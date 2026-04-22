Qué ha sido de Rosa Rodríguez, la ganadora del mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’: su desaparición mediática tras embolsarse 2.716.000 euros

Rosa ha ganado el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosa Rodríguez hizo historia con su victoria frente a Manu en Pasapalabra hace unos meses. Sin embargo, el impacto de su triunfo, que puso fin a un duelo seguido por millones de espectadores, ha dado paso a un prolongado silencio de la concursante en redes sociales y medios de comunicación, un merecido descanso tras 437 programas de constante tensión.

Se trata de una desaparición mediática en toda regla: cerca de mes y medio sin actividad pública acumula Rosa Rodríguez desde su última intervención televisiva en el programa gallego Land Rober el pasado 23 de febrero. La viguesa, que ahora se mantiene al margen tanto de platós como de sus perfiles en redes sociales, se convirtió en el centro de debate debido a la validez de la respuesta con la que conquistó el mayor bote entregado en la historia de Pasapalabra: 2.716.000 euros.

Los cuestionamientos recayeron en la palabra pronunciada en el rosco, sobre la que se multiplicaron las críticas y las teorías acerca de su legitimidad, lo que intensificó el escrutinio público sobre la figura de Rodríguez. No obstante, tras meses ocupando el foco principal de uno de los programas más vistos de la televisión en España, Rosa ha decidido desaparecer por completo y disfrutar de su premio.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

La polémica de Rosa en ‘Pasapalabra’

Durante los meses anteriores, el enfrentamiento entre Rosa y Manu Pascual no se limitó al plató de Pasapalabra, sino que generó una expectación diaria que movilizó a más de dos millones de espectadores y superó el 20 % de cuota de pantalla. Tras la emisión del esperado desenlace el 12 de febrero, el silencio tomó protagonismo, al menos hasta su breve reaparición semanas después, cuando compartió en redes una imagen sobre unas charlas universitarias.

Aquella publicación volvió a encender la polémica tras recibir una avalancha de comentarios negativos, incluidos mensajes que cuestionaban la legalidad de su victoria y le dirigían acusaciones sobre el supuesto “tongo”. La controversia tiene su origen en la definición de la última palabra del rosco: “Jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”.

Rosa no ha podido contener la emoción tras hacerse con el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la pregunta formulada por Roberto Leal en Pasapalabra, Rosa pronunció “Morrall” correctamente en inglés, lo que le permitió ganar el bote tras 437 programas. La dificultad de la pregunta y la pronunciación de la respuesta alimentaron diversas teorías sobre el desenlace, hasta el punto de que el presentador intervino para defender tanto la validez de la solución como el perfil académico de la concursante, filóloga inglesa.

Rosa Rodríguez, tras ‘Pasapalabra’

En la entrevista que concedió a Infobae tras su victoria, ya nos dio pistas de sus planes a corto plazo: “En el futuro inmediato quiero tomarme un tiempo, aunque no sé exactamente cuánto. Cuando se calme un poco todo en los próximos días, planificaré mejor lo que viene. Han sido cinco años pensando constantemente en el concurso, en estudiar y aprender. Ahora tengo que volver a aprender a vivir, recuperar la normalidad, el tiempo con amigos y familia, descansar un poco”.

Rosa ha ganado el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de Pasapalabra, Rosa Rodríguez trabajaba como profesora y no descartaba retomar las clases, pese a que con el premio ya no lo haría por dinero sino por vocación: “Después sí me gustaría volver a las clases, que es lo que más me gusta, pero todavía no sé si será en dos semanas, un mes o dos. Primero necesito reorganizarme”.

En su entrevista con ¡Hola!, explicaba que no iba a gastar el premio de Pasapalabra en excentricidades sino en “llevar una vida tranquila”: “No aspiro tanto a lujos como a poder permitirme las cosas que me gustan sin tener que ahorrar al milímetro o recortar presupuestos. Mi gran pasión es viajar y aprender”. Al parecer, la exconcursante ya está disfrutando de esa vida sosegada con la que soñaba.