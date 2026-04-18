Los partidos que logren representación recibirán 25.684 euros por escaño y 95 céntimos por voto

Los partidos políticos que logren representación en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo recibirán 25.684,01 euros por escaño y 95 céntimos por voto --en concreto, 0,9479 euros-- en concepto de subvenciones por gastos electorales.

Así lo determina una orden publicada el pasado 27 de marzo por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, consultada por Europa Press, que actualiza las cantidades para subvenciones a gastos electorales establecidas para los últimos comicios autonómicos celebrados en junio de 2022 aplicándoles el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026.

De este modo, la Junta fija que cada uno de los 109 escaños obtenidos en el Parlamento andaluz será subvencionado con 25.684,01 euros, y que se otorgarán 0,9479 euros por voto obtenido por cada lista siempre y cuando esos sufragios se traduzcan en escaños en esa circunscripción.

LÍMITE DE GASTO

Por otra parte, Hacienda ya fijó en la misma orden el límite de los gastos electorales que podrá realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores que concurra a las urnas el 17M en 4,36 millones de euros sumando las ocho circunscripciones provinciales.

En el caso de Almería el límite se sitúa en 389.109,23 euros; en Cádiz en 623.291,62 euros; en Córdoba en 388.392,96 euros; en Granada en 474.136,85 euros; en Huelva en 269.458,61 euros; en Jaén en 310.654,81 euros; en Málaga en 900.919,28 euros; y en Sevilla en 994.241,87 euros.

El límite de los gastos electorales que puede realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores en los comicios del 17M es la cantidad en euros resultante de multiplicar por 0,5030 el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de cada una de las circunscripciones.

En el capítulo de ayudas a la propaganda electoral gratuita por correo, la orden establece una subvención que oscilará entre los 12,15, 16,48, 19,95, 24,30, 27,76, 32,10 y 36,43 céntimos de euro por elector en función del porcentaje de votos obtenidos el 17M, siempre que se superen porcentajes del 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35% del voto válido en la circunscripción.