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Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga) en 2023

El tribunal popular atribuyó responsabilidad por la muerte de Paula y por repetidas agresiones en el marco de violencia de género, tras un proceso en el que la fiscalía y la familia de la víctima celebraron el veredicto como justicia reparadora

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El proceso judicial ha contado con testimonios clave aportados por empleados y propietarios del bar situado bajo la vivienda en la que convivían la víctima y el acusado, según informó Europa Press. Ellos relataron que el día de los hechos, Paula gritó pidiendo auxilio, lo que alertó sobre la gravedad de la situación que se desarrolló el 17 de mayo de 2023 en Torremolinos, Málaga. Tras estas declaraciones y la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal popular emitió este viernes un veredicto unánime en el que atribuyó al acusado la responsabilidad por el asesinato y el maltrato habitual contra Paula, su expareja, detalló Europa Press.

El jurado consideró acreditado que el hombre, durante una discusión, utilizó un cuchillo profesional de cocina que días antes había sustraído del bar para atacar a la víctima, acabando con su vida al propinarle dieciséis puñaladas. Europa Press reportó que la víctima llevaba una mochila puesta, pues se encontraba intentando salir de la vivienda. Los integrantes del jurado concluyeron que la última herida, mortal, la recibió por la espalda, resultado del intento de huida de Paula y de la planificación del ataque por parte del acusado, quien le tendió una trampa para regresar al domicilio fingiendo haberlo abandonado.

Según la información consignada por Europa Press, la secuencia de hechos y la conducta previa del acusado delinearon un contexto de violencia de género que se extendió a lo largo de la relación. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, representada por el letrado Guillermo Smerdou y en defensa de la familia de la víctima, formularon cargos por asesinato y maltrato habitual y solicitó una condena de veintiocho años de prisión para el inculpado. La decisión final sobre la sentencia corresponde ahora a la magistrada presidenta del tribunal del jurado.

El juicio, que se desarrolló desde el lunes anterior, también incluyó la declaración del propio acusado, quien admitió la autoría de la muerte, aunque sostuvo que se produjo durante un forcejeo y que Paula habría tenido el cuchillo “en todo momento”. También reconoció una “relación tóxica”, pero negó el maltrato. Los jurados no aceptaron esa versión de los hechos. Para el tribunal quedó demostrado que existió una planificación previa y una intención deliberada que impidió que la víctima pudiera defenderse, así como la existencia de maltrato físico y psicológico durante la convivencia.

Según informó Europa Press, el tribunal popular consideró probado que el acusado ejerció control sobre aspectos económicos y personales de Paula, incluyendo la limitación de relaciones con sus amistades, control sobre sus citas médicas y la privación del uso del teléfono móvil mediante su retiro o destrucción. Los jurados también tuvieron en cuenta que el acusado intentó desacreditar a la víctima ante los trabajadores sociales en aspectos relacionados con el cuidado de los hijos.

Entre las pruebas valoradas, Europa Press detalló que varios testigos, incluidos los jefes del restaurante donde ambos trabajaban, relataron episodios anteriores de violencia. Uno de esos episodios consistió en que la víctima faltó a su trabajo porque, según explicó a sus superiores, había sido agredida por el acusado el día anterior. Otro hecho relevante fue el episodio en que el hombre rompió la puerta del baño del restaurante motivado por celos al sospechar que Paula no estaba sola en su interior.

La defensa del acusado planteó atenuantes relacionadas con la drogadicción y la colaboración en la investigación, pero el jurado rechazó ambas circunstancias, alegando que el consumo de sustancias no afectó la capacidad del acusado durante los hechos ni se produjo cooperación relevante para el esclarecimiento. El veredicto resultó unánime salvo en una pregunta, lo que, en palabras del abogado de la familia a Europa Press, genera satisfacción por la contundencia de la decisión del jurado y refrenda el relato de las partes acusadoras.

Además, este caso desencadenó una nueva investigación referente a la desaparición de una expareja del acusado, Sibora, quien fue reportada como desaparecida desde 2014. Según reportó Europa Press, mientras avanzaba el proceso judicial por la muerte de Paula, el acusado realizó manifestaciones espontáneas sobre su participación en otro asesinato. Esto condujo al hallazgo en 2023 del cuerpo de Sibora oculto tras una pared. Por este segundo caso, la fiscalía ha solicitado veintidós años de cárcel, y también será enjuiciado por un tribunal con jurado popular.

El proceso que culminó en este veredicto se enmarca en la aplicación de la ley y la intervención de la justicia en delitos asociados a la violencia de género. La resolución adoptada por el tribunal popular recogió los argumentos tanto de la fiscalía como de la acusación particular, quienes vieron reconocidas sus tesis sobre la gravedad de los hechos y la intencionalidad del acusado. Europa Press recogió el testimonio del letrado Smerdou, quien transmitió que “se ha hecho justicia”, trasladando la percepción de alivio de la familia, aunque dentro del dolor provocado por la pérdida de Paula.

El desarrollo del juicio y la actuación del jurado popular reflejaron la sustanciación de los cargos con base en pruebas documentales, testimoniales y periciales recogidas durante las sesiones. El trabajo de los equipos legales y de los testigos permitió reconstruir tanto los hechos del 17 de mayo de 2023 como la dinámica de la relación entre victimario y víctima, marcada por episodios de celos, control y aislamiento. Según informó Europa Press, la investigación judicial tuvo un papel central en el esclarecimiento del caso e impulsó nuevas indagaciones sobre hechos del pasado vinculados con el mismo acusado. La imposición de la pena y el cierre definitivo del proceso dependerán de la sentencia que dicte la magistrada en las próximas fechas.

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