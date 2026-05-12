El álbum más familiar de los duques de Sussex en Disneyland: así fue su viaje con Archie y Lilibet

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Las redes sociales de Meghan Markle llevan tiempo convertidas en la mejor (y única) ventana para conocer detalles de su vida más privada. La mujer del prícipe Harry ha encontrado en Instagram una ventana perfecta para mostrar cómo van creciendo sus hijos en Estados Unidos, siempre proteginendo su intimidad al no mostrar sus rostros.

Ahora, la duquesa de Sussex ha compartido varias imágenes inéditas de la escapada que realizó junto a Harry, sus hijos Archie y Lilibet y su madre, Doria Ragland, a Disneyland, uno de los lugares favoritos de los niños. La visita al famoso parque temático tuvo lugar este lunes, cuando la familia se desplazó hasta el parque deAnaheim, California, muy cerca de Montecito, donde viven desde que abandonaron sus funciones dentro de la familia real británica.

PUBLICIDAD

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, en Disneyland con sus hijos. (Instagram @meghan)

El motivo de la excursión, según ha contado una fuente cercana a la familia a la revista People, fue para que “celebraran juntos los cumpleaños de los niños”. “Disfrutaron de muchas atracciones, y fue una forma muy especial de prolongar el Día de la Madre para Meghan y Doria”. Hay que recordar que Meghan Markle siente adoración por su madre, que Harry ha encontrado en ella a su suegra ideal, además de que es una abuela muy presente que cuida y visita a sus nietos con mucha asiduidad.

Las imágenes compartidas por Meghan muestran a una familia normal, muy alejada del protocolo británico y disfrutando del parque. Totalmente involucrada en disfrutar de toda la experiencia, Meghan se puso las famosas diademas de orejas de Mickey y Minnie. Sus hijos optaron por algo más cómoda, unas gorras también decoradas con orejas de personajes Disney.

PUBLICIDAD

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, en Disneyland con sus hijos. (Instagram @meghan)

Uno de los momentos más comentados llegó cuando los niños conocieron a Cenicienta y a la princesa Aurora. Lilibet, entusiasmada, no dudó en abrazar a sus princesas favoritas, mientras que Archie, más tímido, prefirió ver la escena con cierta distancia, escondido detrás de una columna.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, en Disneyland con sus hijos. (Instagram @meghan)

La jornada también incluyó la visita a zonas como Star Wars, donde los más pequeños vivieron una de las partes más emocionantes del recorrido, además de numerosas atracciones clásicas del parque.

PUBLICIDAD

Este nuevo álbum familiar recuerda a otras visitas anteriores de los Sussex a Disney, un lugar con un significado especial para Harry, quien ha relatado en varias ocasiones cómo visitaba el parque de niño junto a la familia real británica y cómo disfrutaba de las atracciones hasta el punto de repetir varias veces Space Mountain.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, en Disneyland con sus hijos. (Instagram @meghan)

También Meghan Markle ha confesado su conexión emocional con el parque, al haber crecido en California, donde Disney forma parte de la cultura popular desde la infancia.

PUBLICIDAD

Para ella esta experiencia ahora como madre supone una forma de revivir su propia niñez a través de los ojos de sus hijos. En el caso de Harry, sin embargo, es algo totalmente nuevo ya que como nieto de la reina Isabel II no pudo disfrutar de una infancia tan normal.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, en Disneyland con sus hijos. (Instagram @meghan)

Aunque los Sussex suelen proteger la privacidad de Archie y Lilibet, este tipo de escapadas familiares se han convertido en una de las pocas ventanas que la pareja abre a su vida más cotidiana, marcada por la búsqueda de una rutina lo más normal posible lejos de los focos de la realeza británica.

PUBLICIDAD