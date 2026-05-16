España

Muere una mujer estadounidense tras caer al agua en un puerto de Tarragona: su acompañante se lanzó al mar para rescatarla

La víctima fue trasladada al Hospital de Amposta tras ser rescatada del agua en el puerto de La Ràpita

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de un puerto marítimo. (Pixabay)
Imagen de archivo de un puerto marítimo. (Pixabay)

Una mujer estadounidense de 65 años ha fallecido este sábado después de caer a las aguas del puerto deportivo Sant Carles Marina, situado en la localidad tarraconense de La Ràpita, según han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat a Efe. El suceso ocurrió durante la madrugada y obligó a movilizar a efectivos de emergencias, cuerpos policiales y sanitarios.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 00:41 horas, después de recibir una llamada informando de la caída de una mujer al agua en el recinto portuario mientras se dirigía hacia su embarcación. La víctima caminaba acompañada por un hombre británico de 61 años, que también tenía un barco atracado en el mismo puerto deportivo.

PUBLICIDAD

Por causas que todavía se investigan y que no han podido ser esclarecidas, la mujer cayó al mar. Al percatarse de lo sucedido, el hombre que la acompañaba se lanzó inmediatamente al agua para intentar auxiliarla y mantenerla a flote hasta la llegada de los equipos de rescate.

Cuando los Bombers de la Generalitat llegaron al puerto deportivo, encontraron al ciudadano británico ya fuera del agua, consciente y sin heridas aparentes, aunque presentaba síntomas evidentes de hipotermia debido al tiempo que permaneció en el mar durante el intento de rescate.

PUBLICIDAD

Los efectivos de emergencias también hallaron a la mujer tendida en el muelle, cubierta con una manta térmica y siendo atendida por agentes de la Policía Local de La Ràpita, que habían sido los primeros en llegar al lugar del accidente. Posteriormente, sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Comarcal de Amposta para que recibiera atención médica especializada.

Hospital Comarcal de Amposta.
Hospital Comarcal de Amposta.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por los servicios sanitarios, la mujer falleció horas después en el centro hospitalario, según han confirmado este sábado fuentes de emergencias.

Según recoge el medio local Diari de Tarragona, tanto la víctima como el hombre británico habían llegado a La Ràpita acompañados cada uno por otra persona distinta, aunque ambos compartían la salida nocturna en el momento en que se produjo el accidente.

Un suceso similar hace menos de un año

La muerte de la mujer estadounidense en el puerto deportivo de La Ràpita recuerda otros sucesos registrados recientemente en instalaciones portuarias de la provincia. Uno de los más recientes ocurrió en el Port de Tarragona, donde la Guardia Civil abrió una investigación tras localizarse el cadáver de un hombre de 41 años en las aguas de la zona del Moll de Pescadors, en el barrio del Serrallo.

El puerto de Tarragona (Foto: Puertos del Estado)
El puerto de Tarragona, en una imagen de archivo. (Puertos del Estado)

El aviso se produjo sobre la 1:30 horas, cuando una persona alertó de que había visto a alguien en el agua desde el pantalán de madera situado junto a la zona pesquera. A partir de ese momento se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda.

Durante varias horas, los equipos de emergencias rastrearon tanto la lámina de agua como los alrededores del puerto. Finalmente, submarinistas del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Bombers localizaron el cuerpo sin vida a pocos metros del último punto donde había sido visto.

Elaborado con información de Efe

Temas Relacionados

Sucesos EspañaTarragonaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Victoria Federica se reencuentra con el rey Juan Carlos en Sanxenxo junto a Jorge Navalpotro y la infanta Elena: su novio y su abuelo juntos de nuevo

El monarca se encuentra en Galicia supervisando a la tripulación del Bribón durante las regatas de 6 metros en el Club Náutico de Sanxenxo

Victoria Federica se reencuentra con el rey Juan Carlos en Sanxenxo junto a Jorge Navalpotro y la infanta Elena: su novio y su abuelo juntos de nuevo

Localizan sin vida al montañero británico que llevaba desaparecido dos días en Picos de Europa

La nieve y las bajas temperaturas habían dificultado la búsqueda en las jornadas anteriores

Localizan sin vida al montañero británico que llevaba desaparecido dos días en Picos de Europa

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

La campaña electoral andaluza termina y llega el ‘día de reflexión’

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”