas después en el centro hospitalario, según han confirmado este sábado fuentes de emergencias.

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Según recoge el medio local Diari de Tarragona, tanto la víctima como el hombre británico habían llegado a La Ràpita acompañados cada uno por otra persona distinta, aunque ambos compartían la salida nocturna en el momento en que se produjo el accidente.

Un suceso similar hace menos de un año

La muerte de la mujer estadounidense en el puerto deportivo de La Ràpita recuerda otros sucesos registrados recientemente en instalaciones portuarias de la provincia. Uno de los más recientes ocurrió en el Port de Tarragona, donde la Guardia Civil abrió una investigación tras localizarse el cadáver de un hombre de 41 años en las aguas de la zona del Moll de Pescadors, en el barrio del Serrallo.

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El puerto de Tarragona, en una imagen de archivo. (Puertos del Estado)

El aviso se produjo sobre la 1:30 horas, cuando una persona alertó de que había visto a alguien en el agua desde el pantalán de madera situado junto a la zona pesquera. A partir de ese momento se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda.

Durante varias horas, los equipos de emergencias rastrearon tanto la lámina de agua como los alrededores del puerto. Finalmente, submarinistas del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Bombers localizaron el cuerpo sin vida a pocos metros del último punto donde había sido visto.

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Elaborado con información de Efe