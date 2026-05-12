España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Decenas de jóvenes durante una manifestación por la vivienda en Albacete (Víctor Fernández / Europa Press)

España es ahora un lugar más hostil que hace una década para los jóvenes que quieren iniciar su propia vida. Ya no basta con estudiar, encontrar empleo y cobrar un salario todos los meses. La vivienda se ha convertido en una barrera tan alta que incluso quienes tienen trabajo estable se ven obligados a seguir viviendo con sus padres. Un estudio publicado en la revista Información Comercial Española (ICE), elaborado a partir de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), calcula que el déficit habitacional de emancipación alcanzó en 2024 los 311.403 hogares jóvenes, la cifra más alta registrada en diez años, lo que equivale a más de 436.000 jóvenes ocupados que podrían haber formado un hogar propio.

Este déficit mide la distancia entre los jóvenes que, por sus condiciones laborales y sociales, podrían vivir de forma independiente y los que realmente lo consiguen. La conclusión es clara: España ha creado empleo joven, pero no viviendas que esos trabajadores puedan pagar. El resultado es una generación atrapada entre nóminas insuficientes para los desorbitados precios que maneja actualmente el mercado inmobiliario.

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El empleo ya no abre la puerta de casa

La crisis de emancipación juvenil hace tiempo que no se explica solo por el paro. El estudio realizado por los economistas Diego Cagigas Castro e Iker Beraza Pérez subraya que el principal freno ya no reside únicamente en la falta de trabajo, sino en la imposibilidad de transformar los ingresos laborales en acceso real a una vivienda. En 2024, solo el 31% de los jóvenes de entre 16 y 34 años vivía fuera del hogar familiar, frente al 42% registrado en 2014. Es decir, la tasa de emancipación ha caído 11 puntos en una década.

El deterioro también alcanza a quienes, en teoría, deberían estar en mejores condiciones para independizarse. Entre los jóvenes con empleo estable a tiempo completo, la tasa de emancipación ha pasado del 67% en 2014 al 54% en 2024, pese a que ese año había 3,3 millones de jóvenes con trabajo estable.

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El problema de la vivienda afecta a todas las edades, aunque golpea con especial intensidad a quienes están en una etapa clave para iniciar un proyecto de vida. Entre los jóvenes de 25 a 29 años, la tasa de emancipación bajó del 47% al 36% entre 2014 y 2024. Incluso entre los de 30 a 34 años, que tradicionalmente ya habían consolidado su independencia residencial, el porcentaje cayó del 76% al 69%.

La vivienda sube mucho más que los salarios

Los sueldos jóvenes no se han quedado completamente congelados, pero han avanzado a un ritmo muy inferior al de la vivienda. Según el estudio, el salario medio neto anual de los jóvenes ocupados pasó de 14.098 euros en 2014 a 18.338 euros en 2024, un aumento del 30%. En ese mismo periodo, el IPC subió un 23%, por lo que los salarios crecieron por encima de la inflación general. El problema está en otra comparación: el Índice de Precios de la Vivienda aumentó un 65% y el precio medio de las ofertas de alquiler publicadas en Idealista se disparó un 82%.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

La brecha es todavía más visible en los territorios con mayor presión inmobiliaria. El precio de la vivienda aumentó un 86% en la Comunidad de Madrid, un 77% en Cataluña y un 85% en Baleares entre 2014 y 2024. La consecuencia es una especie de embudo: comprar exige un ahorro previo difícil de reunir, sobre todo desde que las entidades financieras endurecieron los requisitos hipotecarios tras la crisis inmobiliaria. Al mismo tiempo, el alquiler absorbe una parte creciente de los ingresos y dificulta ahorrar para una entrada.

El estudio define este proceso como una “trampa del alquiler”: quienes no pueden comprar se ven empujados a arrendar, esa mayor demanda presiona los precios y la capacidad de ahorro se reduce aún más.

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Más de 436.000 jóvenes bloqueados

Para calcular el déficit habitacional de emancipación, los autores toman como referencia 2014 y estiman cuántos jóvenes ocupados no emancipados habría habido si no se hubiera producido un deterioro estructural en el acceso a la vivienda. Después comparan esa evolución teórica con la realidad observada en cada comunidad autónoma.

El resultado es que, en 2024, había un déficit equivalente a más de 436.000 jóvenes ocupados. Traducido a hogares, la cifra supera los 311.000. No se trata, por tanto, de una medición basada en deseos abstractos de independencia, sino en personas con empleo que, en otras condiciones de mercado, podrían haber formado un hogar propio.

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La serie muestra además un agravamiento claro. El déficit comenzó a crecer con fuerza a partir de 2017, alcanzó casi 236.000 hogares en 2019, retrocedió durante los años de la pandemia y volvió a repuntar después hasta llegar en 2024 al nivel más elevado del periodo analizado.

Cataluña, Madrid y Andalucía concentran el mayor agujero

El bloqueo no se reparte igual por todo el territorio. Cataluña lidera el déficit, con más de 71.000 hogares jóvenes no formados en 2024. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 57.000, y Andalucía, con 34.000. Entre las tres concentran buena parte del problema, aunque no son las únicas comunidades afectadas. Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Castilla y León también registran cifras destacadas.

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El mapa confirma que la crisis de emancipación tiene un fuerte componente urbano e inmobiliario, pero no se limita a las grandes capitales. También alcanza a territorios con menor dinamismo económico, donde la combinación de salarios más bajos, menor oferta y dificultades de acceso acaba retrasando la salida del hogar familiar.

Una nueva desigualdad generacional

La vivienda se ha convertido en una frontera de desigualdad. Durante los últimos años, el camino parecía claro: formarse, conseguir trabajo y construir una vida independiente. Para muchos jóvenes, esa secuencia se ha roto. La nómina llega, pero no abre la puerta de un piso. El contrato laboral existe, pero no alcanza para pagar un alquiler o reunir el ahorro que exige una hipoteca.

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El estudio advierte de que esta situación amenaza la movilidad social y el pacto generacional. También tiene efectos que van más allá del mercado inmobiliario: retrasa proyectos vitales, limita la natalidad, reduce la movilidad geográfica y condiciona la productividad. Su conclusión es que las ayudas a la compra o al alquiler tienen un alcance limitado si no se acompañan de más vivienda asequible. Sin una expansión sostenida de la oferta, España seguirá siendo un país donde los jóvenes estudian, trabajan, cotizan y pagan impuestos, pero no alcanzan la vida que les prometieron.