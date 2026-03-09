España

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

La CNC alerta de que la industria nacional ya afronta una subida acumulada del 45% en algunos materiales desde 2021 y que el coste de la obra nueva ha escalado más del 32% entre 2020 y 2025

Obras en un bloque de viviendas en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

La subida del precio de la energía no será la única consecuencia que tendrá la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para el bolsillo de los españoles, también va a encarecer aún más el precio de la vivienda, según ha advertido la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Argumenta que el conflicto provocará una nueva subida de las materias primas, con consecuencias directas en los costes de producción y en el calendario de las obras en toda España.

El presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, que presentó este lunesel I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), informó que la industria nacional ya afronta una subida acumulada del 45% en algunos materiales desde 2021, un fenómeno que se inició tras la crisis de suministros pospandemia y que se agravó con la invasión rusa a Ucrania. Ahora, la escalada bélica en Oriente Medio añade un nuevo factor de inestabilidad, especialmente por su efecto en los mercados energéticos y logísticos.

El coste de la obra nueva ha subido más del 32% entre 2020 y 2025, según los estudios internos de la patronal y a juicio de Fernández Alén, “la previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales de construcción podría incrementar los costes de producción para las empresas. Cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios del mercado pueden producirse retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones”, según recoge Europa Press.

En este contexto, reclamó una reforma urgente de la contratación pública para que los contratos puedan revisarse y ajustarse a la evolución de los precios, incluida la energía, y así dar más estabilidad a las empresas del sector. Cree este mecanismo es clave para evitar que la inversión en obras públicas y vivienda pierda ritmo frente a una posible nueva espiral inflacionista.

Tecnología e infraestructuras críticas ante el déficit de vivienda

España arrastra un déficit estimado de 700.000 viviendas, según los cálculos de la CNC. A este reto se añade la necesidad de adaptar las infraestructuras al impacto del cambio climático y al refuerzo de la defensa. “La inversión en defensa no se reduce a la compra de tanques, misiles o armamentos, sino que también incluye el fortalecimiento de infraestructuras críticas que garantizan la seguridad nacional y la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza”, afirmó Fernández Alén.

Por su parte, Carlos de la Cruz Molina, director de Tecnología e Internacionalización del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), intervino para recalcar el retraso de España en materia de infraestructuras logísticas de defensa.

“Si España tuviera que mover tropas porque un aliado los necesitara, no se podría hacer por medios terrestres, al no haber infraestructuras que soporten ese tránsito”. El directivo del CDTI prevé que la Unión Europea anunciará próximamente grandes inversiones para dotar al continente de una mayor capacidad de movilidad estratégica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Brecha en innovación: la construcción, a la zaga digital

En el ámbito de la innovación, la construcción española presenta una brecha tecnológica frente a otros sectores. César Maurín, director de Digitalización, Innovación e Infraestructuras de la CEOE, reveló que solo el 11,4% de las empresas constructoras españolas utiliza inteligencia artificial, muy por debajo del 25,7% del sector servicios o del 60% del sector TIC. Además, únicamente el 26% de las firmas del sector emplea el análisis estratégico de datos, frente al 70% de las empresas tecnológicas.

El sector de la obra civil representa tres euros de Producto Interior Bruto (PIB) nacional por cada euro producido, tres empleos totales por cada empleo directo y 2,3 euros de recaudación fiscal total por cada euro abonado en impuestos, según datos expuestos por Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Núñez reclamó un entorno regulatorio alineado con el potencial económico de la construcción: “Lo que necesitamos es un entorno regulatorio que acompañe, que incentive y que potencie”, defendió durante el evento nacional. El sector considera esta reforma normativa como un paso indispensable para sostener el empleo y la inversión en un momento de incertidumbre mundial.

