La Aemet pone en alerta a 13 provincias por lluvias y tormentas: una borrasca atlántica dejará agua, granizo y nieve

Varias personas se protegen de la lluvia, este sábado en Valencia. (EFE/Kai Forsterling)

El tiempo desapacible continúa en buena parte del país. La presencia de una borrasca atlántica dejará todavía algunos días más lluvias en varias zonas de España, especialmente en el norte y el oeste peninsular. Además, la llegada el miércoles de viento procedentes de latitudes altas arrastrarán una masa de aire frío que dejará los termómetros en valores bajos para la época del año.

“De cara al fin de semana podríamos tener temperaturas entre 5 y 10 grados más bajas de lo normal para esta época del año, más propias de marzo que de mayo”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Este martes, la inestabilidad irá en aumento, a excepción del sureste. “Estas precipitaciones serán en forma de chubascos y podrán ser fuertes, con tormenta y granizo”. Además, se producirán nevadas en las cumbres de los Pirineos.

Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas amarillas por lluvias y tormentas en 13 provincias: Huesca, Teruel, Zaragoza, Burgos, Soria, Barcelona (en esta zona, el aviso por lluvia es naranja, por riesgo importante), Girona, Lleida, Tarragona, Navarra, Álava, La Rioja y Castellón. Además, en Almería hay alerta por viento.

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Varias personas se protegen de la lluvia caída este lunes en Santander. (EFE/Román G. Aguilera)

En cuanto a las temperaturas, estas no variarán excesivamente, aunque en el Cantábrico sí se espera que sean más bajas. “De nuevo en la mitad norte y zonas del centro no se llegará a 20 grados y el ambiente más templado lo tendremos en el sureste peninsular, donde Murcia, por ejemplo, rondará los 27 grados”.

Temperaturas de marzo en pleno mayo

Este miércoles comenzará a llegar viento del norte a la península. Continuarán, además, las precipitaciones en forma de chubascos que caerán de forma dispersa y serán localmente de carácter fuerte, especialmente en el entorno de los Pirineos.

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“Bajarán las temperaturas claramente en el nordeste peninsular, mientras que en el resto no variarán o subirán ligeramente”, ha explicado Del Campo. “El viento soplará con fuerza en el norte, también en Baleares, y esto aumentará la sensación de día desapacible. Pamplona o Vitoria no llegarán a 15 grados, tampoco lo hará Burgos, y Madrid rondará los 18 grados”.

El jueves habrá un tiempo similar, también con nevadas en los Pirineos a partir de los 1.400 metros y bajando a los 1.200 al final del día. En Cataluña, Baleares y el interior peninsular, ante el incremento de nubes de evolución, se producirán chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes.

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Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Además, los termómetros sufrirán un descenso en el norte peninsular, dejando un ambiente frío para la época. “Lugo, Pamplona o Vitoria a duras penas llegarán a 15 grados en las horas más cálidas del día y de madrugada rondarán los 5 grados. Incluso Soria o Teruel bajarán hasta 2 o 3 grados. Además, seguirá soplando el viento del norte con intensidad, incrementando esa sensación de tiempo desapacible”.

El descenso térmico incluso se intensificará el viernes, dejando algunas heladas en zonas altas y temperaturas máximas inferiores a 15 grados en el interior de la mitad norte y en el interior del este de la península. “Será un día con temperaturas más propias de marzo que de mediados de mayo en la mayor parte del país”. Sin embargo, este día las precipitaciones quedarán más acotadas al extremo norte de la península y a Baleares.

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El tiempo será similar durante el fin de semana, aunque ya el sábado comenzará un progresivo ascenso. Eso sí, todavía con ambiente frío y alguna helada débil en zonas de la meseta.