Ascienden a 19 los asesinatos machistas en lo que va de año tras el último crimen de una joven de 21 años en Madrid

Las víctimas de violencia de género pueden llamar al 016 para pedir asesoramiento. (Europa Press)

La violencia machista no da tregua a las mujeres. El pasado 9 de mayo, una joven de 21 años fue asesinada por su pareja en la provincia de Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, lo que eleva el número de feminicidios a 19 en lo que va de año y a un total de 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El agresor de este último crimen tenía 23 años y existían denuncias previas por violencia de género contra él, ha informado el departamento que dirige Ana Redondo.

Tanto la ministra de Igualdad como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

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Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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