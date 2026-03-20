Alejandra Rubio revela en ‘¡De Viernes!’ que será madre por segunda vez junto a Carlo Costanzia (De Viernes)

La anunciadora de televisión Alejandra Rubio ha desvelado en el programa ‘¡De Viernes!’ que está esperando su segundo hijo junto a su pareja, Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos ha utilizado unos carteles en directo para compartir la noticia y ha confirmado que el nacimiento está previsto para las próximas Navidades. Con este anuncio, Rubio y Costanzia consolidan la ampliación de su familia poco más de un año después de haber sido padres por primera vez.

Según ha detallado la propia Alejandra Rubio, actualmente se encuentra embarazada de casi quince semanas y todavía desconoce el sexo del bebé. Tanto ella como su pareja han expresado su alegría por la llegada de un nuevo miembro, subrayando que todos los abuelos ya han recibido la noticia y que “están muy contentos”. Rubio ha explicado también que cada familia fue informada por separado, y que la reacción general ha sido positiva, especialmente por la proximidad de edad entre ambos hermanos.

La noticia, anunciada en el plató de Telecinco con la presencia de Terelu Campos y ante la expectación mediática generada por los rumores previos, ha tenido un fuerte impacto en el ámbito familiar y en el clan Campos. Rubio ha aclarado que decidió mantener el embarazo en secreto durante los primeros meses por recomendación médica, debido a que no estaba siendo una gestación sencilla.

Un anuncio esperado

“Tenía ganas de contarlo, pero quería esperar el momento oportuno. Salió el rumor cuando estaba de muy poco tiempo, y nunca sabes lo que puede pasar. No me aconsejaron contarlo tan pronto”, ha subrayado la colaboradora. Ha destacado que, si bien la ilusión es máxima, tanto el primer embarazo como el actual han presentado dificultades: “No tuve un primer embarazo fácil, este tampoco está siendo un camino de rosas, pero no me quejo. Estoy muy feliz. Física y anímicamente, a mí me afecta mucho”.

La forma elegida por Alejandra Rubio para informar sobre su segunda maternidad ha sido significativa, remitiendo a la escena clásica de “Love Actually” mediante el uso de carteles manuscritos: “Tengo algo que anunciar, estas navidades seremos uno más, la familia crece, voy a ser madre otra vez”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia (Europa Press)

Este gesto ha emocionado no solo a los presentes en plató sino también a su entorno más cercano, como ha confirmado la propia madre de Rubio, Terelu Campos, quien ha expresado en el mismo programa su satisfacción por volver a ser abuela. “Estoy feliz con la noticia de volver a ser abuela. Solo espero que Alejandra se dé a conocer y que esa coraza, con respeto, cariño, ingenio y profesionalidad, podamos rascarle todos”, ha afirmado la presentadora.

El anuncio supone también un cambio en la estrategia comunicativa de la pareja. Rubio ha reconocido que quería compartir la noticia públicamente y no verse condicionada por rumores previos o filtraciones, después de las críticas recibidas en ocasiones anteriores por guardar silencio. Además, ha comentado que uno de los aspectos más curiosos de este segundo embarazo es la aparición de ciertas aversiones alimentarias, como la reciente manía al pollo, que ha compartido entre risas.

La reacción familiar y las condiciones personales

En lo que respecta a la reacción del entorno, la comunicadora ha asegurado que tanto el círculo de los Costanzia como el de los Campos han celebrado la noticia, destacando el hecho de que la diferencia de edad entre los dos hermanos será mínima.

“Dijeron que qué pronto, pero consideran que es mejor que se lleven poco tiempo entre ellos. De hecho, ellos tienen muchos hermanos y ven que es mejor”, ha explicado Rubio. La colaboradora también ha querido incidir en el impacto físico y emocional que está teniendo la gestación, insistiendo en que, a pesar de las dificultades personales, la ilusión por el nuevo miembro de la familia es absoluta.

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El segundo embarazo de Alejandra Rubio se produce después de un año especialmente intenso en el plano mediático, tanto para ella como para Carlo Costanzia. En los últimos meses, la pareja ha estado expuesta a rumores y polémicas, incluidas disputas familiares y debates sobre la exposición pública de su vida privada. La propia Rubio ha justificado la prudencia respecto a la comunicación del embarazo por la necesidad de proteger su intimidad y por consejo médico ante las complicaciones iniciales que ha experimentado.