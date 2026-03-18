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Juanma Lorente, abogado: “Existen dos formas de acabar con el acoso laboral”

Una opción implica dejar el empleo de forma voluntaria y otra permite reclamar derechos y acceder a indemnización

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Juanma Lorente, abogado, explica algunas
Juanma Lorente, abogado, explica algunas estrategias para acabar con el acoso laboral (Composición Infobae)

El acoso laboral constituye una de las problemáticas más complejas dentro de los entornos de trabajo. Factores como la presión, la competencia interna y la falta de mecanismos claros para la denuncia contribuyen a que muchas personas afectadas no sepan cómo actuar ante este tipo de situaciones.

Diversos estudios y organismos internacionales advierten que el acoso laboral afecta la salud mental y física de quienes lo padecen, llegando a provocar absentismo, disminución del rendimiento y, en casos extremos, la necesidad de abandonar el empleo.

La legislación en materia de prevención y sanción varía según cada país, aunque el reconocimiento del problema y la búsqueda de soluciones se ha convertido en una demanda creciente en las agendas laborales. El acompañamiento de organizaciones sindicales y colectivos de apoyo puede facilitar la gestión del proceso, aportando recursos y respaldo durante la denuncia.

Dos caminos frente al acoso laboral

Existen alternativas concretas para quienes buscan poner fin al acoso laboral, según el abogado Juanma Lorente. El especialista sostiene que “existen dos formas de acabar con el acoso laboral”. Una de ellas, explica, implica tomar la decisión de presentar la baja voluntaria: “Lo único que tienes que hacer es llegar a tu jefe y entregarle una baja voluntaria porque no puedes más. Te vas sin indemnización y sin paro. Eso sí, el acoso laboral también se termina”, detalla Juanma Lorente.

Esta opción, aunque inmediata, deja a la persona trabajadora sin respaldo económico, lo que convierte la decisión en un acto difícil para quienes dependen de su salario y no cuentan con una red de apoyo. La experiencia de quienes optan por esta salida suele estar marcada por el desgaste emocional acumulado y la urgencia de proteger su salud.

Abuso de poder, Maltrato laboral,
Abuso de poder, Maltrato laboral, Poder en el trabajo (Freepik)

Frente a esta salida inmediata, el abogado plantea un camino diferente que recomienda a quienes están dispuestos a enfrentar el conflicto: “Vas a luchar contra el acoso laboral”, indica. Según Lorente, esta vía consta de varios pasos: primero, buscar la orientación de un especialista; segundo, “reclamar siguiendo una estrategia muy concreta este acoso laboral”; y finalmente, en caso de éxito, “o bien despiden a la persona que te están haciendo acoso, o bien incluso puedes salir tú con indemnización y con paro con motivo de este acoso laboral”.

Este proceso suele requerir la recopilación de pruebas, la documentación detallada de los hechos y la intervención de representantes legales o sindicales. Además, el acompañamiento psicológico en estos casos puede resultar fundamental, ya que el proceso de denuncia y confrontación implica una carga emocional considerable y puede prolongarse en el tiempo.

Prevención y acompañamiento

La formación en prevención y la sensibilización en la empresa resultan fundamentales para reducir la incidencia del acoso laboral. Promover una cultura de respeto y procedimientos efectivos para canalizar las denuncias contribuye a generar espacios laborales más seguros.

Aunque reconoce las razones detrás de quienes optan por la vía rápida, Lorente enfatiza sobre su propuesta: “Oye, no voy a culpar a nadie por elegir la primera. Ahora bien, si eliges la segunda, que sepas que vamos a ir a por todas”. La decisión entre abandonar el empleo o enfrentar un proceso legal depende de factores personales, económicos y del entorno laboral.

Empleados de Mercadona denuncian acoso, despidos con testigos ficticios y maltrato a madres.

Las víctimas de acoso frecuentemente evalúan los riesgos y beneficios de cada alternativa, considerando el impacto que puede tener en su bienestar y en su futuro profesional. La visibilidad de estos casos y el acceso a asesoramiento especializado son elementos clave para que las personas afectadas puedan tomar decisiones informadas y defender sus derechos en el ámbito laboral.

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