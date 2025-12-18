Desgarro del tendón de Aquiles: por qué es una de las lesiones más temidas y cómo prevenirla

Tyrese Haliburton se rompió el tendón de aquiles en el partido 7 de las finales de la NBA (Kyle Terada-Imagn Images)

El desgarro del tendón de Aquiles se ha consolidado como una de las lesiones deportivas más temidas tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana, debido a su gravedad y al extenso periodo de recuperación que implica.

Casos emblemáticos como el de David Beckham, quien en 2010 quedó fuera del Mundial de Sudáfrica, o el de Kobe Bryant, que en 2013 regresó a las canchas tras ocho meses de rehabilitación, han puesto de relieve la complejidad de esta lesión. Más recientemente, Tyrese Haliburton, base de los Indiana Pacers, sufrió una rotura durante el séptimo juego de las finales de la NBA, sumándose a una lista de atletas de élite afectados.

En todos estos episodios, el tiempo de recuperación osciló entre ocho y doce meses, dependiendo de la gravedad y del tratamiento aplicado. La preocupación por el aumento de casos y la prolongada rehabilitación han convertido a esta grave lesión en un tema de creciente interés para deportistas y población general.

¿Qué es la lesión del tendón de Aquiles?

Es el tendón más largo del cuerpo y el que conecta el pie con los músculos del gemelo (Freepik)

El tendón de Aquiles, cuyo nombre proviene del héroe mitológico griego y fue adoptado en 1693 por el anatomista flamenco Philip Verheyen, es el más largo y resistente del cuerpo humano. Su función principal es conectar los músculos en el gemelo con el hueso del talón, permitiendo la flexión plantar del pie, movimiento esencial para caminar, correr y saltar. El doctor Michael Alaia, profesor de la Universidad de Nueva York, enfatizó en su importancia: “Realmente no puedes moverte sin activar el tendón de Aquiles”. Esta parte del cuerpo puede soportar fuerzas de hasta cuatro veces el peso corporal, lo que subraya su importancia biomecánica.

A pesar de su fortaleza, el uso constante lo expone a un desgaste progresivo. La Clínica Cleveland advierte en un ensayo que este deterioro natural, acentuado con la edad, favorece su debilitamiento. Investigaciones recientes han identificado la degeneración asociada al envejecimiento como un factor clave en las roturas, ya que pierden elasticidad y se vuelven más frágiles, incrementando el riesgo de ruptura ante movimientos bruscos. Los hombres de entre 35 y 50 años constituyen el grupo más vulnerable, de acuerdo con Alaia. Otros factores, como la obesidad, el mal acondicionamiento físico y la sobrecarga de ejercicio, también incrementan los riesgos.

Si bien, un estudio demuestra que la incidencia de la rotura del tendón de Aquiles es baja (alrededor de dos casos por cada 100.000 personas entre 2001 y 2020 en Estados Unidos), los especialistas han detectado un aumento sostenido en los últimos años, especialmente entre personas mayores de 40 años. La doctora especializada en pies, Priya Parthasarathy, ha señalado: “Estamos viendo cada vez más casos de este tipo porque cada vez más personas mayores exigen entrenamientos explosivos”.

El paso hacia atrás, la mayor causa

Jayson Tatum sufrió la rotura del tendón de aquiles tras realizar el famoso paso hacia atrás (Vincent Carchietta-Imagn Images)

La prevención del desgarro del tendón de Aquiles requiere una combinación de precauciones y hábitos saludables. Aunque no existe un método infalible para evitar la lesión, especialmente en el grupo de 35 a 50 años, los especialistas recomiendan estirar antes de la actividad física, prestar atención a las señales del cuerpo, descansar entre entrenamientos, mantenerse hidratado, dormir lo suficiente y evitar el consumo de tabaco.

Parthasarathy destaca la importancia de invertir en un calzado adecuado, aumentar la intensidad de los entrenamientos de forma gradual y fortalecer los músculos circundantes para reducir la carga sobre el tendón. Entre las estrategias sugeridas se incluyen el uso de una tabla de equilibrio y la práctica regular de yoga. “Cualquier cosa que puedas hacer para bajar el ritmo te reducirá el riesgo”, aconseja la experta.

El movimiento más peligroso para el tendón de Aquiles es el paso hacia atrás, frecuente en deportes como el básquet o tenis. Este gesto, que implica una presión súbita sobre la pierna que retrocede, ha sido el desencadenante de lesiones en figuras como Damian Lillard, Jayson Tatum y el mariscal de campo Aaron Rodgers. Sin embargo, otros movimientos menos espectaculares también pueden provocar un quiebre, incluso sin sentir dolor alguno.

Holger Rune desconsolado tras desgarrarse el tendón de aquiles (Anders Wiklund/TT via AP)

En octubre, el danés Holger Rune debió retirarse del ATP de Hamburgo tras un fuerte dolor en la zona posterior del pie. Con ayuda del personal médico y entre lágrimas, abandonó la cancha temiendo el peor diagnóstico. El periodista portugués José Morgado reveló que el tenista le contó a su fisioterapeuta que “sintió un chasquido”, un diagnóstico casi universal.

Proceso de recuperación y rehabilitación

El diagnóstico de la rotura del tendón de Aquiles suele realizarse mediante la prueba de Thompson, en la que el paciente se acuesta boca abajo y el médico presiona el músculo de la pantorrilla. En una pierna sana, esta maniobra provoca la flexión plantar; en caso de rotura, no se produce ningún movimiento. Alaia explica que “la prueba de Thompson deja bastante claro” si existe una rotura, aunque en ocasiones se recurre a ecografías o resonancias magnéticas para confirmar el diagnóstico.

El tratamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico, y la elección depende de si la rotura es total o parcial y del nivel de actividad que el paciente desea recuperar. La cirugía suele recomendarse para quienes buscan volver a la competencia deportiva, ya que los tendones reparados quirúrgicamente son más fuertes, se rompen con menor frecuencia y permiten un retorno más rápido a la actividad, según un metaanálisis de 2024. No obstante, los tratamientos no quirúrgicos también pueden ofrecer resultados satisfactorios, aunque con una recuperación más prolongada y una tasa de nueva lesión ligamentosa superior.

Nehuen Pérez, jugador del Porto y habitual en la Selección Argentina, tuvo que ser retirado en camilla (REUTERS/Pedro Nunes)

La rehabilitación es extensa y exige paciencia. Los pacientes no pueden conducir durante al menos un mes (más tiempo si la lesión afecta el tendón derecho) y deben pasar por un periodo de inmovilización inicial, generalmente con un yeso o una bota para caminar. Las pautas actuales sugieren que la introducción de actividad ligera con carga de peso a partir de la tercera semana puede acelerar la curación y reducir la formación de tejido cicatricial.

La fisioterapia, que comienza con estiramientos suaves y progresa hacia ejercicios de mayor exigencia, resulta fundamental para recuperar la funcionalidad. Algunos profesionales, como el doctor Chris Smith, proponen enfoques personalizados y dinámicos, adaptando la rehabilitación a las métricas de rendimiento de cada paciente. Smith señala: “El enfoque tradicional de la rehabilitación se basa en protocolos: se toman decisiones según un cronograma establecido para cada persona”.

Cada proceso de recuperación es diferente y debe ajustarse a las características individuales del paciente, por lo que adaptar la rehabilitación a las necesidades y capacidades específicas resulta esencial para lograr una recuperación óptima.