Avance de ‘La Promesa’ del viernes 8 de mayo: Curro y Ángela retoman sus planes de boda

Escena de la serie 'La Promesa'. (RTVE)

La Promesa continúa elevando la tensión capítulo tras capítulo y esta semana no ha dado tregua a los espectadores. Las últimas entregas de la serie de TVE han estado marcadas por confesiones inesperadas, amenazas cruzadas y movimientos estratégicos que han alterado por completo el equilibrio dentro del palacio. Entre chantajes, secretos familiares y relaciones al límite, los habitantes de La Promesa atraviesan uno de sus momentos más delicados.

En los capítulos recientes, Manuel ha seguido soportando la presión del duque de Carril, que continúa utilizando el asunto de Vera como herramienta de chantaje. El aristócrata ha llegado incluso a presentar sus exigencias económicas como una supuesta “indemnización”, obligando a Manuel a mover ficha para intentar frenar el escándalo antes de que vaya a más.

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Al mismo tiempo, la situación de Ricardo también se ha complicado enormemente después de que Pía decidiera revelar a Santos la verdad que llevaba tanto tiempo ocultando. La confesión ha dejado a Ricardo completamente contra las cuerdas y dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que salga a la luz toda la verdad sobre la muerte de Ana. Una amenaza que podría provocar consecuencias imprevisibles dentro del servicio.

La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

La tensión también se ha trasladado al terreno sentimental. Martina ha permanecido muy pendiente de Adriano, cuya salud no deja de empeorar, mientras Curro y Ángela han intentado acercar posturas después de los desencuentros vividos en las últimas semanas. Aunque ambos llegaron a disculparse, todavía quedaban muchas heridas abiertas entre ellos.

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Curro da el paso definitivo con Ángela en el capítulo del viernes

El episodio del viernes 8 de mayo llegará cargado de emociones fuertes y con un momento muy esperado por los seguidores de la ficción. Después de días marcados por las dudas y la distancia, Curro tomará por fin una decisión definitiva respecto a Ángela y se abrirá completamente con ella.

'La Promesa': Curro y Ángela retoman sus planes de boda. (TVE)

El joven se declarará abiertamente y le propondrá retomar sus planes de boda, dejando claro que sigue apostando por su historia de amor pese a todos los obstáculos que han aparecido en el camino. Ángela, lejos de rechazarle, responderá con emoción y ambos protagonizarán un apasionado beso que marcará un antes y un después en su relación.

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Mientras tanto, el delicado estado de Adriano seguirá preocupando enormemente a Martina. La joven continuará pendiente de él durante sus episodios de delirio, en unas escenas que prometen convertirse en una de las tramas más emotivas del capítulo. La salud de Adriano empeora y el miedo empieza a instalarse entre quienes le rodean.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Por otro lado, Teresa confesará a Pía que robó la carta que Cristóbal guardaba firmada por “Mercedes del Amor”. Sin embargo, lo más sorprendente será la reacción de Pía, que parece conocer perfectamente quién se esconde detrás de ese nombre. Este descubrimiento podría destapar nuevos secretos relacionados con el pasado de algunos personajes del palacio.

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La estrategia de Estefanía también seguirá avanzando. Después de entregar un gorrito al bebé de María Fernández para ganarse su confianza, la mujer continuará intentando acercarse a las estancias nobles de La Promesa, levantando cada vez más sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

La Promesa: Lope, sometido a un tercer grado por el duque de Carril. (TVE)

Además, Manuel realizará un primer pago al duque de Carril para intentar detener el chantaje relacionado con Vera. Sin embargo, el aristócrata no estará dispuesto a ceder fácilmente y exigirá el importe completo, aumentando todavía más la presión sobre el heredero.

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