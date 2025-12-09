Moreno Bonilla al final tuvo su Día de la Bandera tras triplicar el coste del evento y unirlo a la inauguración del Belén en el Palacio de San Telmo

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, en su discurso del Día de la Bandera

El Gobierno regional que preside José Manuel Moreno Bonilla pudo por fin celebrar el pasado 4 de diciembre el Día de la Bandera. Aunque en un primer momento el contrato que licitó la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa quedó desierto, al final ha podido adjudicarlo tras triplicar el precio que estaba dispuesto a pagar para que una empresa privada organizara el acto público institucional de ese día en el Palacio de San Telmo, sede oficial de la Junta de Andalucía. El truco ha sido añadir a los fastos la inauguración del Belén monumental, otro acto para elevar la factura. La firma Quercus XXI Consultoría se llevó la adjudicación por 13.243 euros.

El Gobierno de Bonilla aprobó por decreto el 8 de noviembre de 2022 declarar oficialmente el 4 de diciembre como ‘Día de la Bandera de Andalucía’, “con el que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema”. ¿Por qué el 4 de diciembre? Se eligió esa fecha para conmemorar las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977, jornada en la que más de dos millones de andaluces “dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias andaluzas reivindicando la consecución de una autonomía plena para la Comunidad Autónoma”.

El Ejecutivo autonómico estaba dispuesto a invertir 4.670 euros, pero el pasado 20 de noviembre la administración hizo público que ninguna de las cuatro empresas que se presentaron se llevaba la licitación. El contrato quedó desierto. Así que Presidencia fue previsora y viendo que se le echaba el tiempo encima, recurrió a un acuerdo marco que ya tenía firmado desde octubre de 2024 (mediante contrato basado) con nueve empresas. La Junta estaba dispuesta a pagar hasta 18.000 euros en esta ocasión. Quercus XXI se lo llevó por 13.243 euros. El acto consistió en un café-desayuno para unas 200 personas y se ha alquilado un piano con banqueta, afinación y transporte incluido para la actuación musical prevista en el acto, presentado por la periodista Isabel Jiménez.

La periodista Isabel Jiménez con el presidente Moreno Bonilla en el balcón del Palacio de San Telmo y en el momento de izado de la bandera

El contrato incluye que, además del acto del pasado día 4, la misma empresa inaugure este martes, como es tradicional, “el Belén monumental del Palacio de San Telmo con la presencia de asociaciones belenistas, invitados y personal de San Telmo que incluirá un café-desayuno estimado para 350 personas que se llevará a cabo el mismo día de su inauguración”. El año pasado, en 2024, el Día de la Bandera comenzó con el despliegue de la enseña en el balcón principal de la puerta de Roma del Palacio de San Telmo. Tras el despliegue, se produjo al tradicional izado en los jardines de la sede de la Junta (lo que se ha repetido la semana pasada). Luego, el actor Paco Tous fue el encargado de leer el elogio a la bandera. En 2023, el homenaje corrió a cargo de la bailaora y coreógrafa Sara Baras.

Los Omeyas

Blas Infante eligió el color verde de la bandera de Andalucía en representación de los Omeyas, dinastía árabe que incorporó al-Ándalus al mundo musulmán y lo gobernó en forma de Emirato y Califato desde 756 hasta 1031. Y el blanco viene de los Almohades, la dinastía marroquí bereber-musulmana que gobernó al-Ándalus en forma de califato desde mediados del siglo XII hasta 1212. Esto se debe a que consideró estos dos períodos como los de máximo esplendor de poder político en el actual territorio de Andalucía.

En el centro de la bandera se sitúa el escudo de armas de Andalucía, en el que aparece representado Hércules acompañado de dos leones, entre dos columnas unidas entre sí formando un arco, simbolizando así el Estrecho de Gibraltar. Por encima de la cabeza de Hércules aparece una inscripción del arco en mayúsculas amarillas que dice “Dominator Hércules Fundator” y en la parte inferior “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”.