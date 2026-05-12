Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de Ana Morgade y Carmen Lomana al periodista Carlos García-Hirschfeld o el actor Álex O’Dogherty

Ana Morgade y Carmen Lomana en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Los próximos días, Ana Morgade, Álex O’Dogherty, Carmen Lomana y Carlos García-Hirschfeld participarán como invitados en Pasapalabra. Entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo, estas figuras públicas acompañarán a los concursantes, reforzando las posibilidades de sus equipos en cada ronda y compitiendo junto a ellos por sumar segundos valiosos con vistas al “rosco” final.

La rotación de invitados cada tres programas constituye una estrategia fundamental para atraer al público y mantener la relevancia del espacio. Durante estas tres emisiones, Pasapalabra contará con cuatro invitados representativos de diferentes ámbitos del panorama español. Ana Morgade, Álex O’Dogherty, Carmen Lomana y Carlos García-Hirschfeld intervendrán en las pruebas con el objetivo de acumular segundos determinantes para sus respectivos equipos, azul y naranja.

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Los invitados seleccionados son perfiles reconocidos en el sector cultural, mediático y social, en coherencia con la política habitual del programa de Antena 3, presentado por Roberto Leal, que apuesta por la diversidad de trayectorias entre los colaboradores eventuales. La aportación de estos participantes resulta esencial para maximizar el tiempo de juego y facilitar, así, el acceso de los concursantes al reto final del bote.

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Ana Morgade en ‘Pasapalabra’

En esta nueva rotación, Ana Morgade regresa al plató de Pasapalabra tras varias participaciones anteriores. La presentadora y humorista, que nació en Madrid en 1979 como Ana María Morgade Pérez, está licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense y se formó en interpretación en la escuela de Cristina Rota.

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Con una carrera en televisión marcada por su presencia en espacios como Buenafuente, El club de la comedia, Zapeando, Tu cara me suena, donde alcanzó la cuarta posición, o El Hormiguero, Morgade ha consolidado su perfil tanto en teatro como en televisión. Además, ha sido parte del elenco de series como Con el culo al aire, Olmos y Robles y 4 Estrellas.

La cómica y presentadora Ana Morgade (Europa Press)

Quién es Álex O’Dogherty

Álex O’Dogherty estará también entre los invitados de la semana en Pasapalabra. Actor, humorista, músico y presentador nacido en San Fernando, Cádiz, en 1973, cuenta con una extensa carrera multidisciplinar. Formado en el Instituto del Teatro de Sevilla y con especialización en cine en Nueva York, O’Dogherty ganó popularidad en la televisión gracias a sus papeles en Camera Café, como Arturo Cañas y Doctor Mateo, interpretando a Alfredo Escobar.

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En cine ha participado en películas como Alatriste, El mundo es nuestro y La lista de los deseos. Ha destacado asimismo como monologuista y ha presentado espectáculos propios como Cosas de Esas y Mi Imaginación y Yo.

Álex O’Dogherty en la promoción de uno de sus shows (Europa Press)

Carmen Lomana en ‘Pasapalabra’

La representación del ámbito social y empresarial corresponde esta vez a Carmen Lomana, nacida en León en 1948 y licenciada en Filosofía y Letras. Antes de darse a conocer en la televisión y los medios, trabajó en el Banco Santander en Londres. Lomana es empresaria y coleccionista de moda, famosa por su participación en la crónica social y por sus colaboraciones y apariciones en programas como Punto DOC, Universo Lomana y Las joyas de la corona.

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Asimismo, participó como independiente en las elecciones generales de 2015 al Senado por la lista de Vox en Madrid. Es habitual en Pasapalabra y en otros espacios televisivos como D Corazón, La Roca o Espejo Público. Tras el fallecimiento de su marido, Guillermo Capdevila, en un accidente en 1999, tomó las riendas de su patrimonio y ha gestionado su imperio financiero.

Carmen Lomana, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Quién es Carlos García-Hirschfeld

El periodista Carlos García-Hirschfeld, nacido en Málaga en 1964, completa la lista de invitados de Pasapalabra. Su carrera se inició en la radio de Antena 3 en los años 80 y continuó en emisoras como COPE, Onda Cero y Punto Radio. En televisión, ha estado a cargo de formatos como Antena 3 Noticias, Impacto TV, Por la escuadra, Noche de impacto, Fútbol es fútbol, Golflog, Punto Pelota y Seguridad vital.

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Carlos García-Hirschfeld, en imagen de archivo (Europa Press)

Ha participado como concursante en espacios como Furor, El club de Flo y el propio Pasapalabra. Su vida privada permanece al margen del debate público, tal como dijo a Europa FM: “Siempre he intentado mantener mi vida privada al margen de mi faceta pública. Creo que es importante separar ambos mundos”. Entre sus aficiones destaca la práctica del golf, disciplina que llegó incluso a presentar televisivamente.