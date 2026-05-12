España

Pierre Gagnaire, chef francés con tres estrellas Michelin: “Esta salsa combina bien con espaguetis, macarrones, ñoquis y pollo”

Esta sabrosa salsa es extremadamente sencilla y se prepara únicamente con tres ingredientes básicos

Guardar
Google icon
Receta de salsa de tomate concentrado, vino blanco y mostaza (Montaje Infobae)
Receta de salsa de tomate concentrado, vino blanco y mostaza (Montaje Infobae)

Donde hay salsa, hay alegría. Podría ser una frase hecha propia de la gastronomía clásica, esa que baña cada ingrediente con su correspondiente y cremoso aderezo. Porque una buena salsa casera, con materia prima de calidad y sabores equilibrados, solo hace potenciar el plato que acompaña. Así lo defienden grandes chefs con estrella Michelin, que dedican tiempo y esfuerzo a crear y perfeccionar cada condimento.

Es el caso del chef Pierre Gagnaire, cocinero con tres estrellas Michelin en su restaurante en París y uno de los grandes nombres de la cocina francesa clásica de las últimas décadas. Su reputación en el universo de la alta cocina no le impide conocer recetas tan sencillas y fáciles de preparar como esta, una buena salsa casera capaz de convertir cualquier receta aburrida en un auténtico manjar.

PUBLICIDAD

Se trata de una salsa extremadamente sencilla de preparar, sin ingredientes difíciles de encontrar ni técnicas complicadas. “La aprendí durante mi formación, de un señor que se llamaba Jean Vignard”, explica el laureado cocinero antes de explicar el paso a paso y los ingredientes para esta deliciosa salsa casera. “Él la llamaba ‘salsa de vinagre’ y lleva tomate concentrado, mostaza y vino blanco; un buen vino blanco, eso sí. Los tres ingredientes son básicos, pero deben ser de calidad”, avisa.

Antiguamente, esta salsa servía para terminar de cocinar asados de ave, como pollo o pavo, que cogían jugosidad gracias a la elaboración. Pero no es la única forma de dar salida a esta delicia francesa. “Es una salsa fácil de preparar y que, de hecho, puede acompañar a un montón de cosas. Incluso se puede servir fría con embutidos, con espaguetis, con macarrones o con ñoquis”, afirma el chef.

PUBLICIDAD

Una versatilidad que se suma a otra característica muy útil, su durabilidad. “Se guarda en la nevera y se mantiene en buen estado durante una semana sin ningún problema. Incluso se puede congelar”, explica el cocinero antes de narrar paso a paso la receta.

Receta de la salsa de Pierre Gagnaire

La salsa de mostaza y tomate con nata y vino blanco es una preparación cremosa y aterciopelada. Se elabora mezclando concentrado de tomate, mostaza de Dijon y vino blanco, reduciendo la mezcla hasta obtener una base espesa, para después añadir nata y mantequilla, logrando una textura sedosa y un sabor equilibrado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 cucharada de concentrado de tomate
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • 250 ml de vino blanco seco
  • 1 pizca de sal
  • 200 ml de nata líquida para cocinar
  • 10 g de mantequilla
  • 1 pizca de pimienta de Espelette o pimienta negra

Cómo hacer la salsa de Pierre Gagnaire, paso a paso

  1. Mezcla el concentrado de tomate, la mostaza y el vino blanco en un cazo.
  2. Remueve bien hasta obtener una mezcla homogénea, de consistencia similar a una crema inglesa.
  3. Añade una pizca ligera de sal.
  4. Calienta a fuego suave, removiendo constantemente, hasta que el vino se evapore casi por completo y quede un fondo espeso.
  5. Incorpora la nata líquida y sube la temperatura. Remueve con varillas durante 2-3 minutos hasta que la salsa espese.
  6. Retira del fuego y agrega la mantequilla cortada en cubos. Mezcla bien hasta integrarla.
  7. Añade la pimienta de Espelette o negra al gusto.
  8. Usa la salsa caliente o fría, según tu plato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 160 kcal aprox.
  • Grasas: 13 g
  • Proteínas: 1,5 g
  • Hidratos de carbono: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un recipiente hermético, se conserva hasta 7 días en la nevera. Puede congelarse hasta 2 meses, aunque la textura puede variar ligeramente al descongelar.

Temas Relacionados

ChefsChefs EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “La forma en la que te hablas a ti está destruyendo tu autoestima porque tu mente se cree todo lo que dices”

La experta señala que el diálogo interno influye en gran medida en el bienestar emocional de la persona

Silvia Severino, psicóloga: “La forma en la que te hablas a ti está destruyendo tu autoestima porque tu mente se cree todo lo que dices”

El bezafibrato, un medicamento para controlar el colesterol, podría ser también útil como tratamiento contra el cáncer de ovario

Un estudio ha revelado que este fármaco actúa neutralizando el escudo protector del tumor

El bezafibrato, un medicamento para controlar el colesterol, podría ser también útil como tratamiento contra el cáncer de ovario

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | La OMS eleva a nueve los casos confirmados tras los nuevos positivos entre los pasajeros

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | La OMS eleva a nueve los casos confirmados tras los nuevos positivos entre los pasajeros

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

La renta mensual puede sustituirse total o parcialmente por obras pactadas, pero el acuerdo debe quedar por escrito y con plazos claros

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 mayo

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

ECONOMÍA

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’