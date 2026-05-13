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Charlène de Mónaco visitará Madrid el próximo 1 de junio junto a Alberto II: la importante cita que la reunirá con la reina Letizia

La mujer del príncipe de Mónaco acudirá por primera vez a nuestro país por el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Mónaco y España

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El príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene en el podio tras la carrera. (REUTERS/Stephanie Lecocq).
El príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene en el podio tras la carrera. (REUTERS/Stephanie Lecocq).

Charlène de Mónaco protagonizará el próximo 1 de junio una visita histórica a España. La esposa del príncipe Alberto II de Mónaco viajará por primera vez de manera oficial a Madrid con motivo de los actos organizados por el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Mónaco y España, según ha informado Vanitatis, en una cita que ha despertado una enorme expectación tanto institucional como mediática.

Aunque el viaje tiene un marcado carácter cultural y diplomático, la presencia de Charlène supone un acontecimiento especialmente simbólico para la familia Grimaldi. Hasta ahora, el príncipe Alberto había acudido en numerosas ocasiones a nuestro país sin la compañía de su esposa, algo que siempre alimentaba los rumores sobre el por qué de la ausencia de la princesa en determinados compromisos internacionales.

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El acto central de la visita tendrá lugar en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde Alberto de Mónaco inaugurará la exposición “Mónaco y España, cinco siglos de historia compartida”. La muestra repasará la estrecha relación histórica entre ambas casas y el vínculo mantenido durante siglos entre el principado y la monarquía española.

La llegada de Charlène convertirá además a Madrid en uno de los grandes focos de atención de la realeza europea durante esa jornada. Aunque el encuentro no tiene categoría de visita de Estado, el debut oficial de la princesa en territorio español ha generado una enorme expectación, especialmente por la posibilidad de que coincida con la reina Letizia.

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Ceremonia del comienzo del Pontificado de León XIV
El príncipe Alberto II de Mónaco (segundo por la izquierda) y su esposa, la princesa Charlene de Mónaco (izquierda), Enrique, gran duque de Luxemburgo, y su esposa, María Teresa, gran duquesa de Luxemburgo, el jefe de Estado de Liechtenstein, el príncipe Alois, y su esposa, la duquesa Sofía, la reina Letizia de España y el rey Felipe VI de España asisten a una misa con motivo del inicio del pontificado del papa León XIV, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 18 de mayo de 2025. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP)

La agenda de Casa Real estará especialmente condicionada esos días por la próxima visita del León XIV, pero la posible imagen conjunta entre Charlène y doña Letizia ya se ha convertido en una de las más esperadas por la prensa internacional. Las ocasiones en las que ambas han coincidido públicamente han sido muy contadas y casi siempre ligadas a grandes ceremonias internacionales.

Una cita histórica

De hecho, los actuales reyes de España no acudieron al enlace entre Alberto de Mónaco y Charlène Wittstock en 2011, una boda que reunió a buena parte de las monarquías europeas en el principado. Desde entonces, los encuentros entre ambas parejas reales han sido escasos. Uno de los más recordados tuvo lugar durante la misa inaugural del pontificado de Francisco en 2013, cuando las cámaras captaron un saludo especialmente cordial entre ambos matrimonios. Una escena similar volvió a repetirse recientemente durante los actos vinculados al nuevo pontífice León XIV.

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Esta visita resulta importante para la política exterior de ambos reinos, ya que desde hace unos años Alberto II ha unido lentamente los compromisos intitucionales entre España y Mónaco. Desde eventos medioambientales y culturales hasta visitas de caracter privado como a las cuevas de Monte Castillo y el Centro de Arte Rupestre de Cantabria. De hecho, el pasado 2025 también estuvo presente en la final de la Vuelta Ciclista y en el 20º aniversario de su coronación, siempre sin la compañía de su esposa. Por eso, la presencia de Charlène en Madrid adquiere un valor simbólico especial y se interpreta como una apuesta clara por reforzar la dimensión internacional de la princesa dentro de la agenda institucional monegasca.

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