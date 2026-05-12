¿Gripe, COVID o resfrío? Cómo reconocer los síntomas y cuándo ir a urgencias

La fiebre persistente y el agotamiento intenso permiten diferenciar entre resfriado común, gripe A H3N2 y COVID-19 durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

En invierno, muchas infecciones respiratorias comienzan de manera casi idéntica: congestión nasal, dolor de garganta, tos y decaimiento. Sin embargo, detrás de síntomas parecidos pueden esconderse cuadros muy diferentes. Distinguir entre gripe A H3N2, COVID-19 y resfrío común se convirtió en una de las consultas más frecuentes de la temporada, especialmente cuando la fiebre dura varios días o aparece un agotamiento corporal intenso.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), observar cuánto dura la fiebre y cómo evoluciona el cansancio puede ayudar a identificar cuándo se trata de un cuadro leve y cuándo existe riesgo de complicaciones.

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La diferencia no siempre está en “qué síntomas aparecen”, sino en la intensidad y persistencia. Un resfrío suele comportarse como una molestia gradual y pasajera; la gripe y COVID-19, en cambio, pueden generar una sensación de “apagamiento físico” mucho más marcada.

Especialistas señalan que la duración y la intensidad de los síntomas respiratorios son clave para identificar el tipo de infección viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas explican que la gripe A H3N2 frecuentemente provoca fiebre alta de aparición brusca, dolores musculares intensos y agotamiento severo. Algunas personas describen la sensación como “haber sido atropelladas”: el cuerpo pierde energía de forma repentina y actividades simples —como levantarse de la cama— pueden resultar difíciles.

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La duración de la fiebre: ¿cuántos días es normal que persista?

Uno de los datos más útiles para diferenciar infecciones respiratorias es el tiempo que persiste la fiebre. De acuerdo con el CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la gripe A H3N2 la fiebre suele ser elevada y mantenerse entre tres y cuatro días. Además, el agotamiento puede extenderse durante dos o incluso tres semanas, aun cuando otros síntomas ya hayan mejorado.

El resfrío común funciona de otra manera. Según la Mayo Clinic, rara vez genera fiebre importante en adultos y, cuando aparece, suele ser leve y breve. Predominan la congestión nasal, los estornudos y el malestar moderado.

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La fiebre alta de aparición brusca y el agotamiento físico prolongado suelen caracterizar a los casos de gripe A H3N2, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el COVID-19 presenta un comportamiento más variable. Algunas personas pueden cursarlo sin fiebre, mientras que otras desarrollan cansancio prolongado, dolor muscular, pérdida del olfato o dificultad respiratoria. Los National Institutes of Health (NIH) remarcan que el agotamiento asociado al coronavirus puede persistir durante semanas incluso después de superada la infección aguda.

Por eso, los médicos recomiendan prestar atención no solamente a “tener fiebre”, sino a cuánto tiempo dura y qué tan intenso es el deterioro físico general.

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Cómo distinguir la congestión nasal de la dificultad respiratoria

Otro de los puntos que más preocupa a las familias durante el invierno es diferenciar una nariz tapada de un problema respiratorio verdadero.

El resfrío común rara vez produce fiebre importante en adultos y su malestar general es leve en comparación con otras infecciones respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congestión nasal es habitual en resfríos, gripe y COVID-19. Puede generar sensación de incomodidad, respiración ruidosa o necesidad de respirar por la boca, pero no necesariamente representa gravedad. La dificultad respiratoria, en cambio, implica un esfuerzo real del organismo para incorporar aire.

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Según el CDC y la OMS, los signos de alarma en bebés y niños incluyen respiración acelerada aun estando en reposo, hundimiento de las costillas al respirar, aleteo nasal, labios azulados y letargo. En términos simples, el cuerpo “muestra” que está luchando para oxigenarse.

En la misma línea, los NIH también advierten sobre señales de deshidratación, como ausencia de orina durante muchas horas, boca seca o somnolencia marcada. En adultos, los síntomas que requieren atención médica urgente incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar, fiebre persistente que no mejora, confusión o debilidad extrema.

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Los niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas presentan mayor riesgo ante infecciones respiratorias graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los especialistas recomiendan consultar rápidamente cuando el cuerpo empieza a mostrar signos de dificultad respiratoria, deshidratación o deterioro general progresivo.

Por qué los adultos mayores y los niños son los más vulnerables

Aunque la mayoría de las infecciones respiratorias se resuelven sin complicaciones, ciertos grupos presentan más riesgo de evolucionar hacia cuadros graves. Los menores de cinco años, los adultos mayores, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas pueden desarrollar neumonía, insuficiencia respiratoria o deshidratación severa con mayor facilidad.

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La OMS recuerda que los virus respiratorios estacionales continúan siendo una causa importante de hospitalización durante el invierno, especialmente cuando coinciden múltiples virus circulando al mismo tiempo. Además, muchas personas minimizan síntomas iniciales porque “parecen un resfrío más”. Ese retraso en la consulta puede dificultar tratamientos tempranos y aumentar el riesgo de complicaciones.

Prevención y cuidados: vacunación y hábitos para reducir el contagio

La vacunación anual contra la gripe y las dosis actualizadas de COVID-19, junto con la ventilación y la higiene, son claves en la prevención de contagios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organismos internacionales coinciden en que las estrategias de prevención continúan siendo simples pero efectivas.

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La vacunación anual contra la gripe y las dosis actualizadas contra COVID-19 siguen siendo las herramientas más importantes para reducir hospitalizaciones y cuadros graves. También recomiendan mantener ventilados los ambientes cerrados, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

En contextos de alta circulación viral, utilizar barbijo en interiores o en lugares concurridos puede disminuir significativamente el contagio. Quedarse en casa mientras persiste la fiebre también es clave. No solo favorece la recuperación, sino que reduce la transmisión a otras personas, especialmente a quienes tienen mayor vulnerabilidad.

Los especialistas remarcan que el invierno no vuelve más peligrosos a los virus por sí mismos: lo que cambia es el contexto. Pasamos más tiempo en espacios cerrados, con menor ventilación y mayor cercanía física. Allí, virus distintos pueden circular al mismo tiempo y confundirse entre sí, haciendo que reconocer las señales de alarma resulte más importante que nunca.