Las lluvias y tormentas ponen en aviso amarillo y naranja a buena parte de España: la Aemet prevé tiempo inestable el resto de la semana

Varias personas se protegen de la lluvia con un paraguas, a 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Joaquín Corchero/Europa Press)

Los cambios bruscos en el tiempo ya comienzan a ser muy habituales en estos últimos meses. A días soleados con temperaturas casi veraniegas les siguen jornadas marcadas por la inestabilidad y el descenso del mercurio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que, en lo que queda de semana, el mal tiempo será el protagonista.

“Durante los próximos días, la inestabilidad atmosférica va a ir en aumento, con chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo en zonas del norte y este peninsular, y que durante el fin de semana se extenderán a amplias zonas del territorio”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

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Este jueves, por tanto, crecerán las nubes a partir del mediodía, dejando chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes en entornos montañosos del norte y este peninsular, así como en zonas de la meseta norte y especialmente en su parte oriental. Además, no se descarta algún chubasco disperso en Canarias y nevadas en los Pirineos a partir de unos 1.200 metros.

Ante esta situación, el organismo meteorológico ha activado avisos amarillos y naranjas en buena parte del territorio, dejando alertas en quince comunidades autónomas: por lluvias y tormentas, en Almería, Granada, Jaén, Teruel, Aragón, Asturias, Cantabria, Burgos, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Murcia, Navarra, Álava, Gipuzkoa, Bizkaia, Castellón y La Rioja, así como riesgo importante por lluvias en Alicante y Valencia. Por tormentas hay avisos en Palencia, Valladolid, Ciudad Real, Toledo y Madrid; y solo por lluvias, en las islas Baleares.

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Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Con respecto a las temperaturas, estas serán este jueves más altas en la mayor parte del país, a excepción del sureste. “Se rondarán los 25 grados en puntos al centro y el sur, en ciudades como Toledo o Sevilla”, mientras que en el Cantábrico, como en Bilbao, se llegará a los 23 grados.

Lluvias y ambiente fresco el fin de semana

El resto de la semana tendrá la misma tendencia: tiempo inestable. “El viernes volverá a ser un día de tiempo en general revuelto, con lluvias y chubascos en la mitad norte, que por la tarde se extenderán también a áreas del este”; estos, además, “podrán ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes”, En otras zonas de la península el tiempo más tranquilo: en Extremadura y Andalucía podría haber algunos chubascos, al igual que en ambos archipiélagos, pero en general serán más aislados.

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Este día subirán las temperaturas nocturnas, mientras que las diurnas no experimentarán grandes cambios. El sábado, sin embargo, se iniciará un descenso térmico que continuará el domingo, con ambiente fresco para la época del año en la mitad oeste y zona centro. “Bilbao rondará los 25 grados de temperatura máxima, como Murcia o Palma, mientras que Madrid se quedará en unos 20 grados de temperatura máxima, al igual que la ciudad de Huelva”.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Este fin se semana, la influencia de bajas presiones provocará también tiempo lluvioso en buena parte del territorio. “El sábado habrá probabilidad de precipitaciones en casi cualquier punto de la península y Baleares, que localmente podrán ser fuertes y persistentes y serán especialmente abundantes en entornos montañosos como el Sistema Central y los Pirineos”. Se espera que, en principio, el sureste sea la zona en la que menor probabilidad e intensidad de precipitaciones se produzcan. En el archipiélago canario este día volverá a haber probabilidad de chubascos aislados.

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