España

Moreno Bonilla al final tuvo su Día de la Bandera tras triplicar el coste del evento y unirlo a la inauguración del Belén en el Palacio de San Telmo

Aunque un primer contrato para organizar esta fiesta quedó desierto, la Junta ha conseguido encontrar empresa que lo organice tras triplicar el coste y juntarlo con la inauguración del Belén este martes

Guardar
Juanma Moreno Bonilla, presidente de
Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, en su discurso del Día de la Bandera

El Gobierno regional que preside José Manuel Moreno Bonilla pudo por fin celebrar el pasado 4 de diciembre el Día de la Bandera. Aunque en un primer momento el contrato que licitó la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa quedó desierto, al final ha podido adjudicarlo tras triplicar el precio que estaba dispuesto a pagar para que una empresa privada organizara el acto público institucional de ese día en el Palacio de San Telmo, sede oficial de la Junta de Andalucía. El truco ha sido añadir a los fastos la inauguración del Belén monumental, otro acto para elevar la factura. La firma Quercus XXI Consultoría se llevó la adjudicación por 13.243 euros.

El Gobierno de Bonilla aprobó por decreto el 8 de noviembre de 2022 declarar oficialmente el 4 de diciembre como ‘Día de la Bandera de Andalucía’, “con el que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema”. ¿Por qué el 4 de diciembre? Se eligió esa fecha para conmemorar las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977, jornada en la que más de dos millones de andaluces “dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias andaluzas reivindicando la consecución de una autonomía plena para la Comunidad Autónoma”.

El Ejecutivo autonómico estaba dispuesto a invertir 4.670 euros, pero el pasado 20 de noviembre la administración hizo público que ninguna de las cuatro empresas que se presentaron se llevaba la licitación. El contrato quedó desierto. Así que Presidencia fue previsora y viendo que se le echaba el tiempo encima, recurrió a un acuerdo marco que ya tenía firmado desde octubre de 2024 (mediante contrato basado) con nueve empresas. La Junta estaba dispuesta a pagar hasta 18.000 euros en esta ocasión. Quercus XXI se lo llevó por 13.243 euros. El acto consistió en un café-desayuno para unas 200 personas y se ha alquilado un piano con banqueta, afinación y transporte incluido para la actuación musical prevista en el acto, presentado por la periodista Isabel Jiménez.

La periodista Isabel Jiménez con
La periodista Isabel Jiménez con el presidente Moreno Bonilla en el balcón del Palacio de San Telmo y en el momento de izado de la bandera

El contrato incluye que, además del acto del pasado día 4, la misma empresa inaugure este martes, como es tradicional, “el Belén monumental del Palacio de San Telmo con la presencia de asociaciones belenistas, invitados y personal de San Telmo que incluirá un café-desayuno estimado para 350 personas que se llevará a cabo el mismo día de su inauguración”. El año pasado, en 2024, el Día de la Bandera comenzó con el despliegue de la enseña en el balcón principal de la puerta de Roma del Palacio de San Telmo. Tras el despliegue, se produjo al tradicional izado en los jardines de la sede de la Junta (lo que se ha repetido la semana pasada). Luego, el actor Paco Tous fue el encargado de leer el elogio a la bandera. En 2023, el homenaje corrió a cargo de la bailaora y coreógrafa Sara Baras.

Los Omeyas

Blas Infante eligió el color verde de la bandera de Andalucía en representación de los Omeyas, dinastía árabe que incorporó al-Ándalus al mundo musulmán y lo gobernó en forma de Emirato y Califato desde 756 hasta 1031. Y el blanco viene de los Almohades, la dinastía marroquí bereber-musulmana que gobernó al-Ándalus en forma de califato desde mediados del siglo XII hasta 1212. Esto se debe a que consideró estos dos períodos como los de máximo esplendor de poder político en el actual territorio de Andalucía.

En el centro de la bandera se sitúa el escudo de armas de Andalucía, en el que aparece representado Hércules acompañado de dos leones, entre dos columnas unidas entre sí formando un arco, simbolizando así el Estrecho de Gibraltar. Por encima de la cabeza de Hércules aparece una inscripción del arco en mayúsculas amarillas que dice “Dominator Hércules Fundator” y en la parte inferior “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”.

Temas Relacionados

Junta de AndalucíaAndalucíaJuan Manuel Moreno BonillaContratos PúblicosBanderasFiestasPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una investigación revela que tener un perro potencia tu salud mental y reduce las bacterias de la boca

El estudio mencionado por el medio catalán ‘Nació Digital’, sugiere que los beneficios de convivir con perros son consecuencia de decenas de miles de años de coexistencia entre humanos y mascotas

Una investigación revela que tener

Flan de turrón de chocolate: un postre diferente para sorprender a tus invitados en Navidad

A pesar de ser un proceso largo, es un dulce fácil de hacer

Flan de turrón de chocolate:

Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

La maternidad depende cada vez más de los ingresos, las mujeres con mayores recursos son las que pueden permitirse la crianza mientras las de menores ingresos renuncian progresivamente a ser madre

Tener hijos penaliza la carrera

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

El Vicesecretario general de Economía del Partido Popular visita la redacción de Infobae España. Hablamos sobre el principal problema del país, la gestión desde el Gobierno y las comunidades autónomas y las posibles soluciones

Juan Bravo (PP): “Hay que

Ingrid de Noruega se enfrenta al reto más importante de su vida: la agenda que marcará su futuro rol como reina

La heredera afronta una intensa agenda mientras la institución busca estabilizar su imagen antes del juicio de su hermano, Marius Borg

Ingrid de Noruega se enfrenta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno encara su última

El Gobierno encara su última semana parlamentaria antes de irse de vacaciones por Navidad: una sesión de control marcada por caso Salazar y varias votaciones que puede salvar

Se reactiva la investigación por las muertes en las residencias en Madrid durante el covid con la declaración de tres ex altos cargos de Ayuso

Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

Un hombre muere tras sufrir una parada cardiaca mientras era reducido por la Policía: había entrado en un locutorio a robar y los clientes lo habían encerrado dentro

ECONOMÍA

Tener hijos penaliza la carrera

Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

Lorenzo Amor: “Llevo años oyendo que en otros países la cuota de autónomos es menor, pero allí ni está la maternidad, ni el accidente de trabajo...”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del botín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”