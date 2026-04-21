Vox: más acuerdos como el de Extremadura pueden acabar con la "pesadilla sanchista"

Mérida, 21 abr (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Angel Pelayo Gordillo, ha afirmado esta tarde, tras el discurso de investidura de María Guardiola, que si se logran más acuerdos en otras comunidades como el alcanzado en Extremadura, se estará "ante el fin de la pesadilla sanchista".

En una breve intervención para valorar el discurso de Guardiola en la primera sesión de investidura, el portavoz autonómico de Vox ha reconocido que ha sido "realista", ya que ha plasmado "desde su sensibilidad" el acuerdo alcanzado entre ambos partidos, que será detallado con mayor profundidad mañana por el presidente de su grupo en Extremadura, Oscar Fernández.

Ha indicado que en su intervención Guardiola ha expuesto las lineas generales de lo que será el futuro gobierno de coalición los cuatro próximos cuatro años y que "se va a cumplir en todos sus términos".

Para el portavoz de Vox, este acuerdo es "la garantía de que por fin en Extremadura se va a producir el cambio que más del 60 por ciento de los extremeños han avalado con su voto", ya que se trata "de la voluntad mayoritaria plasmada en un documento de colaboración para que Extremadura progrese".

Sí ha aprovechado para destacar "una observación adicional", como es que este pacto tiene "una virtud añadida", ya que es el primero "de otros que vendrán después en otras regiones donde el PP y Vox pueden conformar una mayoría de gobierno".

Por ello, ha asegurado que si en estas comunidades se llega a un acuerdo en términos similares a lo conseguido para Extremadura "no cabe duda de que estamos ante el inicio de la definitiva transformación del país y ante el fin de la pesadilla sanchista, que tiene a España de rodillas", con un gobierno corrupto y que gobierna en contra de los intereses de los españoles. EFE

(foto)