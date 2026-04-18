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La industria del cannabis pide "valentía política" para su legalización en España

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Bilbao, 18 abr (EFE).- El sector de la producción y comercialización del cannabis atraviesa un "buen momento", con una industria cada vez más profesionalizada, más avances tecnológicos e inversión, gracias a la regulación del consumo en diversos países europeos y que en España requiere "valentía política" para lograr su legalización.

Miles de personas se dan cita este fin de semana en Spannabis, la feria cannábica que celebra su XXIII edición en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), que inicia una nueva etapa con la capital vizcaína como sede central, tras más de dos décadas celebrándose en Cataluña.

En una entrevista con EFE, el director de comunicación de Spannabis, Raúl del Pino, explica que el evento nace como "punto de encuentro" entre la industria y la cultura del cannabis, con el objetivo de ofrecer una "imagen normalizadora" y que el público pueda "acercarse y tener información veraz sobre sus aplicaciones, tanto terapéuticas y médicas como incluso de reducción de riesgos".

Desde la comercialización en farmacias del CBD, principio activo medicinal de la planta, el evento recibe visitantes "ajenos al mundo del cannabis, que se empiezan a interesar por sus propiedades y cómo pueden aplicarlo a su dolencia o a su día a día".

Precisamente Spannabis llega en un "buen momento" para el sector, asegura Del Pino, debido a la regulación a nivel europeo y a un primer paso en España con el uso del cannabis medicinal, que ofrece "ciertas garantías" y facilita que "se abra a nuevos inversores" que cuentan con la "seguridad de no tener problemas legales".

No obstante, a su juicio, el Real Decreto 903/2025, aprobado en octubre de 2025, "no ha convencido a nadie". El producto debe ser prescrito por el médico especialista y dispensado exclusivamente en el hospital, pese a que la industria farmacéutica ha solicitado que pueda ofrecerse en farmacias.

Por ello, la legislación española, insiste Del Pino, "no avanza mucho" hacia una legalización que la sociedad "reclama".

"Una gran parte de la población española está a favor de la legalización del cannabis, pero no hay nadie que dé un paso adelante para que se produzca. Si no hay valentía política, seguimos más o menos como en los años ochenta", lamenta, con multas elevadas "si te pillan con marihuana o hachís en la calle".

Durante los últimos años, la feria reúne más firmas expositoras extranjeras que españolas, reconoce su director de comunicación, con Canadá y Estados Unidos a la cabeza, países donde la legalización "avanza de forma imparable".

Dentro del continente europeo, añade, además de Países Bajos, Malta y Luxemburgo, Alemania está experimentando "una expansión brutal" del sector, razón por la que se muestra esperanzado de que la república alemana "tire del resto de Europa para que la industria siga avanzando".

En este sentido, Raúl del Pino destaca que se observa una industria "cada vez más profesionalizada", con la incorporación de la inteligencia artificial especialmente a los cultivos, a través de la automatización de todos los procesos en plantaciones de carácter industrial.

En torno al cáñamo hay establecido un "tejido industrial bastante amplio", pues "el cannabis es como el cerdo del mundo vegetal, se puede aprovechar prácticamente todo", destaca.

De él se obtiene fibra para la construcción o para el sector textil y semillas para el alimentario; también se pueden elaborar aceites de cáñamo, además de "toda la parte medicinal y recreativa".

"Es una planta muy versátil y requiere no solo de sectores directamente relacionados" con el cultivo (semillas, fertilizantes, sustratos, sistemas de gestión e iluminación), sino también de entornos auxiliares como creación de software, automatización, robótica, packaging, marketing...", enumera. EFE

(Foto)

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